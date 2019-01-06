Два подъезда жилой десятиэтжки, частично обрушившейся в Магнитогорске, будут снесены

Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей еще двух подъездов. По итогам всех работ будет принято решение о дальнейшей судьбе дома. Обрушение двух подъездов 31 декабря произошло, по версии следствия, из-за взрыва газа. В результате трагедии погибли 39 человек.

Жители пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске боятся возвращаться в свои квартиры из-за трещин в подъездах. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент интернет-газеты Znak.com Иван Маслов.

По словам главы города Сергея Бердникова, трещины в подъездах косметические и угрозы не представляют, — добавил Иван Маслов.