Региональные операторы в Подмосковье перешли на обычный режим вывоза мусора
Накопившиеся с 1 января отходы вывезены, заявили ТАСС в пресс-службах компаний. Ранее жители Подмосковья жаловались в соцсетях на большое количество мусора на контейнерных площадках.
С нового года произошла смена подрядчиков. Новые операторы утверждают, что прежние компании бросили вывозить мусор еще в конце декабря, поэтому в первые дни нового года им пришлось перейти на усиленный режим работы.
Комментарии1
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kir_pich_101 06 января 2019 | 14:42
Как всегда, болтовня типа смена оператора, запойные водители, сломанная техника...
А в платежке этого нет, странно...
Но цифра все больше и больше...