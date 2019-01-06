США заблокировали поставку пассажирских самолетов из России в Иран
Речь идет о лайнерах"Сухой суперджет-100". Как сообщает РИА со ссылкой на израильские СМИ, дело в том, что более 10% деталей этого самолета произведены в Америке, что делает необходимым одобрение сделки казначейством США. В прошлом году бельгийская компания Брасселс Эйрлайнс отказалась от использования разработанных в России самолетов из-за технических проблем, которые привели к отмене нескольких рейсов.
Комментарии7
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mulltipulti 06 января 2019 | 15:34
и это только начало !
kaplan911 06 января 2019 | 15:39
Вау!
Из каждого утюга прикремлёвские СМИ толдочили, что Суперджет - 100
изготовлен на отечественных деталях.
Сколько можно ВРАТЬ?!
А теперь суперсверхдержаву опять мордой в грязь.....летайте на своих гробах сами.
Нагнули.....опять.
vladimirgornitsky 06 января 2019 | 15:42
Что значит: "Делает необходимым одобрение"? Это значит, что тот, кто не выполнит это требование попадет под санкции. В этой ситуации интересно - кто не захочет связываться с американцами - Россия или Иран?
Обе страны любят громко заявлять, что американские санкции им не страшны. В таком случае, они вполне могут нарушить американский запрет. Или все-таки не решаются?
profi1962 06 января 2019 | 15:43
Приплыли называется. Все кина не будет.
tv_victim 06 января 2019 | 15:43
Очередной успех на внешней арене... Даже подарить на халяву уже нельзя!
alex_melnikov Алексей Мельников 06 января 2019 | 15:44
Новый большой успех Путина и всех крымнашистов России (
neitral_n 06 января 2019 | 15:44
А мы! А мы им в ответ знаете, что мы им сделаем? Они у нас ещё попляшут! А мы, а мы.... А ничего наша номенклатура им сделать не в состоянии! Да и вообще, такое впечатление, что Путин сейчас как Гитлер в 1944-45 годе!