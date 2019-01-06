Российский флаг не попал в ролик с благодарственным обращением к болельщикам молодежного ЧМ по хоккею в Канаде
20-секундное обращение было опубликовано в официальном Twitter турнира. На записи демонстрируются девять флагов стран-участниц, тогда как в Ванкувере и Виктории выступали десять команд. Сборная России выиграла на этом чемпионате бронзовые награды.
Комментарии4
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kir_pich_101 06 января 2019 | 17:14
Ой ну прям трагедия ваще капец!
Вот когда мы перестанем обращать внимание на подобные мелочи, когда чемоданами возить награды будем, да без мельдония, вот тогда нас и заметят.
eniro 06 января 2019 | 17:15
Я и здесь молчать не буду: "Товарищи! В зоопарке тигру не докладывают мяса!!!"
viktorova 06 января 2019 | 17:17
Полный игнор. Российской космос игнорируют, теперь вот и спорт...
andreyoo 06 января 2019 | 17:18
Блин! Жто ж кто сидит, высматривает, поди еще и зронометрирует сколько секунд чей флаг был на экране...