Иран планирует совместные военно-морские учения с Россией в Каспийском море
Как заявил командующий ВМС Ирана, среди прочего предстоит отработка тактических, а также спасательных задач и операций по противодействию морскому пиратству. Когда пройдут учения, командующий не уточнил. Российская сторона о предстоящих совместных с Ираном маневрах не объявляла.
Комментарии13
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post_v 06 января 2019 | 16:37
в Каспийском море есть морское пиратство?
или скоро должно появиться?
iguanodon 06 января 2019 | 16:47
post_v: Насчёт Ирана:в 2016 Азербайджан приобрёл в Израиле на 1,6 млрд долларов военной техники,в т.ч.,75 противокорабельных ракет "Габриэль".
kuchumka 06 января 2019 | 16:57
iguanodon: гордишься тем что впарил доверчивым айзерам еврейское г...о? Евреи по определению не умеют делать оружие именно поэтому у них нет ничего своего, а то что типо свое так это реплики или американского или российского оружия.
len56 06 января 2019 | 17:11
kuchumka: всё "русское" оружие сделано немцами или евреями...За то в Мухосранске гениально умеют ссать и блевать в подъездах.
kuchumka 06 января 2019 | 17:19
len56: да конечно, красивая сказка))) если это так то почему тогда немцы и евреи не могут сделать подобное оружие себе?)))
alo0000 06 января 2019 | 16:49
post_v: Казахстан,Туркмения и Азербайджан - известные рассадники морского пиратства.
tv_victim 06 января 2019 | 16:38
Жалкое, должно быть, получится зрелище.... Не потонули бы хоть, борцы с пиратами....
malanoff 06 января 2019 | 16:43
tv_victim: А Россия знает о планах Ирана ? Что-то молчит Захарова , не вышла с такой замечательной новостью. Азербайджан не пригласили , думают , что будет сильно мучиться.
iguanodon 06 января 2019 | 16:50
malanoff:Помимо прочего,Азербайджан перевёл свою армию на автоматы "Тавор":https://news.tut.by/world/295324.html?crnd=3867
nehoroshiy 06 января 2019 | 16:49
tv_victim: Это море для рыбы, а не для кораблей.
aallttoo 06 января 2019 | 16:48
скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты...
hamasmustdie 06 января 2019 | 16:59
ДВА ДЕБИЛА ЭТО СИЛА
len56 06 января 2019 | 17:08
В роли авианосца "Нимиц" ржавое чудовище и гордость русского флота "Кузя".
...Пропало Каспийское море!...