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16:30, 06 января 2019

Роскосмос может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway

Как рассказал РИА источник в ракетно-космической отрасли, это одно из возможных последствий отмены визита в  США главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. По словам, источника, это может оказать негативное влияние и на проведении совместных научных исследований на борту МКС. В  НАСА отмену визита объясняют позицией американских сенаторов.

Комментарии

24

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aladdinov_01 06 января 2019 | 16:33

«Роскосмос» может выйти из переговоров с НАСА »

А не много ли берет на себя эта жырномордая вороватая свинья, которая еще за полученную в виде взятки квартиру и устройство своего сынули на подведомственную жырной скотине госдолжность не ответила? Его, урода поганого, не пускают - и это основание сворачивать проекты? А что, замов у него, урода, могущих вести переговоры и ставить подпись, нету? Или он, тварь, уже Роскосмос считает своей личной собственностью? Не погнать ли гниду ваще ссаными тряпками прямиком в Катманду?

Последний вопрос риторический.

pattrick1 06 января 2019 | 16:47

Роскосмос» может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway...

Не надо никаких шагов, которые могут ухудшить отношение с такими выгодными партнёрами, которые финансируют Роскосмос, лучше расстаться с Д.Рогозиным, назначив его на пост министра сельского хозяйства.

ajsenev 06 января 2019 | 16:49

Выдающийся ученый, гениальный менеджер, просто гигант космической мысли обиделся. А что, имеет право. Только лучше бы на себя обижаться....

zztop1960 06 января 2019 | 16:58

pattrick1: назначив его на пост министра сельского хозяйства. ?????? Хотите голодомора в России ?

ltric 06 января 2019 | 17:18

pattrick1: Да и Мутко подойдет. Оскорбленные и этим сотрудники Роскосмоса еще дырок насверлят.

andre5 06 января 2019 | 17:06

Не Роскосмос выйдет из переговоров, а просто никто всерьёз его не рассматривал как участника проекта.
Потому, что у Роскосмоса цель одна: соврать и украсть....

tv_victim 06 января 2019 | 16:34

Личная обида все, порученное дело, целая отрасль, которой Россия гордится уже лет 60 - ничего..... Совсем уже охренели.

alo0000 06 января 2019 | 16:38

Это ж сколько мы сэкономим, выйдя из болтоговоров! Но ещё больше - не участвуя!

testmeter 06 января 2019 | 16:41

НАСА очень расстроится. Куда им без "русского духа" и рогозинского батута?!

compare 06 января 2019 | 17:16

alo0000: "вы",тараканы,как были на подножном корме,так и останетесь-какая тебе,"пыонэру" с дырочкой в нужном месте,экономия,ты что,забыл свое место,шакаленок?

vonb707 06 января 2019 | 16:42

От присоединения Крыма пострадала даже Луна. Мы не только Крым присоединили, но кучу всяких проблем. Конца бонусов за " волеизъявления" крымчан пока не видно. То ли еще будет.

frobnule 06 января 2019 | 17:07

vonb707: А что если - присоединить Луну? Начнется всеобщая истерика, пузыри из носа... Через некоторое время взять и, с барского плеча, отсоединить, все скажут: фууух... И про Крым благополучно забудут. :)

galina_683 06 января 2019 | 16:51

Пока Рогозин не съездит в Лас-Вегас, окололунная станция не взлетит.
А без его калифорнийского загара невозможно никакое покорение Венеры.
Нет, мы не готовы к покорению космоса ...
Вождь и Рогозин не позволят всяким там пиндосам диктовать нам условия.
Хотите отдать Курилы японцам - пожалуйста.
Хотите запретить россиянам есть ? Принимают и это.
Но не пропускать их к своим виолончелям они не позволят!

us101 06 января 2019 | 16:55

Ну для начала, россиянам надобно было поинтересоватся кто такой этот Рогозин. Каким образом этот выпускинк Марксизма-Ленинизма вдруг стал руководителем политической партии после странной смерти / убийста генерала Лебедя?
Так же надо поинтересоватя кто такой Путин. Чем он занимался в 90х. И вот тогда станет понятно зачем он назначил журналиста-политика-клоуна руководить космической отраслью страны.

zztop1960 06 января 2019 | 17:03

us101: Тесть Рогозина — Геннадий Николаевич Серебряков служил в Первом главном управлении (внешняя разведка) КГБ СССР

vserg 06 января 2019 | 16:57

А не проще ли сменить Рогозина на кого-нить более приличного? Или задача - именно поссориться и встать в позу?

olegfst 06 января 2019 | 16:58

Ну все, в США объявят праздник по этому поводу

vinning7 06 января 2019 | 17:00

Завернуть рогозина в батут и выкинуть на помойку

buzukin075 06 января 2019 | 17:05

Никому кроме американских распильщиков бюджета эта станция в 60 000 километров от поверхности Луны в пустом космосе и нахер не нужна! Пусть одноразовые тушки американских астронавтов и тупых косоглазых сушатся в вакууме под действием радиации :) Надо же - собираются доверить нам строить шлюзовой отсек по американским стандартам! Сама, сама, сама :) Больше Сарматов и Кинжалов с Посейдонами - меньше американских понтов и наездов :)

verynaive 06 января 2019 | 17:11

buzukin075: У меня впечатление, что весь институт портянок создан хитроумными либералами для того, чтобы показать людям: вот, посмотрите на портянок, какие они грязные глупые и пошлые, как они позорят правительство, как они уничтожают последнюю веру в то, что что-то может исправиться. Вклад их в дезавуирование власти превышает роль всей либеральной болтовни.

s_vlad 06 января 2019 | 17:06

Американцы только вздохнут с облегчением, от Рогозина одни неприятности в космосе, вплоть до дырок в общивке кораблей )))

redrica 06 января 2019 | 17:07

Лунную станцию земляне построят и без России. Это будет чудесная станция, где все нации и народности трудятся совместно. В уважении и доброжелательно. В мире и дружбе познавать неведомое.

compare 06 января 2019 | 17:14

не слишком ли большой "вес",для без того,тяжелой и неуютной,а проще,лишней "фигуры" в Роскосмосе? почему,из-за этого малоумного "димы",должно страдать дело? совсем белены перелопатили? не проще,избавиться от такого "рук-ков-вводителя"?

ltric 06 января 2019 | 17:16

Так и намекают что Рогозина пнуть бы надо. Да и давно бы пора.

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