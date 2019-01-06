Власти Украины считают, что предоставление новой церкви независимого статуса вызовет определенные шаги со стороны РФ

Власти Украины считают, что предоставление новой церкви независимого статуса вызовет определенные шаги со стороны России. Об этом заявил глава МИДа Павел Климкин.

Ранее сегодня константинопольский патриарх Варфоломей вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости новой православной церкви Украины. Митрополит Епифаний назвал это подтверждением единства прежде разрозненных украинских церквей.

В Московском патриархате заявили, что указ о независимости Православной церкви Украины не имеет канонической силы.