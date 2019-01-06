Константинопольский патриарх Варфоломей передал митрополиту Епифанию указ о независимости ПЦУ
Церемония с участием президента Украины Петром Порошенко состоялась в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле. В РПЦ по прежнему считают, что независимость украинской церкви не имеет канонической силы.
Комментарии3
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evkryl 06 января 2019 | 17:09
Константинопольский патриарх Варфоломей передал митрополиту Епифанию указ о независимости ПЦУ
Редакция, да что уж стесняться, пишите сразу "указ о независимости Украины".
cattt 06 января 2019 | 17:14
evkryl: Ну еще появилось одно объединение по интересам, хотя оно меньше чем объединение садоводов и огородников, так зачем пиарить это сообщество дураков.
dmast79 06 января 2019 | 17:12
Патриарх передал митрополиту указ. Указал подчиненному, короче.
Вот только где тут про "независимость"?