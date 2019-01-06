Россия и Иран проведут совместные учения в Каспийском море
Будут отработаны спасательные и тактические операции, а также методы борьбы с пиратами, сообщают иранские СМИ со ссылкой на командование флотом страны. Точная дата учений не названа.
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Будут отработаны спасательные и тактические операции, а также методы борьбы с пиратами, сообщают иранские СМИ со ссылкой на командование флотом страны. Точная дата учений не названа.
Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…
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