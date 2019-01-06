В NASA не предоставили официальной информации об отмене визита в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Об этом «Эху Москвы» сообщил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко. По словам Устименко, в ответ на его письмо пришло автоматическое сообщение о том, что официальной информации не будет из-за правительственного кризиса в США: в Америке с конца года часть правительственных структур не работает, поскольку не был утвержден бюджет из-за споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. По словам источника РИА, из-за отмены визита Рогозина в США может быть прекращен диалог с Америкой по совместной окололунной станции.