Местонахождение российских моряков, захваченных пиратами у берегов Западной Африки, до сих пор неизвестно

Они попали в плен еще в среду. В российском посольстве в Бенине со ссылкой на компанию-судовладельца говорят, что похитители шести членов экипажа сухогруза MSC Mandy до сих пор не вышли на связь. Этим дипломаты объясняют то, что до сих пор не могут найти захваченных моряков. Вместе с тем они смогли пообщаться с остальными членами экипажа судна.

В посольстве сообщили, что смогли выяснить подробности нападения на сухогруз в ночь на среду. По словам представителей российской дипмиссии, атака была совершена на быстроходном катере, а пиратов было от 8 до 10 человек. Все они, как утверждается говорили на английском языке. В этот момент на борту находились 24 моряка. Ранее отраслевое агентство «Портньюс» сообщало, что нападение произошло во время дрейфа судна в 20 милях от берега в Гвинейском заливе. По его данным, похитители были вооружены огнестрельным и холодным оружием. В числе шестерых захваченных российских моряков – капитан сухогруза. Сухогруз, который подвергся атаке пиратов, уже покинул территориальные воды Бенина.