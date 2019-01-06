Жильцов дома рядом с местом трагедии в Магнитогорске в ночь со 2 на 3 января держали в автобусах до утра

Причину, по которой их заставили покинуть квартиры, силовики не назвали. Об этом местные жители рассказали телеканалу «Дождь». Ранее здание издание Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что причиной обрушения подъезда жилого дома 31 декабря мог быть теракт. Следствие считает основной версией взрыв бытового газа. Погибли 39 человек.



Власти Челябинской области предложили жителям поучаствовать в создании мемориала жертвам трагедии в Магнитогорске. Администрация региона намерена обсудить предполагаемый памятник с теми, кто пережил обрушение подъезда дома или живет неподалеку от места случившегося. Об этом сообщил губернатор области Борис Дубровский. По его словам, жители Магнитогорска смогут внести свои предложения по архитектурному решению планирующегося мемориала. На сайте городской администрации, в свою очередь, уже открыли сбор пожеланий по тому, как можно благоустроить пространство возле места трагедии. При этом мэр Магнитогорска Сергей Бердников сказал агентству РИА Новости, что спешить с этим вопросом не будут. Чуть ранее в администрации Челябинской области говорили, что уже имеют вариант предполагаемого мемориала на месте обрушения подъезда дома. Там рассказали, что это может быть плита с фамилиями погибших, иконой и изображением сотрудника МЧС, несущего на руках 11-месячного ребенка.

В результате трагедии в Магнитогорске, произошедшей 31 декабря, погибли 39 человек.