Не  менее 30 человек погибли при обрушении шахты в  Афганистане

Еще 15 человек получили травмы, они находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает Би-би-си, местные жители занимались на этой шахте нелегальной добычей золота на глубине примерно 60 м. На место направлены спасатели, но местные жители уже начали извлекать тела погибших своими силами. Как сообщают местные СМИ, шахта обрушилась под тяжестью снега, который идет в тех местах уже три дня.