В Польше погибли пять пятнадцатилетних девочек во время прохождения квеста

Подростки праздновали день рождения в о дном из игровых комплексов в городе Кошалин. Как сообщают местные СМИ, по сценарию квеста, участников закрывают в комнате, выйти из которой можно только после выполнения всех заданий. Возник пожар, и девочки не смогли выбраться. Ведется расследование.