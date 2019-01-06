Хоккеистки сборной России проиграли американкам в первом матче молодежного чемпионата мира
Встреча в японском городе Обихиро завершилась со счетом 2:3. В одной группе с нашей командой выступают также сборные Канады и Швеции. В аналогичном первенстве среди юношей победила команда Финляндии, которая в финале обыграла сборную США со счетом 3:2. Бронзовым призером стала сборная России.
Комментарии6
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putin_itogy 06 января 2019 | 14:59
Не плачьте, девчата....
Я вас всё-равно люблю!...))
Русские девочки, самые вкусные!
evgeny_biolog 06 января 2019 | 15:01
"Хоккеистки сборной России проиграли американкам"
У них мужья наверное работают в системе МОСГАЗ ...
mozhem_povtorit 06 января 2019 | 15:04
Предатели!
clandestino 06 января 2019 | 15:17
И девки туда же. Русофобия на марше.
kitaiss 06 января 2019 | 15:18
и скрепы не помогли...
alex_melnikov Алексей Мельников 06 января 2019 | 15:26
Путина на лед выпускали? )