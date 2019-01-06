Американское космическое агентство не уведомило официально Роскосмос об отмене визита Дмитрия Рогозина в США

Об этом «Эху Москвы» сообщил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, в ответ на его письмо в NASA пришло автоматическое сообщение о том, что в связи с правительственным кризисом в США официальной информации пока не будет. С конца прошлого года в Америке не работает часть правительственных структур – поскольку не был утвержден бюджет из-за спросов о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. О том, что визит главы Роскосмоса в США отменен, российские официальные лица узнали из СМИ. В NASA это объяснили позицией сенаторов. Рогозин находится под санкциями США.