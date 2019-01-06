Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола
Об этом заявили сегодня в королевском дворце. В официальном письме говорится, что Его Величество благодарит членов совета правителей, которые ранее избрали его в монархи – в апреле 2016 года. Причины отречения не называются. Ранее стало известно, что 49-летний король Малайзии в ноябре сыграл в столице России свадьбу с 25-летней обладательницей титула «Мисс Москва-2015».
Комментарии22
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buzukin075 06 января 2019 | 14:37
А вы говорите - монархия это плохо, сменяемости нет! Самое время Лизе двинуть в отставку - прынц Харри заждался :)
don_ballon 06 января 2019 | 14:44
buzukin075: Одна из старейших династий Европы и какие-то избранные узким кругом малайцы... Сравнили... Как говаривали раньше в Алабаме, "Такие короли у нас ботинки чистят".
punk_not_dead 06 января 2019 | 15:32
don_ballon:
женился на мисс Россия и стал токсичным
liquidsky__ 06 января 2019 | 14:38
Отрекся потому, что наследники будут некошерные. Это же Малазия.
hamasmustdie 06 января 2019 | 15:04
liquidsky__: Она приняла ислам до женитьбы. Значит проблема не в наследниках
master_superanalitik 06 января 2019 | 14:44
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола
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Вот, настоящий мужчина! Ради любви к "мисс Москве" отрекся от престола. Во истину Москва - это Третий Рим!
raffal 06 января 2019 | 14:57
master_superanalitik: Во истину Москва - это Третий Рим!
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Исходя из контекста, скорее второй Куала-Лумпур;)
chubazzl 06 января 2019 | 14:45
горе-то для россиян какое )
gregor 06 января 2019 | 14:46
А мог бы в отставку уйти и тот , кто живёт с чемпионкой по гимнастике .
zloy_sok 06 января 2019 | 14:50
Скоро в новостях на BBC будет что Москва, руками тайного агента под кодовым именем "Мисс Москва 2015" свергла законного короля Малайзии. Фото Чапиги на пляже также будет доказательством )
i_c_e 06 января 2019 | 14:52
Устал царствовать, бедняга. Но у них там король выбирается из 9 «правителей» сроком на 5 лет — замена легко найдётся. Это у нас «если не он, то кто…»
captainobvious 06 января 2019 | 14:54
"Хорошая попытка, - сказал В.В.Путин, узнав об отречении короля Малайзии, - но нет..."
sborisych 06 января 2019 | 14:56
. Ранее стало известно, что 49-летний король Малайзии в ноябре сыграл в столице России свадьбу с 25-летней обладательницей титула «Мисс Москва-2015».
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Уже довела?
captainobvious 06 января 2019 | 15:02
sborisych: настоящая женщина способна сделать своего избранника миллионером и принцем. При условии, что до неё он был миллиардером и королем.
iguanodon 06 января 2019 | 15:10
captainobvious: Лучше быть слесарем-сантехником,уважаемая работа,нужная людям.И меньше пустых забот.
sborisych 06 января 2019 | 15:17
captainobvious:
У меня нет личного оаыта, но слышал, что это "сплошь и не радом"..
sborisych 06 января 2019 | 15:30
captainobvious:
У меня нет личного оПыта, но слышал, что это "сплошь и не рЯдом"..
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freshener 06 января 2019 | 14:56
Зря. Мисс Москве нужен был именно король. А теперь, когда он не король, он стал как все.
sarraavraam 06 января 2019 | 15:22
"Остановись мгновенье , ты прекрасно" - подумала Мисс Москва 2015, уцепившись всеми руками, ногами и зубами за уплывающий трон супруга.
kitaiss 06 января 2019 | 15:24
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола
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а мы так и не дождались в новогоднюю ночь: я устал, я ухожу...
sergoder172 06 января 2019 | 15:24
Вот ведь - русская баба! С пол-тычка уговорила целого короля целой Малайзии! Дать бы таким девчонкам волю - перевернули бы весь мир!
cromwel 06 января 2019 | 15:27
Может наш в конце-концов женится на Бутиной и отвалит от сюда