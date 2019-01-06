Местонахождение российских моряков, захваченных у берегов Западной Африке, остается неизвестным
Похитители на связь до сих пор не выходили, сообщили в российском посольстве в Бенине. В ночь на 2 января пираты атаковали сухогруз и захватили в плен шестерых россиян, включая капитана.
Комментарии2
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aleksandr39 06 января 2019 | 15:37
А где "великий вождь " почему не полетел в Бенин ?
kottigr1 06 января 2019 | 15:41
aleksandr39:
Не дает покоя пиратам во всем мире подвиг их российских коллег...
11 российских кораблей («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
Пираты решили потягаться со своими новыми конкурентами из РФ..