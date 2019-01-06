Жильцов дома рядом с местом трагедии в Магнитогорске в ночь со 2 на 3 января держали в автобусах до утра
Причину, по которой их заставили покинуть квартиры, силовики не назвали. Об этом местные жители рассказали телеканалу «Дождь». Ранее здание издание Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что причиной обрушения подъезда жилого дома 31 декабря мог быть теракт. Следствие считает основной версией взрыв бытового газа. Погибли 39 человек.
Власти Челябинской области предложили жителям поучаствовать в создании мемориала жертвам трагедии в Магнитогорске. Администрация региона намерена обсудить предполагаемый памятник с теми, кто пережил обрушение подъезда дома или живет неподалеку от места случившегося. Об этом сообщил губернатор области Борис Дубровский. По его словам, жители Магнитогорска смогут внести свои предложения по архитектурному решению планирующегося мемориала. На сайте городской администрации, в свою очередь, уже открыли сбор пожеланий по тому, как можно благоустроить пространство возле места трагедии. При этом мэр Магнитогорска Сергей Бердников сказал агентству РИА Новости, что спешить с этим вопросом не будут. Чуть ранее в администрации Челябинской области говорили, что уже имеют вариант предполагаемого мемориала на месте обрушения подъезда дома. Там рассказали, что это может быть плита с фамилиями погибших, иконой и изображением сотрудника МЧС, несущего на руках 11-месячного ребенка.
В результате трагедии в Магнитогорске, произошедшей 31 декабря, погибли 39 человек.
Комментарии14
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master_superanalitik 06 января 2019 | 15:08
Жильцов дома рядом с местом трагедии в Магнитогорске в ночь со 2 на 3 января держали в автобусах до утра
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Полностью поддерживаю это решение! Лучше перебдеть чем недобдеть!
cattt 06 января 2019 | 15:11
master_superanalitik: master_superanalitik: Перебдевая надо сообщать причину задержания, или как там у вас.
pusin_patriot 06 января 2019 | 15:17
master_superanalitik: Вот совершенно правы, абсолютно!
Когда речь идет о т.акте и существует реальная угроза для жителей.
Видимо поэтому так и отработывали.
Или с чем они там так, с газом "перебдевали"? Так там бы наоборот чтобы все дома и поквартирный обход с осмотрено-исправно-роспись-спасибо.
Значит была реальная угроза или они считали угрозу таковой, если действовали подобным образом?
pusin_patriot 06 января 2019 | 15:21
pusin_patriot: Вообще странно что хронологии до сих пор нет. Дада-время, что происходит в этот момент, по таким то источникам, такие то данные, видео-фото, материалы.
И лесенкой хронология.
Странно что мы узнаем 6 января что там со 2-го на 3-тье народ по автобусам выгоняли на улицы из домов (так полагаю это ещё выглядело как погоны с автоматами и криками стуками барабанами в двери кулаками, криками все на выход людей с калашами - вообще "красота", и никаких материалов. ).
nf5096004 06 января 2019 | 15:33
master_superanalitik: а можно было отвезти в теплые гостиницы.
master_superanalitik 06 января 2019 | 15:41
nf5096004:
Не смешите меня:-) Поймите же Вы наконец, что голова дается человеку не только для того чтобы шапку носить:-) Россия может существовать только как Империя. Таково бремя имперской нации. А потому России нужны люди с имперским сознанием. Нам нужны люди, которые мечтают умереть ни в постели от лекарств или от водки, а на поле боя в борьбе с врагами России. Еще А.В.Суворов говорил, что чем больше врагов - тем легче бить! А потому народ России должен быть привычным к различным трудностям. Поймите же Вы наконец, что если человеку есть что терять, то он не пойдет воевать, а значит и не сможет выполнить свой долг по защите Отечества! Наши великие предки в наследство нам оставили Великую Империю и мы не имеем право ее просрать!
cattt 06 января 2019 | 15:09
Все верно для гебни народ - пыль лагерная.
punk_not_dead 06 января 2019 | 15:30
cattt:
видите ли держали их в холодных автозаках а могли бы вывезти расстрелять и заселиться в их апартаменты
tadeush 06 января 2019 | 15:16
и иконку сюда приплели.)))) а почему не суры из корана.????
kitaiss 06 января 2019 | 15:20
Причину, по которой их заставили покинуть квартиры, силовики не назвали.
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понты садили, что типа работали...
tv_victim 06 января 2019 | 15:24
А вдруг пупок захотел бы пообщаться? Ну там заботливое лицо в под камеру сунуть на фоне развалин....
rena1960 06 января 2019 | 15:25
Панельные дома складываются,как карточный домик...,живу в таком же...,своему коту говорю:"Топай поаккуратнее..."
pusin_patriot 06 января 2019 | 15:42
rena1960: По истории с каширкой там кирпич вообще одной общей горкой сверху всего.
Панель хоть на сваях по периметру, вдалбиваемой спец.техникой в грунт по мм. с каждым ударом, внутри панельных блоков арматура, сварка арматурного скелета между блоками. Так что не факт.
В центр не завалилось по фото, ровно по пролету легло, а вот кирпич мог и сложиться с завалом в центр всего здания, при нарушении фундамента (когда без свай по периметру).
kreamssdick 06 января 2019 | 15:29
Это всё газ, газ... Особый российский газ.