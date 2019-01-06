Стоимость полиса ОСАГО могут отвязать от места регистрации автомобиля и мощности двигателя

О таких планах сообщили российской газете в Центробанке. От территориального коэффициента могут отказаться в 2020 году, а коэффициента мощности – в 2021-м. после этого страховые компании могут увеличить тариф, но не более, чем на 40%. При этом, на столько же могут делаться скидки. С 9 января коридор базового тарифа ОСАГО будет расширен на 20% в обе стороны.