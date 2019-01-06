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Эксклюзив Эха 16:00, 06 января 2019

Отмена визита Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву нескольких проектов

Среди них – совместная миссия на Венеру и создание окололунной станции, сообщают агентства ТАСС и РИА. На судьбе МКС отмена поездки США главы Роскосмоса не отразится, сказал «Эху Москвы» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

В Роскосмосе сообщили «Эху Москвы», что официального уведомления об отмене визита главы госкорпорации не получали, а узнали об этом из СМИ. Директор NASA в интервью Вашингтон пост отметил, что против поездки Дмитрия Рогозина выступили ряд сенаторов. В публикации говорится, что в Конгрессе США Рогозина назвали националистом, кроме того, ему напомнили запись в Твиттере о том, как в ответ на санкции США Рогозин предложил отправлять американцев на МКС с помощью батута.

Комментарии

36

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kottigr1 06 января 2019 | 16:03

Жиртрест ещё за таксу не ответил... !

aladdinov_01 06 января 2019 | 16:15

«Отмена визита Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву нескольких проектов»

А не много ли берет на себя эта жырномордая вороватая свинья, которая еще за полученную в виде взятки квартиру и устройство своего сынули на подведомственную жырной скотине госдолжность назначила? Его, урода поганого, не пускают - и это основание сворачивать проекты? А что, замов у него, урода, могущих вести переговоры и ставить подпись, нету? Или он, тварь, уже Роскосмос считает своей личной собственностью? Не погнать ли гниду ваще ссаными тряпками прямиком в Катманду?

Последний вопрос риторический.

pattrick1 06 января 2019 | 16:21

В Конгрессе США Рогозина назвали националистом, кроме того, ему напомнили запись в Твиттере о том, как в ответ на санкции США Рогозин предложил отправлять американцев на МКС с помощью батута...

На счёт батута согласен, не надо было Дмитрию Олеговичу публично смеяться над своими торговыми партнёрами. Но вот что касается национализма, то не касаясь того, правда это или неправда, политические взгляды Д.Рогозина защищают с 1 по 4 поправки Конституции США.

karachun 06 января 2019 | 16:31

Исключительнохромосомный, конституцию США читаешь? И с заглавной буквы еёвское слово пишешь?!

novyrusich 06 января 2019 | 16:24

aladdinov_01: Интересно почему на Эхе нет вот этой новости.
---------
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Минфин США отказался выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает израильский портал iHLS.
Отмечается, что более десяти процентов деталей российского лайнера производятся в Америке, что делает необходимым одобрение сделки Казначейством США.

"Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи", — отметил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.
Он предположил, что замена американских запчастей займет много времени.
В конце апреля компания "Гражданские самолеты Сухого" на авиасалоне Eurasia Airshow подписала с двумя иранскими авиакомпаниями меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ-100R до 2022 года.
-----
А новость довольно забавна со всех сторон.

vezdehod1 06 января 2019 | 16:48

Совместная миссия на Венеру невозможна - Планета не выдержит веса нашего Хряка и американцы вовремя поняли это.

ansata 06 января 2019 | 16:22

kottigr1: И зуб не отдал.

astet 06 января 2019 | 16:05

На фиг этих злобных пиндосов!!!
Рогозин самолично
запустит космические станции с батута
и на Венеру и на Юпитер!!!

glotze7 06 января 2019 | 16:20

astet: Так этта... Он ведь для батута резинки в пиндосии купить хотел. Самолично. А тут всё сорвалось. Ничего не поделаешь, придется поправиться еще на 20 кг.

arye_11 06 января 2019 | 16:05

Вчера томос, сегодня NASA
Что то год начинается по-русофобски?

neyexo 06 января 2019 | 16:17

arye_11:
наса не при чем как раз. Пока поддерживают отношения. Будущего нет, но его нет вообще. Марс - пустая затея пока. На Луне всем места хватит, будут зимовать как на Антарктиде.
Насчет новых спейс-такси - да, скоро они войдут в строй, а экономия 20 млн. на астронавта (55 вместо 75 млн) - неверная цифра, т.к. она не учитывает гранта на разработку в несколько млрд, выданного Боингу и Спейсэкс.

ura_123 06 января 2019 | 16:19

arye_11: Год свиньи! Кстати на фотографии прототип)))

arye_11 06 января 2019 | 16:23

ura_123:
Кстати, да.
Только ради Года Свиньи и могли Рогозина пустить в Америку.

akrayzler 06 января 2019 | 16:46

arye_11: Свиньи разные бывают. Хряк рогозька - телопроизводитель. Кабанчики - только на мясо. Без фаберже дела нет. Леха - производитель линии.
Пусть трахается у себя дома.

