Суд в Оренбурге отправил бывшего мэра из СИЗО под домашний арест
Евгения Арапова арестовали летом по обвинению в получении взяток на общую сумму более двух миллионов рублей. В октябре горсовет снял его с должности.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Евгения Арапова арестовали летом по обвинению в получении взяток на общую сумму более двух миллионов рублей. В октябре горсовет снял его с должности.
Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.