Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола

Об этом заявили сегодня в королевском дворце. В официальном письме говорится, что Его Величество благодарит членов совета правителей, которые ранее избрали его в монархи – в апреле 2016 года. Причины отречения не называются. Ранее стало известно, что 49-летний король Малайзии в ноябре сыграл в столице России свадьбу с 25-летней обладательницей титула «Мисс Москва-2015».