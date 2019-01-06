- Система контроля качества и количества бензина появится в России

Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Система позволит отследить весь процесс производства топлива – от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. И помочь решить проблему с некачественным бензином, рассказал Российской газете Денис Мантуров. Пилотный проект заработает в Северо-Западном федеральном округе в первой половине этого года, добавил глава Минпромторга. НПЗ, нефтебазы и автозаправки пока в нём будут участвовать по желанию. Система контроля качества бензина поможет отследить где в хорошее топливо что-то подмешали — на нефтебазе, при транспортировке или в резервуарах автозаправочных станций, сказал Мантуров. И позволит также отследить количество топлива. Если к примеру с завода ушло сто тонн, столько же должно быть разлито по бензобакам. Неучтённый бензин грозит внеплановой проверкой по всей цепочке. Пилотный проект системы контроля качества бензина запустит специальная группа, созданная в рамках госкомиссии по борьбе с контрафактом. Мантуров её возглавляет. В рабочую группу вошли представители ряда ведомств, нефтяных компаний и экспертного сообщества, пишет Российская газета.

В этом году по прогнозам экспертов цены на бензин ещё больше вырастут из-за значительного повышения акцизов на топливо.