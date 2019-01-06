«Отмена визита Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву нескольких проектов»

Среди них – совместная миссия на Венеру и создание окололунной станции, сообщают агентства ТАСС и РИА. На судьбе МКС отмена поездки США главы Роскосмоса не отразится, сказал «Эху Москвы» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

В Роскосмосе сообщили «Эху Москвы», что официального уведомления об отмене визита главы госкорпорации не получали, а узнали об этом из СМИ. Директор NASA в интервью Вашингтон пост отметил, что против поездки Дмитрия Рогозина выступили ряд сенаторов. В публикации говорится, что в Конгрессе США Рогозина назвали националистом, кроме того, ему напомнили запись в Твиттере о том, как в ответ на санкции США Рогозин предложил отправлять американцев на МКС с помощью батута.