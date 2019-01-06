«Премьер Японии заявил, что курильский вопрос должен быть решен с учетом мнения живущих на островах россиян»

По словам Синдзо Абэ, мирный договор не будет подписан, пока жители четырех Курильских островов не согласятся с переходом в состав Японии. В эфире японского телеканала NHK Синдзо Абэ отметил, что заключение мирного договора между Японией и Россией оказало бы положительное влияние на стабильность в регионе и принесло бы выгоду, в том числе, для США. В Кремле заявление японского премьера о возможном референдуме не комментировали.