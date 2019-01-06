Хоккеистки сборной России проиграли американкам в первом матче молодежного чемпионата мира

Встреча в японском городе Обихиро завершилась со счетом 2:3. В одной группе с нашей командой выступают также сборные Канады и Швеции. В аналогичном первенстве среди юношей победила команда Финляндии, которая в финале обыграла сборную США со счетом 3:2. Бронзовым призером стала сборная России.