В Польше погибли пять пятнадцатилетних девочек во время прохождения квеста
Подростки праздновали день рождения в о дном из игровых комплексов в городе Кошалин. Как сообщают местные СМИ, по сценарию квеста, участников закрывают в комнате, выйти из которой можно только после выполнения всех заданий. Возник пожар, и девочки не смогли выбраться. Ведется расследование.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
redactor 06 января 2019 | 14:12
Европейский выбор...
lenia_kosoy 06 января 2019 | 14:13
Кремлёвский след ещё не обнаружили? Значит плохо ищут!
tv_victim 06 января 2019 | 14:20
Квесты, квесты... Бухали бы лучше в подъезде, жив были бы. Не, нам с гейропой не по пути!
evkryl 06 января 2019 | 14:52
tv_victim: Даже если вам очень хочется пнуть эту страну. Даже если вам очень хочется проявить себя троллем 80 левела и Петросяном в одном лице. Не надо использовать для этого погибших детей. Любых. Даже польских.
Специально для таких как вы тут регулярно размещают темы про Томос, про Уилана, про Рогозина...
sunixyivchai 06 января 2019 | 14:33
✿───█║─♥▄█▀▀█▄║•█║█║•█▀║─♥─▄██║─█║ⓨ..(')•´¨'•(')✿•*´¨'*•.¸¸ ✿───█▄║♥██║─██║•▀▄▀║•█▀║─♥─███║─█║♫...( '◕¸◕' )┊ ┊ ┊ ✿──────♥██║─██║•────•▀▀║─♥─███║─█║ⓨ.(").►•◄(")┊ ┊ ☆ ✿──────♥▀█▄▄█▀║•────•────♥─▀██▄▄█║ⓨ..(,,,,)♥(,,,,)┊ ★... ☆ thank you very much
java_php 06 января 2019 | 14:38
Надо задать пять вопросов власти. А то они скрывают. Что то.
region62 06 января 2019 | 14:48
Погибли 5 детей,а вы уроды все ржете.
grazschdanin 06 января 2019 | 15:11
Европейцы сожгли детей!
Почему такое жуткое молчание среди правозащитников?