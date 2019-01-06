Местонахождение российских моряков, захваченных пиратами у берегов Западной Африки, до сих пор неизвестно
Они попали в плен еще в среду. В российском посольстве в Бенине со ссылкой на компанию-судовладельца говорят, что похитители шести членов экипажа сухогруза MSC Mandy до сих пор не вышли на связь. Этим дипломаты объясняют то, что до сих пор не могут найти захваченных моряков. Вместе с тем они смогли пообщаться с остальными членами экипажа судна.
В посольстве сообщили, что смогли выяснить подробности нападения на сухогруз в ночь на среду. По словам представителей российской дипмиссии, атака была совершена на быстроходном катере, а пиратов было от 8 до 10 человек. Все они, как утверждается говорили на английском языке. В этот момент на борту находились 24 моряка. Ранее отраслевое агентство «Портньюс» сообщало, что нападение произошло во время дрейфа судна в 20 милях от берега в Гвинейском заливе. По его данным, похитители были вооружены огнестрельным и холодным оружием. В числе шестерых захваченных российских моряков – капитан сухогруза. Сухогруз, который подвергся атаке пиратов, уже покинул территориальные воды Бенина.
Комментарии8
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master_superanalitik 06 января 2019 | 17:04
Местонахождение российских моряков, захваченных пиратами у берегов Западной Африки, до сих пор неизвестно
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Это лишний раз подтверждает, что русские не имеют право сдаваться в плен или русские умирают, но не сдаются. Кто нарушает эти правила - играет на стороне врагов России.
testmeter 06 января 2019 | 17:06
master_superanalitik: Пральна... Найти этих моряков и расстрелять! Они предали Россию - свою родную говень
cattt 06 января 2019 | 17:10
По примеру рашенских пиратов, захвативших украинские катера, действуют и африканские!
pusto1 06 января 2019 | 17:19
Где Лавров, где Захарова, где дипломаты которые на страже наших граждан. Просто позор.
astet 06 января 2019 | 17:08
master_superanalitik: это лишний раз подтверждает,
что кремлёвских жуликов интересуют только те россияне,
которые для них торгуют наркотиками и оружием!!!
На всех остальных им начхать.
zztop1960 06 января 2019 | 17:15
master_superanalitik: Теперь стирают вонючие носки пиратам в их лагере , а дети пиратов пинают их ногами. Но по ночам им снится Россия и упоительные вечера
kir_pich_101 06 января 2019 | 17:09
И вот, что интересно, Лавруша с ног сбился, общаясь с властями ентого региона.
Захарова клеймит позором каждую минуту.
Вошьдь вылетел в район конфликта...
puli2_4 06 января 2019 | 17:12
Интересно . Все таки эти моряки в плен . А не те моряки не в плен .