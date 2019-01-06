Концепцию памятника на месте трагедии в Магнитогорске примут на основе пожеланий местных жителей
Это сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает Интерфакс.
Утром 31 декабря обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По официальной версии, это произошло из-за взрыва бытового газа, но издания Znak.com и 74.ru не исключают версию теракта. Погибли 39 человек. Региональные власти сегодня пообещали увеличить выплаты пострадавшим почти на треть – дол 93 миллионов рублей.
Комментарии12
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kreamssdick 06 января 2019 | 14:34
че тут думать? Статую Путина поставьте в полный рост.
pusin_patriot 06 января 2019 | 14:38
Так кто там в газельке то оказался в итоге?
Три трупа рядом в газельке и тишина?
Ключевые же составляющие.
vilingrad 06 января 2019 | 14:40
Путин в палатке в Москве но типа в Магнитогорске. «Имя его известно- Вова, но чего хорошего сделал- непонятно»
zloy_sok 06 января 2019 | 14:45
Выглядеть памятник должен как Царь Ракета, то куда ушли все деньги вместо ремонта ЖКХ. И открывать его нужно под песню: " Верхом на звезде..."
don_ballon 06 января 2019 | 14:47
Лучше бы на эти деньги расселили живых из этого бетонного мешка.
grs_alx_112018 06 января 2019 | 14:59
Кого и куда на эти жалкие гроши можно расселить ? Тут всю дорогу Тина хвалится квартиркой в человейнике за сотку. Это то что она подарила сыну на 18 лет.
shai13 06 января 2019 | 14:49
Что-то тут не чисто. И деньги мигом, и памятник, и даже Путин удостоил посещением. Никогда так не было, да и не скажешь "и вот, мол, опять" Грешен и каюсь, но вот есть одна навязчивая мысль по поводу что случилось на самом деле. и чья там вина.
evgeny_biolog 06 января 2019 | 14:57
"Концепцию памятника на месте трагедии в Магнитогорске"
А концепцию памятника на месте трагедии в России никто не предлагал?
compare 06 января 2019 | 15:00
evgeny_biolog: а по этому поводу,уже стоят "памятники",по всей стране: деревянные клозеты...
dominator13 06 января 2019 | 15:04
Имя его неизвестно
Подвиг его неизвестен
Он у нас не служил!
sagen 06 января 2019 | 15:09
Как в анекдоте про разведчика - бухгалтерия смету не утвердила, денег нет и концепция поменялась - вы одноглазый бомж, живете под мостом...
Думали строить светлое будущее, станции на Луне, а придется строить памятники погибшим от безалаберности.
grs_alx_112018 06 января 2019 | 15:17
По чеснаку настоящую концепцию памятника могли бы сделать художники нон-конформисты 70-80х и их ученики. НО по нынешним временам - не дождетесь