Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что россияне, проживающие на Курильских островах, должны принимать участие в обсуждении судьбы своего района. Любые «слухи и разговоры» на тему курильского вопроса на сегодняшний день «несостоятельны». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Насколько я информирован, никакого политического решения на уровне руководства страны и на уровне субъекта не было. Кто-то выдает желаемое за действительное, и такого политического решения нет. Я думаю, что разговор об этих слухах — про передачу островов Японии — на сегодняшний день несостоятельный, по крайней мере, в нынешних политических условиях», — сказал он.

Ф.Клинцевич добавил, что решение о включении всех Курильских островов в состав СССР было принято много лет назад и абсолютно на «законном основании», по его мнению, данное решение не подлежит «никакому пересмотру».