Концепцию памятника на месте трагедии в Магнитогорске примут на основе пожеланий местных жителей

Это сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает «Интерфакс». Утром 31 декабря обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По официальной версии, это произошло из-за взрыва бытового газа, но издания Znak.com и 74.ru не исключают версию теракта. Погибли 39 человек. Региональные власти сегодня пообещали увеличить выплаты пострадавшим почти на треть – дол 93 миллионов рублей.