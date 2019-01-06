Российская саночница Виктория Демченко сегодня должна быть выписана из больницы
Это сообщил ТАСС ее отец и тренер Альберт Демченко, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр. 23-летняя спортсменка получила травму накануне, в первом заезде на этапе Кубка мира в Германии. Ее сани перевернулись, она дважды ударилась головой. По словам врачей, Виктория Демченко получила легкое сотрясение мозга.
Комментарии1
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askol2016 06 января 2019 | 15:24
Неплохо семейка устроилась - за госсчет, на халяву, на саночках катаются уже несколько поколений. И богато живут, ни в чем не нуждаются! Зачем нужны эти дармоеды?