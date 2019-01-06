В Черное море направляется американский боевой десантный корабль-док «Форт-Макгенри»
По данным командования 6 оперативного флота США, корабль сейчас проходит черноморские проливы. В заявлении командующего флотом, вице-адмирала Лайза Франчетти говорится, что эта миссия укрепит отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Он также сказал, что «рутинные операции в Черном море демонстрируют гибкость и возможность сил 6 флота США».
Комментарии25
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kadetkl 06 января 2019 | 16:40
Потенциальные смертники. Корабль-дог. Наши подлодки тихо на статую Свободы наблюдают.
benya_krik 06 января 2019 | 16:45
kadetkl: Не "на", а "в"
testmeter 06 января 2019 | 16:45
kadetkl: Таранить будешь? Как твой баран "Дон" новые ворота (буксир "Яны Капу")?
Ну-ну...
kadetkl 06 января 2019 | 16:49
testmeter: Так таранили уже и низко пролетали, и включали Бастионы в боевой режим. Итог везде один- на полном ходу убегали. Не хотят гибнуть за не понятные цели
punyoshohlai 06 января 2019 | 16:53
kadetkl: Итог везде один- на полном ходу убегали.
А что ж вы убегали? Страшно?
kadetkl 06 января 2019 | 16:57
punyoshohlai: Умно оппонируешь. Сейчас тебя лайками завалят
ykra_dupa 06 января 2019 | 16:52
testmeter: Нахера таранить ? Он также смело, на всех парах сдриснет как британское корыто эхолот !))))
novyrusich 06 января 2019 | 16:50
kadetkl: Они просто перепутали, амероиканцы тупыке же, Россия свой док утопила на севере.
А они ей док в Черное море послали.
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Голубка, все расейские подлодки поставлены американцами на полный и точный1
kadetkl 06 января 2019 | 16:55
novyrusich: Ой дибил.. Тебе про контроль американцы доложили? Какая тупость и не компетентность, диванный стратег.
novyrusich 06 января 2019 | 17:04
kadetkl: Маня, почему у тебя истерика?
Американцы не мне, они всем доложили и наглядно продемонстрировали, что все знают, демонстративно разворачиваясь прямо в точках расположения подлодок.
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"Сейчас "партнеры" вовсю отрабатывают новые способы обнаружения подлодок, - говорится в статье Максима Климова. - Офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного корабля "Орион" на карту расположения наших АПЛ в ходе учений. И все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших лодок. То есть он их даже не искал, а направлялся к конкретной точке. "Орион" выходил без каких-либо галсов точно на нашу ПЛ, сбрасывал буй и шел к следующей. Масштаб угрозы от самолетов противника нами не осознается в том числе и потому, что отечественная противолодочная авиация катастрофически отстала от зарубежного уровня".
"В Минобороны России разгорается очередной скандал, - комментирует в своём Живом Журнале Дмитрий Чернышев. - Выяснилось, что скрытность атомных подводных лодок, на обеспечение которой за все годы существования СССР, а затем и РФ, были затрачены миллиарды бюджетных средств, существует лишь в головах адмиралов. Потенциальный стратегический противник в лице США даже не утруждает себя поисками российских подводных лодок: каким-то непостижимым образом они ему видны и так.
eniro 06 января 2019 | 16:51
kadetkl: Ну хоть так морячки вроде,как в США побывают. А про смертников, это ты зря... 21 день в ЧМ может болтаться любое корыто. Или от (возможного) батальона десантников спина вспотела у "АХ, какого военного"?
kadetkl 06 января 2019 | 17:00
eniro: "Потенциальные"- именно эту поправку и означают. По правилам- будут пока жить.
novyrusich 06 января 2019 | 16:57
kadetkl: Голубка, все расейские подлодки поставлены американцами на полный и точный учет.
Недавно американский противолодочный самолет совершил их облет в океане. Летел прямо от одной к другой, разворачивался и летел к следующей. И так пока все в этом районе океана не облетел.
При этом расейские подлодки были на большой глубине под водой и считали, что они невидимы.
На случай боевых действий «Посейдон» может оснащаться пятью ракетами, глубинными бомбами или торпедами, размещаемыми во вращающейся пусковой установке в хвосте. Еще у него есть шесть точек крепления на внешней подвеске. P-3 при пуске торпед должен был снижаться и лететь на малой высоте, а у Р-8 имеется специальное приспособление для пуска с большой высоты (High Altitude Air Launch Accessory), благодаря которому легкие 324-миллиметровые торпеды Mark 54 превращаются в планирующие бомбы с управление по GPS, и их можно сбрасывать с высоты до девяти тысяч метров. Попав в воду, Mark 54 сбрасывает крылья и наводится на цель посредством бортового гидролокатора. «Посейдон» также может нести на борту противокорабельные ракеты Harpoon AGM-184H/K с дальностью пуска 240 километров.
kiever 06 января 2019 | 17:04
novyrusich: Украина, это единственная страна в истории человечества, которая гордится экономическими и военными успехами другой страны а не своей
dmast79 06 января 2019 | 17:19
kiever: Не, таких шавок много. Только дело не в странах, а в приведённых там к власти американских прихвостнях. Именно они и славословят хозяина, ибо по сути холопы на коротком поводке - ведь их как поставили, так и снять могут...
master_superanalitik 06 января 2019 | 17:18
В Черное море направляется американский боевой десантный корабль-док «Форт-Макгенри»
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Это очень хорошая новость, так как наши военные потренируются на реальных потенциальных вражеских целях. Еще Суворов говорил: "Тяжело в учении - легко в бою", а Маяковский говорил: "Мускул свой, дыханье и тело - тренируй с пользой для военного дела!"
pusto1 06 января 2019 | 16:41
заодно разрулит правила прохода в Керченском проливе
kadetkl 06 января 2019 | 16:45
pusto1: Пусть попробует разрулить. Вы правда считаете, что Америке есть дело до Украины? Может Порошенко об этом с Трампом у туалета договорился?
dmast79 06 января 2019 | 17:04
pusto1: Скорее, отрулит от греха подальше, как только засечёт включение радара комплекса Бастион.
sensei54 06 января 2019 | 16:50
Батальон морской пехоты, 4 ДКВП - на каждом один танк, 60 БТРов.
Неплохой пароходик.
captainobvious 06 января 2019 | 16:54
sensei54: как говорят в таких случаях американцы: target rich environment ))
lenia_kosoy 06 января 2019 | 16:52
Не уж-то зайдёт в акваторий Азовского моря? Хухроинцы уже чепчики с трусиками приготовили бросать в воздух! Ох берегитесь 3,14Zды хухраинок, пиндосы прочистят вам их через задний проход!
ukrotomos 06 января 2019 | 17:02
Вот так! Сейчас всех победим!
i_c_e 06 января 2019 | 17:05
Издеваются, гады. Здоровый, и на нём 21 десантных катеров — это сколько же шапок для закидывания доблесным ФСБшникам надо?
lenia_kosoy 06 января 2019 | 17:08
...зашли в акваторий Черного моря для сопровождения боевых украинских авианосцев с крейсерами на дно для кормления рыбок! Ждёмс с нетерпением шоу поедания рыбками великих укров с американскими морпехами!