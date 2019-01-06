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16:02, 06 января 2019

Премьер Японии заявил, что курильский вопрос должен быть решен с учетом мнения живущих на островах россиян

По словам Синдзо Абэ, мирный договор не будет подписан, пока жители четырех Курильских островов не согласятся с переходом в состав Японии. В эфире японского телеканала NHK Синдзо Абэ отметил, что заключение мирного договора между Японией и Россией оказало бы положительное влияние на стабильность в регионе и принесло бы выгоду, в том числе, для США. В Кремле заявление японского премьера о возможном референдуме не комментировали.

Комментарии

34

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kottigr1 06 января 2019 | 16:07

Сейчас здесь путинисты всем очень убедительно расскажут, что передача островов Японии принесет России такую же пользу как те территории размером в несколько Крымов, которые Путин уже подарил на Дальнем Востоке Китаю..

danko1 06 января 2019 | 16:11

kottigr1: Как сейчас в разы подскочит цена недвижимость на островах.

semia 06 января 2019 | 16:25

А если спросить Калининградцев по поводу войти в Германию?

aladdinov_01 06 января 2019 | 16:29

«Премьер Японии заявил, что курильский вопрос должен быть решен с учетом мнения живущих на островах россиян»

Премьер Японии сцуко сраное! Он, гадина, хочет, чтобы жители Курилл устроили референдум, а их за это - строго в соответствие с самым справедливым в мире законом - посадили на много лет по статье об экстремизме. И он бы, русофобище, забрал бы совсем обезлюдевшие острова.

А ху-ху не хо-хо, япона мать? Не выйдет! Роисся, вперде!

alo0000 06 января 2019 | 16:43

semia: «Вы что, хотите как» на Шикотане?

warlaam 06 января 2019 | 16:11

kottigr1: тат выглядит интеграция в Европу, медленное переползание путем изменения границ. На востоке отрезаем, на западе прибавляем.

riccon 06 января 2019 | 16:24

kottigr1:
[Сейчас здесь путинисты всем очень убедительно расскажут, что передача островов Японии принесет России такую же польз]

Об этом рассказывают только ЭХОвские хомяки.
Напротив, передача приведет к потере единственного незамерзающего пролива из Охотского моря в океан, а так же изменение статуса самого Охотского моря.

alo0000 06 января 2019 | 16:41

kottigr1: Сегодня застолбил гектар на Шикотане и всем советую! Хоть в настоящем референдуме поучаствуем. Пойду запишусь в цент пластической хирургии.

pusto1 06 января 2019 | 16:44

ожидаем массовой эвакуации с островов местных

warlaam 06 января 2019 | 16:09

Народу на курилах прибавится. Как вся Россия туда не прописалась.

kaplan911 06 января 2019 | 16:21

warlaam:
Курильчанам явно повезло.
Будут жить в цивилизации, по общепринятым человеческим меркам,
сытно и в достатке.
Как бы другие регионы не ринулись к соседям......подальше от
этого гебистского Мордора.

riccon 06 января 2019 | 16:31

warlaam:

Беги. Скоро там пенсионный возраст поднимут до 70.
И жить будешь в коробке 3x3.

astet 06 января 2019 | 16:10

А на мнение 148 миллионов россиян можно наплевать???
Если Путин отдаст острова,
предлагаю считать Путина изменником Родины
в результате чего лишить его
иммунитета защиты от уголовного преследования!!!

eniro 06 января 2019 | 16:19

astet: Та лан... Ну сдаст в "концессию на 25 лет, потом проведут соц. опрос,типа референдум и поминай как звали. Речь-то не об этом. Это реальная возможность получить японский "вид на жительство", а это может быть очень интересно многим...

sergo13 06 января 2019 | 16:58

astet: Ну вообщето в ближайшие 20 лет педерация до урала сократится, там китай уверенно заселяется! )))

cite 06 января 2019 | 16:15

Хочу к Абэ, ибо он думает о россиянах!

