Z Архив новостей новости
5 25 6 2823
16:32, 06 января 2019

В Черное море направляется американский боевой десантный корабль-док «Форт-Макгенри»

По данным командования 6 оперативного флота США, корабль сейчас проходит черноморские проливы. В заявлении командующего флотом, вице-адмирала Лайза Франчетти говорится, что эта миссия укрепит отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Он также сказал, что «рутинные операции в Черном море демонстрируют гибкость и возможность сил 6 флота США».

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kadetkl 06 января 2019 | 16:40

Потенциальные смертники. Корабль-дог. Наши подлодки тихо на статую Свободы наблюдают.

(комментарий скрыт)

benya_krik 06 января 2019 | 16:45

kadetkl: Не "на", а "в"

testmeter 06 января 2019 | 16:45

kadetkl: Таранить будешь? Как твой баран "Дон" новые ворота (буксир "Яны Капу")?
Ну-ну...

kadetkl 06 января 2019 | 16:49

testmeter: Так таранили уже и низко пролетали, и включали Бастионы в боевой режим. Итог везде один- на полном ходу убегали. Не хотят гибнуть за не понятные цели

punyoshohlai 06 января 2019 | 16:53

kadetkl: Итог везде один- на полном ходу убегали.

А что ж вы убегали? Страшно?

kadetkl 06 января 2019 | 16:57

punyoshohlai: Умно оппонируешь. Сейчас тебя лайками завалят

ykra_dupa 06 января 2019 | 16:52

testmeter: Нахера таранить ? Он также смело, на всех парах сдриснет как британское корыто эхолот !))))

novyrusich 06 января 2019 | 16:50

kadetkl: Они просто перепутали, амероиканцы тупыке же, Россия свой док утопила на севере.
А они ей док в Черное море послали.

_
Голубка, все расейские подлодки поставлены американцами на полный и точный1

kadetkl 06 января 2019 | 16:55

novyrusich: Ой дибил.. Тебе про контроль американцы доложили? Какая тупость и не компетентность, диванный стратег.

novyrusich 06 января 2019 | 17:04

kadetkl: Маня, почему у тебя истерика?
Американцы не мне, они всем доложили и наглядно продемонстрировали, что все знают, демонстративно разворачиваясь прямо в точках расположения подлодок.
--
"Сейчас "партнеры" вовсю отрабатывают новые способы обнаружения подлодок, - говорится в статье Максима Климова. - Офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного корабля "Орион" на карту расположения наших АПЛ в ходе учений. И все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших лодок. То есть он их даже не искал, а направлялся к конкретной точке. "Орион" выходил без каких-либо галсов точно на нашу ПЛ, сбрасывал буй и шел к следующей. Масштаб угрозы от самолетов противника нами не осознается в том числе и потому, что отечественная противолодочная авиация катастрофически отстала от зарубежного уровня".

"В Минобороны России разгорается очередной скандал, - комментирует в своём Живом Журнале Дмитрий Чернышев. - Выяснилось, что скрытность атомных подводных лодок, на обеспечение которой за все годы существования СССР, а затем и РФ, были затрачены миллиарды бюджетных средств, существует лишь в головах адмиралов. Потенциальный стратегический противник в лице США даже не утруждает себя поисками российских подводных лодок: каким-то непостижимым образом они ему видны и так.

eniro 06 января 2019 | 16:51

kadetkl: Ну хоть так морячки вроде,как в США побывают. А про смертников, это ты зря... 21 день в ЧМ может болтаться любое корыто. Или от (возможного) батальона десантников спина вспотела у "АХ, какого военного"?

kadetkl 06 января 2019 | 17:00

eniro: "Потенциальные"- именно эту поправку и означают. По правилам- будут пока жить.

novyrusich 06 января 2019 | 16:57

kadetkl: Голубка, все расейские подлодки поставлены американцами на полный и точный учет.
Недавно американский противолодочный самолет совершил их облет в океане. Летел прямо от одной к другой, разворачивался и летел к следующей. И так пока все в этом районе океана не облетел.
При этом расейские подлодки были на большой глубине под водой и считали, что они невидимы.

