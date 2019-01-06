Российская саночница Виктория Демченко сегодня должна быть выписана из больницы

Это сообщил ТАСС ее отец и тренер Альберт Демченко, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр. 23-летняя спортсменка получила травму накануне, в первом заезде на этапе Кубка мира в Германии. Ее сани перевернулись, она дважды ударилась головой. По словам врачей, Виктория Демченко получила легкое сотрясение мозга.