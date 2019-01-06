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14:00, 06 января 2019

Власти Украины считают, что предоставление новой церкви независимого статуса вызовет определенные шаги со стороны РФ

Власти Украины считают, что предоставление новой церкви независимого статуса вызовет определенные шаги со стороны России. Об этом заявил глава МИДа Павел Климкин.

Ранее сегодня константинопольский патриарх Варфоломей вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости новой православной церкви Украины. Митрополит Епифаний назвал это подтверждением единства прежде разрозненных украинских церквей.

В Московском патриархате заявили, что указ о независимости Православной церкви Украины не имеет канонической силы.

Комментарии

13

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kreamssdick 06 января 2019 | 14:03

Да с путлеровскими мразями всегда надо держать оружие наготове а ушки на макушке.

danko_wurda 06 января 2019 | 14:03

kreamssdick: хохломрази.

danko_wurda 06 января 2019 | 14:06

kreamssdick: опущенные томосеки. Где старуха данко1 спец по томосом?

pit_heap 06 января 2019 | 14:06

Советую прочитать полный документ .там черным по белому написано, что Киевская митрополия подчиняется Константинополю.
"Поясняем к вышесказанному, что автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол"
"Автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол"

А то что ее назвали автокефальной и запретили при этом иметь приходы за границей и вносить в титул митрополита изменения без согласия Константинополя напоминает что в каждой перемоге есть зрада))
Скоро секта томоса будет уверять что томос им подсунул Путин.

kottigr1 06 января 2019 | 14:09

pit_heap: Киевская митрополия подчиняется Константинополю.
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Стесняюсь спросить.. А РПЦ до недавнего времени кому подчинялась ?

danko_wurda 06 января 2019 | 14:08

danko_wurda: каждому хохлу по томосу а данко1 по морде. Аминь.

(комментарий скрыт)

kottigr1 06 января 2019 | 14:04

kreamssdick: За Россию можно порадоваться, ведь у неё теперь появился центр Православия в Киеве, а не отдел сталинского НКВД, как в Москве..

cattt 06 января 2019 | 14:05

А шаг должен быть один!
Признать верховенство Киевской Церкви Матери Православия на Земле Русской!

parasuk_ 06 января 2019 | 14:04

томос = армiя, мува, вiра, нарiк

kreamssdick 06 января 2019 | 14:06

Мацковский патриархат для лохов, для рабов ротенбергов и обрамовичей

zibex 06 января 2019 | 14:07

Решение Константинополя о возвращении исторической автокефалии Украинской церкви (Константинополь дал, Константинополь забрал) привело к тому что Московская церковь снова стала дочерней церковью Киевской. Московская Церковь в свое время (России тогда еще не было) неканоническим путем отделилась от Киевской Митрополии. Поэтому возвратилась историческая справедливость - и теперь Киев - Мать-Церковь для Москвы, а не наоборот.
И это ломает всю основу путинских скреп, всю эту "избранность и особенность русского народа", и делает смешным бред Путина о князе Владимире, о сакральности Крыма, Корсуня (Херсонеса) и едином народе.
Поэтому чекистская хунта так перепугалась и засуетилась - ведь теперь еще более стали заметны не просто фальсификации и подтасовки, а обрушилась основа духовных скреп и захватнической политики РФ.

Никогда у Москвы не было томоса на управление Киевской митрополией! Было лишь временное единоличное разрешение Константинопольского патриарха Московскому патриарху назначать в Киев митрополита, при условии что тот будет считать Вселенского патриарха своим начальством, а не Московского патриарха, это была грамота, указ, распоряжение - все что угодно, но не "томос".

pit_heap 06 января 2019 | 14:09

zibex: а что РПЦ уже запретили в том числе и на Украине? Есть об этом документ?

chapter_2 06 января 2019 | 14:09

Все священники знают, что нет верующих более преданных РПЦ, чем казаки, полицейские и чекисты.

Ясно, что Кремль не оставит ПЦУ в покое.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко 05.01.2019 г. в эфире канала "Прямой" заявил, что во времена его президентства тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко препятствовала процессу предоставления автокефалии украинской церкви.

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