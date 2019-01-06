Американское космическое агентство не уведомило официально Роскосмос об отмене визита Дмитрия Рогозина в США
Об этом «Эху Москвы» сообщил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, в ответ на его письмо в NASA пришло автоматическое сообщение о том, что в связи с правительственным кризисом в США официальной информации пока не будет. С конца прошлого года в Америке не работает часть правительственных структур – поскольку не был утвержден бюджет из-за спросов о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. О том, что визит главы Роскосмоса в США отменен, российские официальные лица узнали из СМИ. В NASA это объяснили позицией сенаторов. Рогозин находится под санкциями США.
Комментарии21
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master_superanalitik 06 января 2019 | 14:41
США хотят править Миром в одну харю, а это не правильно. Еще В.И.Ленин говорил, что любая монополия - это не есть хорошо. Потому В.В.Путин все правильно делает. Хочешь мира - готовься к войне. Поэтому мы все в споре между США и Россией должны выбирать САРМАТ, Кинжал и Авангард!
pusin_patriot 06 января 2019 | 14:44
master_superanalitik: "Потому В.В.Путин все правильно делает."
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Хочешь мира - бей в морду соседей первым? :)
captainobvious 06 января 2019 | 14:46
pusin_patriot: иных соседей не грех и отоварить, чисто в профилактических целях...
antiboh 06 января 2019 | 15:24
captainobvious: Чечню отоварили ...в профилактических целях,а там круче калаша ничего не было ,зато всю армию рф раком поставили,а гражданскую часть так и держат в этом положении..
buzukin075 06 января 2019 | 14:47
pusin_patriot: Не, необязательно! Достаточно показать кому ножичек, кому кулак, а кому и ядерную бомбу из космоса и из-под воды. Строем будут ходить, СЦУки :)
pusin_patriot 06 января 2019 | 14:51
buzukin075: captainobvious: - молодцы. "Что и требовалось доказать".
При таких вводных всё остальное достаточно прогнозируемо, санкции, недоверие, изоляция. И таки на этот раз да, если вы действительно что-то захотите изменить в России, вам придется начать с себя :)
compare 06 января 2019 | 15:02
buzukin075: это ты,про наше население? не-а...его,даже ядреной бомбой,не заставишь так "ходить"...и вообще,какого хрена ты,еще не в игноре,сцуко? пшел...
shmuel63 06 января 2019 | 14:48
master_superanalitik: "Каждая четвертая российская семья (почти 35 млн человек) живет в квартире или деревянном домике без туалета — «удобства» на улице. Каждое третье домохозяйство (47 млн) не имеет горячей воды. У 29 млн человек нет даже холодного водоснабжения, а у 22 млн — отопления. Эти и другие факты приводятся в свежем докладе Росстата «Жилищные условия населения».
Конечно, некомфортное жилье характерно в большей мере для сельской местности, но и в городе каждая десятая квартира не оборудована водопроводом, канализацией, системой отопления, а каждая пятая не имеет горячей воды. В среднем по стране доля благоустроенного жилья (с водопроводом, канализацией, отоплением, горячей водой, газом или электроплитой) составляет 62,7%. Маловато для XXI века." - Сармат, да, а то как же
pusin_patriot 06 января 2019 | 15:01
shmuel63: "не имеет горячей воды" - "каждое третье".
тут цифра может быть сильно выкручена. Все хрущебы по всей стране имеют подачу ТОЛЬКО холодной воды и газовые индивидуальные котлы-"колонки" нагрева. Что, кстати, намного-намного удобнее и что такое жить летом месяцами без горячей воды там вообще не знают, в отличии от многоэтажек с центральной подачей горячей воды (которая ещё и дороже выходит, чем "самостоятельный" нагрев).
Холодную бывает отключают, конечно, но как правило там речь до суток, при глобальных авариях и работах максимум до 3-ех суток и с предупреждениями чтобы запаслись (при глобальных работах на магистралях).
Ну по крайней мере до текущего эпохального момента правления володеньки, когда износ ЖКХ достигает до 100% , труб, магистралей, канализаций там и прочего-прочего, в каждых регионах по разному.
viktorova 06 января 2019 | 14:50
Надежда умирает последней...
viktorova 06 января 2019 | 14:53
master_superanalitik: //Поэтому мы все в споре между США и Россией//
Спор слона и мухи.
don_ballon 06 января 2019 | 14:56
master_superanalitik: С вами кто-то спорит? Ждут, когда вы снова приползёте за кредитами на продовольствие и гумпомощью.
master_superanalitik 06 января 2019 | 15:02
don_ballon: viktorova: shmuel63:
Русский народ - это народ-победитель. Россия может существовать только как Империя. А потому горячую воду и удобства можете оставить себе, а нам дайте возможность быть Империей. Мы тоже хотим как американцы, чтобы у нас все в ногах ползали, а мы на всех плевали.
malanoff 06 января 2019 | 14:57
master_superanalitik: "США хотят править Миром в одну харю, а это не правильно."
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Я тебя не понял , ты хочешь сказать , что NASA должно дать Рогозину порулить там у них своей второй харей ?. Он им там насверлит дырок . Может Рогозин хочет быть невыездным , но уже с территории США ?
Очень это всё напоминает : "Ну возьмите меня , возьмите.."
vilingrad 06 января 2019 | 14:42
«а может, еще и поеду»- мечтательно думал толстячок, любовно поглаживая путеводитель по США.
ihtamnet 06 января 2019 | 14:50
Рыгозин хочет в США.
ansata 06 января 2019 | 14:51
Люблю я глумиться над нашим пустоголовым толстячком, Ой люблю. Но есть один нюанс. Если бы это не рабочие места в нашей Богом забытой стране.
freshener 06 января 2019 | 14:54
Придется Рогозина принять :))
dworking 06 января 2019 | 14:58
Вот чем опасен правительственный кризис в США: даже на х** послать некому!
don_ballon 06 января 2019 | 14:59
Не, ну так же нельзя. Подвесили щекастого, висит над батутом как в невесомости... Роскосмос угрожает бомбить Воронеж (выйти из проекта). Нехорошо. Суньте щекастого в клетку и возите, раз он санкционный.
i_c_e 06 января 2019 | 15:04
Что-то не сходится. То есть пресс-секретарь Роскосмоса при подготовке визита своего руководителя, пишет письма просто «в NASA», получая «автоматический ответ»? Там Web форма ещё есть на сайте, только правильную тему надо выбрать — не «Хочу стать астронавтом», а «Делать бизнес с NASA» — скорее ответят.