На случай боевых действий «Посейдон» может оснащаться пятью ракетами, глубинными бомбами или торпедами, размещаемыми во вращающейся пусковой установке в хвосте. Еще у него есть шесть точек крепления на внешней подвеске. P-3 при пуске торпед должен был снижаться и лететь на малой высоте, а у Р-8 имеется специальное приспособление для пуска с большой высоты (High Altitude Air Launch Accessory), благодаря которому легкие 324-миллиметровые торпеды Mark 54 превращаются в планирующие бомбы с управление по GPS, и их можно сбрасывать с высоты до девяти тысяч метров. Попав в воду, Mark 54 сбрасывает крылья и наводится на цель посредством бортового гидролокатора. «Посейдон» также может нести на борту противокорабельные ракеты Harpoon AGM-184H/K с дальностью пуска 240 километров.

kiever 06 января 2019 | 17:04

novyrusich: Украина, это единственная страна в истории человечества, которая гордится экономическими и военными успехами другой страны а не своей

dmast79 06 января 2019 | 17:19

kiever: Не, таких шавок много. Только дело не в странах, а в приведённых там к власти американских прихвостнях. Именно они и славословят хозяина, ибо по сути холопы на коротком поводке - ведь их как поставили, так и снять могут...

master_superanalitik 06 января 2019 | 17:18


В Черное море направляется американский боевой десантный корабль-док «Форт-Макгенри»
===================
Это очень хорошая новость, так как наши военные потренируются на реальных потенциальных вражеских целях. Еще Суворов говорил: "Тяжело в учении - легко в бою", а Маяковский говорил: "Мускул свой, дыханье и тело - тренируй с пользой для военного дела!"

pusto1 06 января 2019 | 16:41

заодно разрулит правила прохода в Керченском проливе

kadetkl 06 января 2019 | 16:45

pusto1: Пусть попробует разрулить. Вы правда считаете, что Америке есть дело до Украины? Может Порошенко об этом с Трампом у туалета договорился?

dmast79 06 января 2019 | 17:04

pusto1: Скорее, отрулит от греха подальше, как только засечёт включение радара комплекса Бастион.

sensei54 06 января 2019 | 16:50

Батальон морской пехоты, 4 ДКВП - на каждом один танк, 60 БТРов.
Неплохой пароходик.

captainobvious 06 января 2019 | 16:54

sensei54: как говорят в таких случаях американцы: target rich environment ))

lenia_kosoy 06 января 2019 | 16:52

Не уж-то зайдёт в акваторий Азовского моря? Хухроинцы уже чепчики с трусиками приготовили бросать в воздух! Ох берегитесь 3,14Zды хухраинок, пиндосы прочистят вам их через задний проход!

ukrotomos 06 января 2019 | 17:02

Вот так! Сейчас всех победим!

i_c_e 06 января 2019 | 17:05

Издеваются, гады. Здоровый, и на нём 21 десантных катеров — это сколько же шапок для закидывания доблесным ФСБшникам надо?

lenia_kosoy 06 января 2019 | 17:08

...зашли в акваторий Черного моря для сопровождения боевых украинских авианосцев с крейсерами на дно для кормления рыбок! Ждёмс с нетерпением шоу поедания рыбками великих укров с американскими морпехами!

Самое обсуждаемое

Новости

Константинопольский патриарх вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви Томос представляет собой грамоту, которая в оформлении повторяет исторические документы многовековой давности…

5 125 6 12667
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова – по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы все-таки  на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 102 6 22637 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 288 6 33346 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 140 6 17047 03.01
Новости

Алексей Навальный рассказал о слежке за ним в Таиланде Политик сообщил, что в отеле его снимали на видеорегистратор люди, летевшие с ним и его семьей в одном самолете из Москвы…

5 55 6 6878
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 464 6 58179 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Как нам реорганизовать оппозицию Не пойдёт нормальный человек за теми, кто видит всё лишь в чёрных красках. Разве можно вывести к светлому будущему со стиснутыми зубами и жаждой мщения в глазах?..

5 46 6 5790 12:47
Kрф, оппозиция, общество, политика, мнения
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23793 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 52 6 6718 31.12
Kминобороны, рпц, события
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 85 6 11280 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13940 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Андрей Окара политолог

Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и  руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…

5 67 6 9686 05.01
Kобщество, украина, рпц, религия, события
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 39 6 5739 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 183 6 28834 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Новости

США заблокировали поставку пассажирских самолетов из России в Иран Речь идет о лайнерах"Сухой суперджет-100"...

5 44 6 7461
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9878 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения

Популярное за неделю

Новости

В городе Тимашевске Краснодарского края умерла женщина, которую оставил на дороге водитель маршрутного такси Это произошло еще в конце декабря, но подробности в местных СМИ и на странице «Типичный Тимашевск» в Instagram появилась сегодня

5 36 6 93251
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 137 6 171267 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 82 6 19108 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 329 6 362273 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 349 6 110648 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7535388
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3847045

Сегодня в эфире