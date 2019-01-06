\\ Местонахождение шестерых российских моряков, похищенных пиратами у берегов Бенина, до сих пор не известно. \\

Об этом говорится в ФБ посольства России в Бенине и Того. Представители компании-судовладельца утверждают, что похитители на связь не выходили и условий не выдвигали. Захваченные россияне входили в экипаж контейнеровоза MSC Mandy. Представителям посольства удалось подняться на борт судна и пообщаться с остальными членами команды. Они рассказали, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языке.