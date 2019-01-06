Украина получила в Стамбуле указ о независимом статусе своей церкви
Грамоту киевскому митрополиту Епифанию вручил константинопольский патриарх Варфоломей. Президент страны Петр Порошенко, который был на церемонии, назвал церковный указ одним из актов о независимости Украины и подчеркнул, что он укрепит религиозную свободу в стране. Российские власти и Московский патриархат резко отрицательно оценивают получение новой Украинской церкви, созданной в декабре, автокефального статуса.
Комментарии22
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master_superanalitik 06 января 2019 | 15:10
Власти Украины считают, что предоставление новой церкви независимого статуса вызовет определенные шаги со стороны РФ. Это чистая правда! Если по наглому украли то, что всегда принадлежало РПЦ, то меры обязательно будут. Но мы не торопимся, пусть сначала построят газопроводы. Есть претензии и к УПЦ МП. Те никак не реагировали, когда хохломрази воевали против русских на Северном Кавказе, никак не реагировали, когда запрещали русский язык, когда откровенно фальсифицировали украинскую историю. А такие вещи на самотек пускать нельзя, будет ответка. Но и русские Украины тоже виноваты, они почти все как один, кроме Крыма и Донбасса, вовсе не стремились быть навеки вместе с Россией, навеки с русским народом. А потому такие русские нам не нужны. Для России открытый враг - это лучше чем скрытый враг. Поэтому кто не хочет быть русским - будет бандеровцем, а с этими ребятами у нас разговор короткий.
pattrick1 06 января 2019 | 15:12
Президент страны Петр Порошенко, который был на церемонии, назвал церковный указ одним из актов о независимости Украины и подчеркнул, что он укрепит религиозную свободу в стране...
Начало конца несостоявшегося государства, которое могло бы сложиться из бывшей УССР.
danko_wurda 06 января 2019 | 15:13
pattrick1: ура хохлам скакать!
danko_wurda 06 января 2019 | 15:18
pattrick1: теперь Петя параша может в туалет с указом ходить. Томики.
kotbajune 06 января 2019 | 15:26
Какая независимость без прав патриаршества
Где Патриаршество Киева? нету
А ВМЕСТО ПАТРИАРШЕСТВА ФИГА В ФОРМЕ ТОМОСА!!!!
Из подписанного томоса об автоФекалии (по слову Порошенко)
"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые Православные церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины" ( СЦУ!! - отныне по каноническому решению все свидомиты СЦУки – официально!!! ), как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев ( т.е. ехай на… истоию 10 века, а не в реальный город), не может ставить епископов (СЦУкам это не в масть) или основывать парафии за границами государства; уже существующие отныне подчинятся, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства", — говорится в тексте томоса
kottigr1 06 января 2019 | 15:17
pattrick1: В Киеве, девятьсот с лишком лет тому назад, русский народ торжественно принял св. крещение и стал исповедовать св. православную веру Христову. Так Киев, послуживший колыбелью для нашей государственной жизни, сделался вместе с тем и колыбелью православной веры Христовой. Киев оставался красивейшим русским городом и культурным центром. Здесь до 1169 г. находился церковный центр всей Руси, резиденция главы общерусской церкви — митрополита. Здесь велась общерусская летопись, здесь было написано «Слово о полку Игореве», ярчайший памятник древнерусской литературы.
За Россию можно порадоваться, ведь у неё теперь вновь возродился и обрел Независимость центр Православия в Киеве - её Святая Русь, а не отдел сталинского НКВД, как в Москве..
danko_wurda 06 января 2019 | 15:20
kottigr1: хватит флудить, тупая портянка. 7 детских садиков.
able_seamans 06 января 2019 | 15:28
pattrick1: Поведай нам какие концы тебе еще мерещатся Путрик...! )))
nf5096004 06 января 2019 | 15:31
master_superanalitik: с таким энтузиазмом займись проблемами разрушающихся домов и бедности в России.
alex_0049 06 января 2019 | 15:11
..как дрова колют.............
..также и народы и веру колют......
.. безбожниками их не назовёщь, потому как они и не верили никогда.....................
region62 06 января 2019 | 15:20
alex_0049: Томос в очко забейте педерастку епифашке.
