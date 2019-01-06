США заблокировали поставку пассажирских самолетов из России в Иран

Речь идет о лайнерах"Сухой суперджет-100". Как сообщает РИА со ссылкой на израильские СМИ, дело в том, что более 10% деталей этого самолета произведены в Америке, что делает необходимым одобрение сделки казначейством США. В прошлом году бельгийская компания Брасселс Эйрлайнс отказалась от использования разработанных в России самолетов из-за технических проблем, которые привели к отмене нескольких рейсов.