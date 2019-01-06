Иран планирует совместные военно-морские учения с Россией в Каспийском море

Как заявил командующий ВМС Ирана, среди прочего предстоит отработка тактических, а также спасательных задач и операций по противодействию морскому пиратству. Когда пройдут учения, командующий не уточнил. Российская сторона о предстоящих совместных с Ираном маневрах не объявляла.