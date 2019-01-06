Система контроля качества и количества бензина появится в России
Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Система позволит отследить весь процесс производства топлива – от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. И помочь решить проблему с некачественным бензином, рассказал Российской газете Денис Мантуров. Пилотный проект заработает в Северо-Западном федеральном округе в первой половине этого года, добавил глава Минпромторга. НПЗ, нефтебазы и автозаправки пока в нём будут участвовать по желанию. Система контроля качества бензина поможет отследить где в хорошее топливо что-то подмешали — на нефтебазе, при транспортировке или в резервуарах автозаправочных станций, сказал Мантуров. И позволит также отследить количество топлива. Если к примеру с завода ушло сто тонн, столько же должно быть разлито по бензобакам. Неучтённый бензин грозит внеплановой проверкой по всей цепочке. Пилотный проект системы контроля качества бензина запустит специальная группа, созданная в рамках госкомиссии по борьбе с контрафактом. Мантуров её возглавляет. В рабочую группу вошли представители ряда ведомств, нефтяных компаний и экспертного сообщества, пишет Российская газета.
В этом году по прогнозам экспертов цены на бензин ещё больше вырастут из-за значительного повышения акцизов на топливо.
Комментарии12
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kaplan911 06 января 2019 | 16:11
Блин, растёт число чиновников дармоедов, взяточников.......на шее
россиян.
А бензин как был некачественным, так и останется.
Как и высокие цены.
sirwalterscott 06 января 2019 | 16:37
шёл XXI век
- Система контроля качества и количества бензина появится в России
ugiazov 06 января 2019 | 16:12
В воровской стране при воровской власти всё равно своруют.
А если и накажут, то того кто не поделился.
eniro 06 января 2019 | 16:40
ugiazov: Ну что Вы так... Есть же, кто верит в Деда Мороза, русалок, леших... Ну не лишайте последнего утешения, мол, россияне тоже будут, когда нибудь..., от завода и до бензобака... Ну пусть не скоро, ну пусть не всем, ну пусть, хоть помечтать...
ura_123 06 января 2019 | 16:17
Ослиную мочу(с) ещё ни один Мантуров отменить не смог)))
vserg 06 января 2019 | 16:24
А чо, до сих пор ее не было???
eniro 06 января 2019 | 17:02
vserg: Увы...
ansata 06 января 2019 | 16:26
Вопрос напрашивается только один. На сколько подорожает?
sedoi63 06 января 2019 | 16:28
Ну наконец-то?! А ведь прошло "всего лишь" 30 лет со дня основания "новой России"?
bigmaikl 06 января 2019 | 16:29
Кто наваривает "бабки"?
piterrr 06 января 2019 | 16:34
Бензин останется тем же разбодяженным, но дороже..
alo0000 06 января 2019 | 16:54
У меня такая система уже работает. Заправился авенным бензином на Шелле и Аджипе и больше туда ни ногой.