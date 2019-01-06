Украина получила в Стамбуле указ о независимом статусе своей церкви

Грамоту киевскому митрополиту Епифанию вручил константинопольский патриарх Варфоломей. Президент страны Петр Порошенко, который был на церемонии, назвал церковный указ одним из актов о независимости Украины и подчеркнул, что он укрепит религиозную свободу в стране. Российские власти и Московский патриархат резко отрицательно оценивают получение новой Украинской церкви, созданной в декабре, автокефального статуса.