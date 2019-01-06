Роскосмос» может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway...

Как рассказал РИА источник в ракетно-космической отрасли, это одно из возможных последствий отмены визита в США главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. По словам, источника, это может оказать негативное влияние и на проведении совместных научных исследований на борту МКС. В НАСА отмену визита объясняют позицией американских сенаторов.