Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске опасаются возвращаться в уцелевшие квартиры из-за образовавшихся трещин

Жильцы обрушившегося дома в результате взрыва в Магнитогорске опасаются возвращаться в уцелевшие квартиры из-за образовавшихся трещин в подъездах. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент интернет-газеты «Znak.com» Иван Маслов.

«Жители, которые об этом мне рассказывали, они в настоящее время не находятся в этих подъездах, они боятся заходить в свои квартиры, чтобы проживать там на постоянной основе. Жители, с которыми я общался лично по телефону, они возвращаются, чтобы решить организационные вопросы: поучаствовать в домовом собрании, зайти в штаб и т.д.», — рассказал он.

По словам главы города Сергея Бердникова, трещины в подъездах косметические и угрозы не представляют, — добавил Иван Маслов.

«Власти расселять будут только 2 подъезда: снесены будут остатки 7 подъезда и 8 подъезд будет снесен. Остальные не тронут. Глава города также отметил, что после того как будет произведен демонтаж, повторно специализированные организации проведут обследование всех частей дома на предмет безопасности и пригодности проживания людей. Как подчеркивает мэр города, расселять этот дом не планируются. Так же глава города отметил, что они реагируют на обращения жителей других подъездов. Специализированная организация осмотрела все трещины, и сейчас по его словам они готовят заключение», — сказал корреспондент.