Местонахождение шестерых российских моряков, похищенных пиратами у берегов Бенина, до сих пор не известно
Об этом говорится в ФБ посольства России в Бенине и Того. Представители компании-судовладельца утверждают, что похитители на связь не выходили и условий не выдвигали. Захваченные россияне входили в экипаж контейнеровоза MSC Mandy. Представителям посольства удалось подняться на борт судна и пообщаться с остальными членами команды. Они рассказали, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языке.
Комментарии11
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ansata 06 января 2019 | 16:37
Захарова, аууу! Нет? Куда подевалась твоя материнская забота?
hihi2raza 06 января 2019 | 17:08
не до этого, этой мидовской немытой вахтерше, пьёт она, в запое.
testmeter 06 января 2019 | 16:39
А эти моряки хотят возвращаться в "родную говень"? Может в Бенине им лучше?
zztop1960 06 января 2019 | 16:49
testmeter: Минималка в России $157 , минималка в Республике Конго $162 , Экваториальная Гвинея $224
lenia_kosoy 06 января 2019 | 16:59
zztop1960: ...на Хухраине минималка 50 долларов, а у меня в России 2500 долларов! Так что пососи у меня, а я тебе подкину долларов!
vienidi 06 января 2019 | 17:03
lenia_kosoy: Это говорит о том , что ваша жена не плохо работает ротиком и хохлы не плохо ей подкидывают на чай,раз у вас петушка пригожинского минималка 2500 получается!!!
lenia_kosoy 06 января 2019 | 17:12
vienidi: Где нахожусь я там хохлов ебут в жопу, прости за откровенность!
zztop1960 06 января 2019 | 17:09
lenia_kosoy: на Хухраине минималка 50 долларов, а у меня в России 2500 долларов ????? Минималка в Украине $150 . а 2500 это у тебя во время белой горячки
vladimir_veteran 06 января 2019 | 17:02
А где же у нас тут ГРУ есть? Послать бы кого-нибудь из наших супер диверсантов, да и освободить моряков... или кишка тонка?
kaplan911 06 января 2019 | 17:16
vladimir_veteran:
Их кишка толстая только бабло пилить.....звёздочки прикручивать, медальки
цеплять. По секретным указам.
На бОльшее они не могИ. Все в своего главкома.
kaplan911 06 января 2019 | 17:11
\\ Местонахождение шестерых российских моряков, похищенных пиратами у берегов Бенина, до сих пор не известно. \\
Вместо того, чтобы бороться против настоящих пиратов, которые похитили
шестерых россиян Путирашка играет с Ираном в учения
против вымышленных пиратов в Каспийском море, где их отродясь не было.
Что это если не идиотизм!?