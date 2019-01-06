В NASA не предоставили официальной информации об отмене визита в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина
Об этом «Эху Москвы» сообщил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко. По словам Устименко, в ответ на его письмо пришло автоматическое сообщение о том, что официальной информации не будет из-за правительственного кризиса в США: в Америке с конца года часть правительственных структур не работает, поскольку не был утвержден бюджет из-за споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. По словам источника РИА, из-за отмены визита Рогозина в США может быть прекращен диалог с Америкой по совместной окололунной станции.
Комментарии5
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i_c_e 06 января 2019 | 15:10
Дмитрий Олегович, так раз нет «официальной информации» — езжай! И будет всем нам счастье.
cattt 06 января 2019 | 15:13
i_c_e: Борова, как оказалось, ни где не любят.
piter_ug 06 января 2019 | 15:17
А вообще, какой смысл приглашать временщиков?
Да ещё и деструктивных временщиков.
neitral_n 06 января 2019 | 15:35
Всю нужную информацию американцы с МКС уже сняли. Дальше могут и без нас обойтись. Маск в Россию вроде не собирается. Пендель у хряка вполне заслуженный.
gnom74 06 января 2019 | 15:40
Г-ну Рогозину нужно обязательно в США ,прочитать лекцию в Массачусетском университете продемонстрировать принцип работы ручной дрели.