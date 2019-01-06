Роскосмос: НАСА не предоставило официальной информации об отмене визита Дмитрия Рогозина в США

Американское космическое агентство до сих пор не вышло на связь с Роскосмосом. НАСА не предоставило официальной информации об отмене визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

«Мы же до сих пор не получили официальных ни заявлений, ни писем от НАСА о том, что визит отменяется. Мы сейчас судим исключительно по тому, что публикуется в американских средствах массовой информации», — сказал он.

В.Устименко выразил удивление, что НАСА общается через СМИ, а не связывается напрямую с корпорацией.

«Джим Брайденстайн мог бы связаться с Дмитриев Рогозиным и переговорить о том, что и как происходит, и какие перспективы у нас вообще с этим связаны. До сих пор никаких контактов не было. Все знают и телефоны и mail друг друга», — отметил он.

В.Устименко отметил, что накануне лично написал письмо в отдел по связям с общественностью НАСА. В ответ пришло автоматическое письмо, из которого следовало, что в связи с правительственным кризисом в США официальной информации пока не будет.

«Даже мне, как руководителю пресс-службы, не удалось с НАСА переговорить, видимо тоже там есть определенные проблемы. Поэтому мы сейчас ждем после праздников каких-то официальных документов от НАСА, и тогда уже будем делать определенные выводы», — сказал он.

Ранее, по словам В.Устименко, в октябре прошли достаточно «продуктивные» встречи директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джима Брайденстайна и генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«После этого у нас отношения и проекты, и программы сдвинулись быстро с мертвой точки. Сулили достаточно интересное продолжение и развитие. Тогда Брайденстайн официально пригласил Дмитрия Олеговича посетить США, это был хороший знак того, что у нас отношения вступили на более прогрессивный и продуктивный путь», — сказал он.

В.Устименко также выразил надежду, что данная ситуация никоим образом «не повлияет на сегодняшний совместный проект», а также на будущие проекты в целом.