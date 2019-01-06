Россия и Иран проведут совместные учения в Каспийском море
Будут отработаны спасательные и тактические операции, а также методы борьбы с пиратами, сообщают иранские СМИ со ссылкой на командование флотом страны. Точная дата учений не названа.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Будут отработаны спасательные и тактические операции, а также методы борьбы с пиратами, сообщают иранские СМИ со ссылкой на командование флотом страны. Точная дата учений не названа.
Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ykra_dupa 06 января 2019 | 13:36
физики иранские
очень долго учатся
а потом страна израиль
будет долго мучаться.
novyrusich 06 января 2019 | 13:45
ykra_dupa: дупа, физики иранские долго учатся и быстро умирают. Чтобы не мучиться долго им их просто взрывают и пристреливают. неизвестно даже кто избавляет их от мучений. Но долго им мучиться не приходится.
Но меня, дупа ты разработанная, заинтересовали пираты в Каспийском море.
Забавно, кого пиратами считают и откуда они на Каспии взялись.
Раньше из Раши приплывали, а теперь откуда?
dunai10 06 января 2019 | 13:59
novyrusich: Забавно, кого пиратами считают и откуда они на Каспии взялись.
----------------------------------------------------------------------------------------
А где в новости написано, что в Каспийском море пираты объявились?
novyrusich 06 января 2019 | 14:08
dunai10: А зачем тогда тренироваться в Каспийском море с пиратами бороться.
Искусство ради искусства,да? Пустая трата народных денег, да?
sutara 06 января 2019 | 13:49
вот такие у нас теперь союзники! Два мировых изгоя проведут учения...
kuchumka 06 января 2019 | 14:06
Надо подарить Ирану водородную царь-бомбу и все проблемы конфликтов на ближнем востоке будут решены.
alex_sionist 06 января 2019 | 14:08
Пираты проводят учения с пиратами по предотвращению пиратства. Сюриализм превратился в норму жизни.