Z Архив новостей новости
5 12 6 371
16:04, 06 января 2019

Система контроля качества и количества бензина появится в России

Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Система позволит отследить весь процесс производства топлива – от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. И помочь решить проблему с некачественным бензином, рассказал Российской газете Денис Мантуров. Пилотный проект заработает в Северо-Западном федеральном округе в первой половине этого года, добавил глава Минпромторга. НПЗ, нефтебазы и автозаправки пока в нём будут участвовать по желанию. Система контроля качества бензина поможет отследить где в хорошее топливо что-то подмешали — на нефтебазе, при транспортировке или в резервуарах автозаправочных станций, сказал Мантуров. И позволит также отследить количество топлива. Если к примеру с завода ушло сто тонн, столько же должно быть разлито по бензобакам. Неучтённый бензин грозит внеплановой проверкой по всей цепочке. Пилотный проект системы контроля качества бензина запустит специальная группа, созданная в рамках госкомиссии по борьбе с контрафактом. Мантуров её возглавляет. В рабочую группу вошли представители ряда ведомств, нефтяных компаний и экспертного сообщества, пишет Российская газета.

В этом году по прогнозам экспертов цены на бензин ещё больше вырастут из-за значительного повышения акцизов на топливо.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kaplan911 06 января 2019 | 16:11

Блин, растёт число чиновников дармоедов, взяточников.......на шее
россиян.
А бензин как был некачественным, так и останется.
Как и высокие цены.

sirwalterscott 06 января 2019 | 16:37

шёл XXI век
- Система контроля качества и количества бензина появится в России

ugiazov 06 января 2019 | 16:12

В воровской стране при воровской власти всё равно своруют.
А если и накажут, то того кто не поделился.

eniro 06 января 2019 | 16:40

ugiazov: Ну что Вы так... Есть же, кто верит в Деда Мороза, русалок, леших... Ну не лишайте последнего утешения, мол, россияне тоже будут, когда нибудь..., от завода и до бензобака... Ну пусть не скоро, ну пусть не всем, ну пусть, хоть помечтать...

ura_123 06 января 2019 | 16:17

Ослиную мочу(с) ещё ни один Мантуров отменить не смог)))

vserg 06 января 2019 | 16:24

А чо, до сих пор ее не было???

eniro 06 января 2019 | 17:02

vserg: Увы...

ansata 06 января 2019 | 16:26

Вопрос напрашивается только один. На сколько подорожает?

sedoi63 06 января 2019 | 16:28

Ну наконец-то?! А ведь прошло "всего лишь" 30 лет со дня основания "новой России"?

bigmaikl 06 января 2019 | 16:29

Кто наваривает "бабки"?

piterrr 06 января 2019 | 16:34

Бензин останется тем же разбодяженным, но дороже..

alo0000 06 января 2019 | 16:54

У меня такая система уже работает. Заправился авенным бензином на Шелле и Аджипе и больше туда ни ногой.

Самое обсуждаемое

Новости

Константинопольский патриарх вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви Томос представляет собой грамоту, которая в оформлении повторяет исторические документы многовековой давности…

5 125 6 12667
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова – по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы все-таки  на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 102 6 22637 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 288 6 33346 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 140 6 17047 03.01
Новости

Алексей Навальный рассказал о слежке за ним в Таиланде Политик сообщил, что в отеле его снимали на видеорегистратор люди, летевшие с ним и его семьей в одном самолете из Москвы…

5 55 6 6878
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 464 6 58179 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Как нам реорганизовать оппозицию Не пойдёт нормальный человек за теми, кто видит всё лишь в чёрных красках. Разве можно вывести к светлому будущему со стиснутыми зубами и жаждой мщения в глазах?..

5 46 6 5790 12:47
Kрф, оппозиция, общество, политика, мнения
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23793 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 52 6 6718 31.12
Kминобороны, рпц, события
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 85 6 11280 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13940 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Андрей Окара политолог

Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и  руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…

5 67 6 9686 05.01
Kобщество, украина, рпц, религия, события
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 39 6 5739 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 183 6 28834 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Новости

США заблокировали поставку пассажирских самолетов из России в Иран Речь идет о лайнерах"Сухой суперджет-100"...

5 44 6 7461
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9878 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения

Популярное за неделю

Новости

В городе Тимашевске Краснодарского края умерла женщина, которую оставил на дороге водитель маршрутного такси Это произошло еще в конце декабря, но подробности в местных СМИ и на странице «Типичный Тимашевск» в Instagram появилась сегодня

5 36 6 93251
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 137 6 171267 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 82 6 19108 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 329 6 362273 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 349 6 110648 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7535388
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3847045

Сегодня в эфире