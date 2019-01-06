Премьер Японии заявил, что курильский вопрос должен быть решен с учетом мнения живущих на островах россиян
По словам Синдзо Абэ, мирный договор не будет подписан, пока жители четырех Курильских островов не согласятся с переходом в состав Японии. В эфире японского телеканала NHK Синдзо Абэ отметил, что заключение мирного договора между Японией и Россией оказало бы положительное влияние на стабильность в регионе и принесло бы выгоду, в том числе, для США. В Кремле заявление японского премьера о возможном референдуме не комментировали.
Комментарии34
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kottigr1 06 января 2019 | 16:07
Сейчас здесь путинисты всем очень убедительно расскажут, что передача островов Японии принесет России такую же пользу как те территории размером в несколько Крымов, которые Путин уже подарил на Дальнем Востоке Китаю..
danko1 06 января 2019 | 16:11
kottigr1: Как сейчас в разы подскочит цена недвижимость на островах.
semia 06 января 2019 | 16:25
А если спросить Калининградцев по поводу войти в Германию?
aladdinov_01 06 января 2019 | 16:29
«Премьер Японии заявил, что курильский вопрос должен быть решен с учетом мнения живущих на островах россиян»
Премьер Японии сцуко сраное! Он, гадина, хочет, чтобы жители Курилл устроили референдум, а их за это - строго в соответствие с самым справедливым в мире законом - посадили на много лет по статье об экстремизме. И он бы, русофобище, забрал бы совсем обезлюдевшие острова.
А ху-ху не хо-хо, япона мать? Не выйдет! Роисся, вперде!
alo0000 06 января 2019 | 16:43
semia: «Вы что, хотите как» на Шикотане?
warlaam 06 января 2019 | 16:11
kottigr1: тат выглядит интеграция в Европу, медленное переползание путем изменения границ. На востоке отрезаем, на западе прибавляем.
riccon 06 января 2019 | 16:24
kottigr1:
[Сейчас здесь путинисты всем очень убедительно расскажут, что передача островов Японии принесет России такую же польз]
Об этом рассказывают только ЭХОвские хомяки.
Напротив, передача приведет к потере единственного незамерзающего пролива из Охотского моря в океан, а так же изменение статуса самого Охотского моря.
alo0000 06 января 2019 | 16:41
kottigr1: Сегодня застолбил гектар на Шикотане и всем советую! Хоть в настоящем референдуме поучаствуем. Пойду запишусь в цент пластической хирургии.
pusto1 06 января 2019 | 16:44
ожидаем массовой эвакуации с островов местных
warlaam 06 января 2019 | 16:09
Народу на курилах прибавится. Как вся Россия туда не прописалась.
kaplan911 06 января 2019 | 16:21
warlaam:
Курильчанам явно повезло.
Будут жить в цивилизации, по общепринятым человеческим меркам,
сытно и в достатке.
Как бы другие регионы не ринулись к соседям......подальше от
этого гебистского Мордора.
riccon 06 января 2019 | 16:31
warlaam:
Беги. Скоро там пенсионный возраст поднимут до 70.
И жить будешь в коробке 3x3.
astet 06 января 2019 | 16:10
А на мнение 148 миллионов россиян можно наплевать???
Если Путин отдаст острова,
предлагаю считать Путина изменником Родины
в результате чего лишить его
иммунитета защиты от уголовного преследования!!!
eniro 06 января 2019 | 16:19
astet: Та лан... Ну сдаст в "концессию на 25 лет, потом проведут соц. опрос,типа референдум и поминай как звали. Речь-то не об этом. Это реальная возможность получить японский "вид на жительство", а это может быть очень интересно многим...
sergo13 06 января 2019 | 16:58
astet: Ну вообщето в ближайшие 20 лет педерация до урала сократится, там китай уверенно заселяется! )))
cite 06 января 2019 | 16:15
Хочу к Абэ, ибо он думает о россиянах!
andy66 06 января 2019 | 16:20
внезапно выяснилось, что японцев больше интересуются мнением россиян, чем российские правительство )))
riccon 06 января 2019 | 16:38
andy66:
На выборах тоже интересуются мнением россиян. Ты мнением японцев поинтересуйся о своем правительстве.
kaplan911 06 января 2019 | 16:16
\\ Синдзо Абэ заявил о возможности проведения на Курилах референдума о передаче островов Японии \\
Что за херня такая, почему Япония лезет во внутренние дела России?
Проводить референдум или нет - это сугубо внутреннее дело РФ.
Почему молчит Машка из МИДрашки, Лавров, Госдумалка и сам президент, которые
никогда не интересовались мнением россиян, но очень болезненно относились
к вмешательству во внутренние дела страны иностранных государств ?
Здорова ли наша власть......или совсем нюх потеряли?!
sergo13 06 января 2019 | 17:00
kaplan911: рабам слово не давали, ты кто такой шоб царю перечить? )))
nehoroshiy 06 января 2019 | 16:17
Референдумы у нас как-то не приживаются- народ не готов. Не правильно понимает суть вопросов.
galina_683 06 января 2019 | 16:20
Статья 4 Конституции РФ
3. Российская Федерация ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦЕЛОСТНОСТЬ и неприкосновенность своей территории.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями)
Статья 1. Основные понятия
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ Российской Федерации;
sergo13 06 января 2019 | 16:48
galina_683: Чухче о законах заговорило? А когда Крым забирали - законы соблюдать не надобыло?
Занчит у Украины можно забирать территории на основании "липы" (не спросив менения 50млн), а вот шоб курилы отдать нужно спроосить 145млн?
Будьте последовательны)))))
Курилы проведут референдум и уйдут Японцам, Калининград - Намцам, Сибирь - Китайцам.... верным путем идете))))
kp6ic 06 января 2019 | 16:25
ппц, рассуждает так, как будто царь уже все им сдал. я в шоке.
allexsib 06 января 2019 | 16:28
Хитрый "самурай" уже почувствовал кровь.Ему всего-то и надо-уровнять в правах с японцами ,тех ,кто останется на островах и лет на 50 сделать русский вторым государственным(документооборот,обучение ,вывески и пр.).В этом случае у Синдзо Абе,будет только одна "непонятка" и головная боль:откуда столько жителей,вдруг появилось на Курилах?
piterjanis 06 января 2019 | 16:29
Надо спросить жителей бывших республик СССР о присоединении к России.
vienidi 06 января 2019 | 16:46
piterjanis: Вам засранец пригожинский мало здесь десятки миллионов таджиков и узбеков? хотите Россию окончательно превратить в среднеазиатский центр???
piterjanis 06 января 2019 | 16:54
vienidi: я всем рад. целого мира мало.
sergo13 06 января 2019 | 16:53
Угро-фины татарские, учите китайский! )))
Через 10 лет их в Сибири будет 50млн. А через 20......
ly4_sveta 06 января 2019 | 16:54
Мнение живущих на островах?... В Японии ведь пахать
надо, а это так проблематично для российских территорий.
nehoroshiy 06 января 2019 | 17:14
ly4_sveta: Не новость, что россияне в среднем пашут не меньше, чем в развитых странах. Производительность и качество- с этим проблема. Чиновничий аппарат на шее, ножки свесив и мн. др.
mozhem_povtorit 06 января 2019 | 17:03
Они уже договорились с ботоксным. Что-то, а фильсифицировать народное волеизъявление он умеет как никто в мире.
wattman 06 января 2019 | 17:04
Надо провести референдум: хотите ли вы в 21 век из вашего средневековья?
sergo13 06 января 2019 | 17:10
wattman: https://www.youtube.com/watch?v=S7SAvL0YwBI