Политик Алексей Навальный рассказал, что неизвестные лица ведут за ним слежку. В настоящий момент оппозиционер вместе с семьей находится на отдыхе в Таиланде.

Слежка началась с московского аэропорта. Двое неизвестных мужчин летели с Алексеем Навальным на одном самолете. Уже в Таиланде, а аэропорту, их встретили другие неизвестные политику лица. Позже он заметил их в холле своего отеля – мужчины снимали Навального и его семью на видеорегистратор. Об этом политик написал в своем Facebook. Он полагает, что на него пытаются найти компромат ради сюжета для СМИ. Отмечу, что ранее в прессе неоднократно появлялись материалы, в которых Навального обвиняли в том, что он позволяет себе шикарный отдых и отправляет в дорогостоящие поездки свою семью. Так в августе 2017 года издание Life писало что, по данным гражданских журналистов, политик организовал своим детям языковой лагерь в США, который мог обойтись ему в сотни тысяч рублей. Через год Life сообщил о том, что путешествие Навального в Латвию, где он проживал в фешенебельных отелях и ужинал в дорогих ресторанах, могло стоить тысячи евро. Не обделили вниманием и поездки политика в Италию, Испанию, Германию и другие страны.

Сам Алексей Навальный утверждает, что разоблачения имеют мало общего с действительностью.