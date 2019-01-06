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Эксклюзив Эха 17:25, 06 января 2019

Любые «слухи и разговоры» на тему курильского вопроса на сегодняшний день «несостоятельны»  — Клинцевич

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что россияне, проживающие на Курильских островах, должны принимать участие в обсуждении судьбы своего района. Любые «слухи и разговоры» на тему курильского вопроса на сегодняшний день «несостоятельны». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Насколько я информирован, никакого политического решения на уровне руководства страны и на уровне субъекта не было. Кто-то выдает желаемое за действительное, и такого политического решения нет. Я думаю, что разговор об этих слухах — про передачу островов Японии — на сегодняшний день несостоятельный, по крайней мере, в нынешних политических условиях», — сказал он.

Ф.Клинцевич добавил, что решение о включении всех Курильских островов в состав СССР было принято много лет назад и абсолютно на «законном основании», по его мнению, данное решение не подлежит «никакому пересмотру».

Комментарии

6

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dmast79 06 января 2019 | 17:29

Короче болт. Причём не столько яппам, сколько либерам и украм.
Потирание потных ладошек опять привело к конфузу и зраде.

sokal123 06 января 2019 | 17:29

Гнусный Клинцевич ,подлый -обращается с народом ,как с баранами ,а сам жирует на народные деньги -мерзопакость .

ura_123 06 января 2019 | 17:30

Это хто такое,клинцевич??? Вы бы лучше Рабиновича послушали)))

eniro 06 января 2019 | 17:53

ura_123: Оно стреляло в 1993 году по Дому Советов России. Ну, не стреляло, но командовало. Ну, не командовало, а рядом стояло. Ну, не стояло, а сидело и не там а у телевизора. Но сориентировалось довольно быстро. Вот и сейчас..., несостоятельный ,грит, вопрос на сегодня. Помотрим, грит,- "Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит,..."

sebastian_pereira_ 06 января 2019 | 18:38

ura_123: sokal123: ////Ф.Клинцевич добавил, что решение о включении всех Курильских островов в состав СССР было принято много лет назад и абсолютно на «законном основании», по его мнению, данное решение не подлежит «никакому пересмотру». ////

Да ладно, Францик, из себя целочку строить. Хочу напомнить этому холуйку путинскому, что и решение о включении Крыма в состав УССР было принято много лет назад и абсолютно на «законном основании» и "данное решение не подлежит никакому пересмотру" (с) цитатка Путина. И что, Францик? Где возмущение незаконной аннексией? Путин отдаст острова и эта дешевка на лету переобуется, пуская слюни от умиления мудростью его хозяина. Он же просто шавка, причем не из первых, в путинской псарне, не более того.

viktorova 06 января 2019 | 17:32

//Насколько я информирован, никакого политического решения на уровне руководства страны и на уровне субъекта не было.//

Да кем себя этот клинцевич вообразил? Как скажет пыня, так и будет. И клинцевич, как верный холуй, первый будет топить за любое решение...

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