А .в общем хохлы добились чего хотели-хохломору.
zibex 06 января 2019 | 15:18
Решение Константинополя о возвращении исторической автокефалии Украинской церкви (Константинополь дал, Константинополь забрал) привело к тому что Московская церковь снова стала дочерней церковью Киевской. Московская Церковь в свое время (России тогда еще не было) неканоническим путем отделилась от Киевской Митрополии. Поэтому возвратилась историческая справедливость - и теперь Киев - Мать-Церковь для Москвы, а не наоборот.
И это ломает всю основу путинских скреп, всю эту "избранность и особенность русского народа", и делает смешным бред Путина о князе Владимире, о сакральности Крыма, Корсуня (Херсонеса) и едином народе.
Поэтому чекистская хунта так перепугалась и засуетилась - ведь теперь еще более стали заметны не просто фальсификации и подтасовки, а обрушилась основа духовных скреп и захватнической политики РФ.
Никогда у Москвы не было томоса на управление Киевской митрополией! Было лишь временное единоличное разрешение Константинопольского патриарха Московскому патриарху назначать в Киев митрополита, при условии что тот будет считать Вселенского патриарха своим начальством, а не Московского патриарха, это была грамота, указ, распоряжение - все что угодно, но не "томос".
andreyoo 06 января 2019 | 15:24
zibex: привело к тому что Московская церковь снова стала дочерней церковью Киевской.
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Ой, вы бы поаккуратней в фантазиях. А ну как завтра москали уверуют в ваш бред. И придут припасть к груди "матери-церкви". А тсм и столицу в Киев ппренесут.
proletarian74 06 января 2019 | 15:32
zibex:
Конечно никогда, чудило, никакая томосятина России не была нужна. Кто бы ей мог этот указ дать, если она очень долгое время была единственной НЕЗАВИСИМОЙ православной страной. А как там патриархи в Стамбуле развлекались со своими томосами - это никого не волнует.
ЗЫ Был Томос, был.. В 1686 году патриархом Константинопольским Дионисием IV предоставлен томос о присоединении Киевской митрополии к Московской патриархии
master_superanalitik 06 января 2019 | 15:32
zibex:
Никудышный из Вас аналитик. Все переврали. Все независимые православные церкви потеряли свою независимость еще 500 лет назад, все, кроме РПЦ. И если бы не РПЦ - их давно бы уже не было. Стамбульский Патриархат - это одно название. Россия всегда договаривалась напрямую с султаном Турции, в том числе и по церковным вопросам, так как стамбульский патриархат - это враг России, ведет себя как собака на сене - ни себе ни людям. Если бы не эти засранцы из стамбульского патриархата, то у РПЦ давно бы уже был Софийский собор в Стамбуле и все места, связанные с именем Николая Чудотворца. Только РПЦ достойна быть первой среди равных всех православных церквей. А теперь у РПЦ руки развязаны, теперь после того как стамбульцы покусились на нашу собственность, мы имеем полное право покуситься на собственность стамбульского патриархата по всему миру, в том числе в США, Греции и Эстонии.
proletarian74 06 января 2019 | 15:23
Теперь укроСЦУки будут отжимать православные храмы и туркам их тащить. Собственно ничего не изменилось. Как Урванину чуть отпустили, она занялась привычным разбоем и торговлей с османами...
evkryl 06 января 2019 | 15:27
Настойчивость с которой повторяется про "независимый статус церкви" пугает.
Редакция или сознательно настойчиво, скажем мягко, пытается вводить в заблуждение аудиторию.
Или в редакции новости верстают, скажем еще более мягко, недалекие люди.
kreamssdick 06 января 2019 | 15:30
evkryl: независимый от московских содомитов - уже неплохо
nf5096004 06 января 2019 | 15:36
evkryl: главное - независимой от России, страны, которая уже открыто (Керченский пролив) продемонстрировала, что ведет с Украиной войну.
pravdatut 06 января 2019 | 15:29
Вселенский патриарх Варфоломей считает, что после передачи Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии начинается новая страница в истории Украины.
Об этом он заявил в воскресенье в речи во время богослужения в церкви Святого Георгия .
"Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, которая таким же способом дарила эклезиастический статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарит его вам. Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей", - сказал Варфоломей.
midnightblues 06 января 2019 | 15:30
Скоро рпц и россияне выгонят
Впрочем,все эти деятели вполне будут заниматься выклянчиванием-им не впервой
i_c_e 06 января 2019 | 15:33
А вот интересно что старообрядцы обо всей этой буче думают. Они-то РПЦ со времён боярыни Морозовой за г…но держат. И ведь немало их. И церковь официально-признанная есть, единая, вроде даже, на Украине и в России.