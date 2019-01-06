Концепцию памятника на месте трагедии в Магнитогорске примут на основе пожеланий местных жителей
Это сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает «Интерфакс». Утром 31 декабря обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По официальной версии, это произошло из-за взрыва бытового газа, но издания Znak.com и 74.ru не исключают версию теракта. Погибли 39 человек. Региональные власти сегодня пообещали увеличить выплаты пострадавшим почти на треть – дол 93 миллионов рублей.
Комментарии4
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tv_victim 06 января 2019 | 15:33
Полагаю, на памятник уйдет больше денег, чем на выплаты пострадавшим.
sborisych 06 января 2019 | 15:39
Концепцию памятника на месте трагедии в Магнитогорске примут на основе пожеланий местных жителей
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Это, видимо, сейчас самое важное...
profi1962 06 января 2019 | 15:41
Этот губернатор может помолчать и выполнять свою работу без пиара и тихо скромно или жопу выборы припекают, хочет показаться заботливым своему родному Магнитогорску, где он более 300 миллионов рублей с ММК сорвал в виде акций, поняв, что остальная Челябинская область его прокатит?
kreamssdick 06 января 2019 | 15:42
Надо какой-нибудь типовой выработать, универсальный памятник. На будущее.