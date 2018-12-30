Отмена визита Рогозина в США не окажет влияния на судьбу МКС, однако может отразиться на дальнейшем сотрудничестве

Отмена визита главы Роскосмоса в США не окажет влияния на судьбу МКС, однако может косвенно отразиться на дальнейшем сотрудничестве. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный руководитель института космической политики Иван Моисеев.

«МКС – основной совместный проект, он до 2024 года, и на этот проект отмена визита никакого влияния не окажет, потому что все уже подписано, все согласовано. Если только произойдут какие-то экстремальные ситуации», — сказал он.

Также И.Моисеев добавил, что шел разговор «о продлении работы МКС до 2028 года».

«Все агентства, которые участвуют в данном проекте, согласны с этим, и работают в этом направлении. Скорее всего, на это тоже не повлияет – на продолжение работы МКС. Потому что объективно это продление выгодно всем участникам и США и России», — отметил он.

По мнению эксперта, данная ситуация в какой-то степени может повлиять только «на дальнейшие проекты», которые будут после МКС.

Ранее глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил в интервью газете «Вашингтон Пост», что визит Дмитрия Рогозина переносится на неопределенный срок из-за позиции американских сенаторов. Однако в Роскосмосе заявили, что никаких письменных или каких-либо других заявлений официального отзыва приглашения от НАСА не получали.