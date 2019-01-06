Региональные операторы в Подмосковье перешли на обычный режим вывоза мусора

Накопившиеся с 1 января отходы вывезены, заявили ТАСС в пресс-службах компаний. Ранее жители Подмосковья жаловались в соцсетях на большое количество мусора на контейнерных площадках.

С нового года произошла смена подрядчиков. Новые операторы утверждают, что прежние компании бросили вывозить мусор еще в конце декабря, поэтому в первые дни нового года им пришлось перейти на усиленный режим работы.