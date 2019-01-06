Первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС планируется в феврале
Об этом в твиттере сообщил глава компании SpaceX Илон Маск. Crew Dragon — пилотируемая версия космического корабля Dragon компании SpaceX, которая предназначена для доставки экипажа на МКС. Пока этим занимаются только российские пилотируемые корабли.
Комментарии9
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glotze7 06 января 2019 | 16:39
Это кажыж? А как же толстожопый Рогозин? Он выходит, никому не нужен больше? Он же опять собак топить примется.
gordy 06 января 2019 | 16:39
"Пока этим занимаются только российские пилотируемые корабли."
Лишатся приработка?
ze_danil 06 января 2019 | 16:46
gordy: уже года два америкосы катаются бесплатно
Роскосмоз торчал бабки Боингу за банкротство "морского старта". И Боинг передал этот долг Насе, и теперь роскосмос бесплатно в счёт долга возит америкосов
ze_danil 06 января 2019 | 16:48
и именно по этой причине США особо не торопилась со своими пилотируемыми кораблями
бесплатно ездили на "союзах" и спокойно допиливали свои машины
dmast79 06 января 2019 | 16:58
ze_danil: Альтернативные истории от авторов "Великоукранского Морекопания"? ))
kottigr1 06 января 2019 | 17:06
gordy: Последней "скрепки" лишают Путина проклятые бусурманы.. Как же теперь ему советским космосом хвастаться ?
dmast79 06 января 2019 | 17:15
kottigr1: С российским космосом ничего не станет. Союз летал и будет летать.
А вот былую гордость США - Спейс Шаттлы - действительно, переплавили на скрепки.
lenia_kosoy 06 января 2019 | 17:01
Теперь Илонке Маске некуда засылать свой дракон - Рогозин его на ****УЙ послал!
alex_d 06 января 2019 | 17:07
как в феврале?! а мы уж на 18 января шампанское заказали...