andy66 06 января 2019 | 16:20

внезапно выяснилось, что японцев больше интересуются мнением россиян, чем российские правительство )))

riccon 06 января 2019 | 16:38

andy66:

На выборах тоже интересуются мнением россиян. Ты мнением японцев поинтересуйся о своем правительстве.

kaplan911 06 января 2019 | 16:16

\\ Синдзо Абэ заявил о возможности проведения на Курилах референдума о передаче островов Японии \\

Что за херня такая, почему Япония лезет во внутренние дела России?
Проводить референдум или нет - это сугубо внутреннее дело РФ.
Почему молчит Машка из МИДрашки, Лавров, Госдумалка и сам президент, которые
никогда не интересовались мнением россиян, но очень болезненно относились
к вмешательству во внутренние дела страны иностранных государств ?
Здорова ли наша власть......или совсем нюх потеряли?!

sergo13 06 января 2019 | 17:00

kaplan911: рабам слово не давали, ты кто такой шоб царю перечить? )))

nehoroshiy 06 января 2019 | 16:17

Референдумы у нас как-то не приживаются- народ не готов. Не правильно понимает суть вопросов.

galina_683 06 января 2019 | 16:20

Статья 4 Конституции РФ
3. Российская Федерация ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦЕЛОСТНОСТЬ и неприкосновенность своей территории.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями)
Статья 1. Основные понятия
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ Российской Федерации;

sergo13 06 января 2019 | 16:48

galina_683: Чухче о законах заговорило? А когда Крым забирали - законы соблюдать не надобыло?
Занчит у Украины можно забирать территории на основании "липы" (не спросив менения 50млн), а вот шоб курилы отдать нужно спроосить 145млн?
Будьте последовательны)))))
Курилы проведут референдум и уйдут Японцам, Калининград - Намцам, Сибирь - Китайцам.... верным путем идете))))

kp6ic 06 января 2019 | 16:25

ппц, рассуждает так, как будто царь уже все им сдал. я в шоке.

allexsib 06 января 2019 | 16:28

Хитрый "самурай" уже почувствовал кровь.Ему всего-то и надо-уровнять в правах с японцами ,тех ,кто останется на островах и лет на 50 сделать русский вторым государственным(документооборот,обучение ,вывески и пр.).В этом случае у Синдзо Абе,будет только одна "непонятка" и головная боль:откуда столько жителей,вдруг появилось на Курилах?

piterjanis 06 января 2019 | 16:29

Надо спросить жителей бывших республик СССР о присоединении к России.

vienidi 06 января 2019 | 16:46

piterjanis: Вам засранец пригожинский мало здесь десятки миллионов таджиков и узбеков? хотите Россию окончательно превратить в среднеазиатский центр???

piterjanis 06 января 2019 | 16:54

vienidi: я всем рад. целого мира мало.

sergo13 06 января 2019 | 16:53

Угро-фины татарские, учите китайский! )))
Через 10 лет их в Сибири будет 50млн. А через 20......

ly4_sveta 06 января 2019 | 16:54

Мнение живущих на островах?... В Японии ведь пахать
надо, а это так проблематично для российских территорий.

nehoroshiy 06 января 2019 | 17:14

ly4_sveta: Не новость, что россияне в среднем пашут не меньше, чем в развитых странах. Производительность и качество- с этим проблема. Чиновничий аппарат на шее, ножки свесив и мн. др.

mozhem_povtorit 06 января 2019 | 17:03

Они уже договорились с ботоксным. Что-то, а фильсифицировать народное волеизъявление он умеет как никто в мире.

wattman 06 января 2019 | 17:04

Надо провести референдум: хотите ли вы в 21 век из вашего средневековья?

sergo13 06 января 2019 | 17:10

wattman: https://www.youtube.com/watch?v=S7SAvL0YwBI

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