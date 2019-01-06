В Черное море направляется американский боевой десантный корабль-док «Форт-Макгенри»

По данным командования 6 оперативного флота США, корабль сейчас проходит черноморские проливы. В заявлении командующего флотом, вице-адмирала Лайза Франчетти говорится, что эта миссия укрепит отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Он также сказал, что «рутинные операции в Черном море демонстрируют гибкость и возможность сил 6 флота США».