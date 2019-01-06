Роскосмос может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway
Как рассказал РИА источник в ракетно-космической отрасли, это одно из возможных последствий отмены визита в США главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. По словам, источника, это может оказать негативное влияние и на проведении совместных научных исследований на борту МКС. В НАСА отмену визита объясняют позицией американских сенаторов.
Комментарии24
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aladdinov_01 06 января 2019 | 16:33
«Роскосмос» может выйти из переговоров с НАСА »
А не много ли берет на себя эта жырномордая вороватая свинья, которая еще за полученную в виде взятки квартиру и устройство своего сынули на подведомственную жырной скотине госдолжность не ответила? Его, урода поганого, не пускают - и это основание сворачивать проекты? А что, замов у него, урода, могущих вести переговоры и ставить подпись, нету? Или он, тварь, уже Роскосмос считает своей личной собственностью? Не погнать ли гниду ваще ссаными тряпками прямиком в Катманду?
Последний вопрос риторический.
pattrick1 06 января 2019 | 16:47
Роскосмос» может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway...
Не надо никаких шагов, которые могут ухудшить отношение с такими выгодными партнёрами, которые финансируют Роскосмос, лучше расстаться с Д.Рогозиным, назначив его на пост министра сельского хозяйства.
ajsenev 06 января 2019 | 16:49
Выдающийся ученый, гениальный менеджер, просто гигант космической мысли обиделся. А что, имеет право. Только лучше бы на себя обижаться....
zztop1960 06 января 2019 | 16:58
pattrick1: назначив его на пост министра сельского хозяйства. ?????? Хотите голодомора в России ?
ltric 06 января 2019 | 17:18
pattrick1: Да и Мутко подойдет. Оскорбленные и этим сотрудники Роскосмоса еще дырок насверлят.
andre5 06 января 2019 | 17:06
Не Роскосмос выйдет из переговоров, а просто никто всерьёз его не рассматривал как участника проекта.
Потому, что у Роскосмоса цель одна: соврать и украсть....
tv_victim 06 января 2019 | 16:34
Личная обида все, порученное дело, целая отрасль, которой Россия гордится уже лет 60 - ничего..... Совсем уже охренели.
alo0000 06 января 2019 | 16:38
Это ж сколько мы сэкономим, выйдя из болтоговоров! Но ещё больше - не участвуя!
testmeter 06 января 2019 | 16:41
НАСА очень расстроится. Куда им без "русского духа" и рогозинского батута?!
compare 06 января 2019 | 17:16
alo0000: "вы",тараканы,как были на подножном корме,так и останетесь-какая тебе,"пыонэру" с дырочкой в нужном месте,экономия,ты что,забыл свое место,шакаленок?
vonb707 06 января 2019 | 16:42
От присоединения Крыма пострадала даже Луна. Мы не только Крым присоединили, но кучу всяких проблем. Конца бонусов за " волеизъявления" крымчан пока не видно. То ли еще будет.
frobnule 06 января 2019 | 17:07
vonb707: А что если - присоединить Луну? Начнется всеобщая истерика, пузыри из носа... Через некоторое время взять и, с барского плеча, отсоединить, все скажут: фууух... И про Крым благополучно забудут. :)
galina_683 06 января 2019 | 16:51
Пока Рогозин не съездит в Лас-Вегас, окололунная станция не взлетит.
А без его калифорнийского загара невозможно никакое покорение Венеры.
Нет, мы не готовы к покорению космоса ...
Вождь и Рогозин не позволят всяким там пиндосам диктовать нам условия.
Хотите отдать Курилы японцам - пожалуйста.
Хотите запретить россиянам есть ? Принимают и это.
Но не пропускать их к своим виолончелям они не позволят!
us101 06 января 2019 | 16:55
Ну для начала, россиянам надобно было поинтересоватся кто такой этот Рогозин. Каким образом этот выпускинк Марксизма-Ленинизма вдруг стал руководителем политической партии после странной смерти / убийста генерала Лебедя?
Так же надо поинтересоватя кто такой Путин. Чем он занимался в 90х. И вот тогда станет понятно зачем он назначил журналиста-политика-клоуна руководить космической отраслью страны.
zztop1960 06 января 2019 | 17:03
us101: Тесть Рогозина — Геннадий Николаевич Серебряков служил в Первом главном управлении (внешняя разведка) КГБ СССР
vserg 06 января 2019 | 16:57
А не проще ли сменить Рогозина на кого-нить более приличного? Или задача - именно поссориться и встать в позу?
olegfst 06 января 2019 | 16:58
Ну все, в США объявят праздник по этому поводу
vinning7 06 января 2019 | 17:00
Завернуть рогозина в батут и выкинуть на помойку
buzukin075 06 января 2019 | 17:05
Никому кроме американских распильщиков бюджета эта станция в 60 000 километров от поверхности Луны в пустом космосе и нахер не нужна! Пусть одноразовые тушки американских астронавтов и тупых косоглазых сушатся в вакууме под действием радиации :) Надо же - собираются доверить нам строить шлюзовой отсек по американским стандартам! Сама, сама, сама :) Больше Сарматов и Кинжалов с Посейдонами - меньше американских понтов и наездов :)
verynaive 06 января 2019 | 17:11
buzukin075: У меня впечатление, что весь институт портянок создан хитроумными либералами для того, чтобы показать людям: вот, посмотрите на портянок, какие они грязные глупые и пошлые, как они позорят правительство, как они уничтожают последнюю веру в то, что что-то может исправиться. Вклад их в дезавуирование власти превышает роль всей либеральной болтовни.
s_vlad 06 января 2019 | 17:06
Американцы только вздохнут с облегчением, от Рогозина одни неприятности в космосе, вплоть до дырок в общивке кораблей )))
redrica 06 января 2019 | 17:07
Лунную станцию земляне построят и без России. Это будет чудесная станция, где все нации и народности трудятся совместно. В уважении и доброжелательно. В мире и дружбе познавать неведомое.
compare 06 января 2019 | 17:14
не слишком ли большой "вес",для без того,тяжелой и неуютной,а проще,лишней "фигуры" в Роскосмосе? почему,из-за этого малоумного "димы",должно страдать дело? совсем белены перелопатили? не проще,избавиться от такого "рук-ков-вводителя"?
ltric 06 января 2019 | 17:16
Так и намекают что Рогозина пнуть бы надо. Да и давно бы пора.