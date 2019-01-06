Женившийся на молодой россиянке король Малайзии отрёкся от престола
Мухаммад V вернётся к обязанностям султана штата Келантан. Причины отречения в королевском дворце не назвали. Монарху 49 лет. По данным СМИ, в ноябре он женился на 25-летней победительнице конкурса «Мисс Москва-2015».
Комментарии2
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kreamssdick 06 января 2019 | 15:38
Довела баба короля...
kottigr1 06 января 2019 | 15:43
kreamssdick: Не хватает сил у монарха на государство.. Всё выжимает из него 25-ти летняя москвичка...