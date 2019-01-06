Соску к лицу младенца приклеили пластырем не сотрудники перинатального центра в Ингушетии, а одна из пациенток
Это утверждает главврач центра Хади Угурчиева. Она сообщила в инстаграме, что эта же пациентка и сняла ролик, который вызвал массу негодования в соцсетях. Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку.
Комментарии4
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stebinmaku 06 января 2019 | 16:10
Это был креативный перформанс с инсталляцией..
rampa 06 января 2019 | 16:22
а где в это время находились сотрудники центра?
smart2002 06 января 2019 | 16:27
И что такого?
aallttoo 06 января 2019 | 16:46
даладно, это новорожденный сам, наверное.