neyexo 06 января 2019 | 16:20

arye_11:
кстати, Трамп изменил недавно приоритет обратно с Марса на Луну.
Обама ставил Марс вперед возврата на Луну.

karachun 06 января 2019 | 16:33

Характерно, что и кончался он по-русофобски.

semia 06 января 2019 | 16:06

Крутят США Рогозина вокруг пальца.Да и с Путиным как то унизительно вышло,когда Трамп взял и встречу отменил. Вроде страшные мы с ракетами,а никто не боится. Потому что надобыть не страшным,а лучшим!

aladdinov_01 06 января 2019 | 16:17

semia: «Крутят США Рогозина вокруг пальца.»

Несколько замечаний. Во-первых, не "вокруг", а "на".

И, во-вторых, это вовсе не палец. Таких больших пальцев не существует в природе.

А в остальном все верно.

sagen 06 января 2019 | 16:06

Рогозин и Венера? Это что-то из вендиспансера.

tv_victim 06 января 2019 | 16:08

"А Незнайка сказал с обидой:
– Что же, мы сами не могли сделать Космический городок?
У Незнайки был такой вид, будто он всю жизнь только тем и занимался, что строил космические городки. "

Н. Носов. "Незнайка на Луне".

andy66 06 января 2019 | 16:08

какая Венера? какая Луна? какие станции? РФ следует начать со строительства теплых сортиров в школах на своей территории...

tv_victim 06 января 2019 | 16:11

andy66: Фантастики начитались? А если серьезно, почему бы не турнуть этого деятеля с поста, предварительно тщательно проверив прокуратурой его деятельность? После чего назначить профессионала в этой области и спокойно продолжить сотрудничество со всем миром? Кроме версии вредительства на высшем государственном уровне никакого объяснения такой политике не приходит в голову....

glotze7 06 января 2019 | 16:24

tv_victim: Как же турнуть, неровен час и Путина турнуть захотите? Что, как во Франции хотите? - Спросил Вова и прикусил язык.

vinning7 06 января 2019 | 16:37

andy66: А то и на луне придется во двор ходить

viktorova 06 января 2019 | 16:09

Не плюй в колодец, Рогозин...

ivar1964 06 января 2019 | 16:10

Ужас! Придется американцам самостоятельно лететь на Венеру и строить станцию! Вероятно это несколько замедлит реализацию. Для России же это станет невозможно в принципе. Разве что, снова запретить выпуск туалетной бумаги, пива и колбасы.

i_c_e 06 января 2019 | 16:10

Да, и в Альфа Центавра с ними не полетим, раз они такие гады!

neyexo 06 января 2019 | 16:13

Значит, про конгресс
Он обновился, Появились новички, которые обещали импичить мазеф****ра.
Но газеты им говорят. если хотите победить на след. выборах - займитесь делом, покажите, что вы умеете делать дело.

piterrr 06 января 2019 | 16:15

Как же теперь Венера и без кувшинного комсомольского рыла завсектора Рогозина?!

ugiazov 06 января 2019 | 16:16

Присутствие Рогозина пока только мешало Роскосмосу.
Американцы не хотят чтобы и с их проектами что-нибудь плохое случилось.

borisv 06 января 2019 | 16:17

Так ведь этот дурень ещё и публично усомнился в полётах американцев на Луну. О чём они с ним будут разговаривать? Когда в полёте американцев сомневается Вася из Урюпинска, это нормально. Ему же не садиться за стол переговоров с этими самыми американцами...

kail34 06 января 2019 | 16:23

borisv: Да американцы,глядя на нашу"элитку" уже давнно ничему не удивляются.Мы же не удивляемся,за исключением некоторых,когда смотрим шимпанзе в зоопарке.Просто мы их сажаем в клетку ...

krestianin_067rus Михаил Никитин 06 января 2019 | 16:26

Твою дивизию! У них «миссия на Венеру»!! Как в песне: «И нету других забот!» ;)))

vip1707 06 января 2019 | 16:26

Вполне возможно, что участие в переговорах с НАСА профессионалов,
без присутствия всяких одиозных личностей, дало бы толчок развитию
совместных проектов.
Провокация с его назначением главой "Роскосмоса"
получила достойную оценку

viktorial 06 января 2019 | 16:30

Обидели вот этого толстомордого - и такие серьезные проекты под вопросом??!!

ansata 06 января 2019 | 16:34

А теперь вопрос. Что важнее для государства, санкционный рогозин или развитие космической отрасли? Ответ очевиден, но понты и распальцовка важней.

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