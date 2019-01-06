Запрещенный в России фильм «Смерть Сталина» удостоен приза кинокритиков США за лучший сценарий
Награду получили Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер и Йен Мартин.
Российские власти отозвали прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» в прошлом году, за два дня до премьеры.
Министр культуры Владимир Мединский назвал картину оскорбительной насмешкой над всем советским прошлым. «Фильмом года» критики назвали малобюджетную картину «Всадник» китайского режиссера Хлои Чжао.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alexakimfaa 06 января 2019 | 13:36
А нашим чинушам всё бы только запрещать..Идиоты..
java_php 06 января 2019 | 13:39
Слабо как то. А Оскара ? Вот если бы сняли про смерть Путина, то ещё до выхода это был бы фильм из разряда "бессмертная классика всех времен и народов". Не просекают момента киношники.
region62 06 января 2019 | 13:43
java_php: Не,лучше комедию про смерть борьки немцова на мосту...в сопровождении проститутки.)
pusin_patriot 06 января 2019 | 14:08
region62: Скажу тебе по секрету, когда диктатор принимает решение на политическое убийство прямого соперника, он делает из него мученика.
По фильму и истории же Сталин просто скопытился, грызня за трупом так же имела место быть, остальное гротеск, но сказка ложь, да в ней намек.
novyrusich 06 января 2019 | 13:58
java_php: Сценарий не только лучший, но и очень правдивый.
Основан на реальных фактах, что американцы очень любят и всегда подчеркивают..
Единственное что плохо, так это, то что не показано как Сралин обосрался перед смертью и подыхал сутки лежа в луже дерьма и мочи..
Знающие люди говорили, что Берия очень этому факту смеялся, правда потом и он перед смертью обосрался. Круговорот дерьма в российской верхушке происходит непрерывно.
ramen 06 января 2019 | 13:46
Да над советским прошлым и НАДО РЖАТЬ! Тем более над усатым упырём!
Меня больше интересуют оставшиеся серии "Крылья империи". Мединский, Эрнст - Когда покажут?
echo_shar 06 января 2019 | 13:58
ramen:
А над Борькой Дурицким нельзя? )))) Так глупо помереть от рук своих же в компании проститутки! Разве не смешно? )))
echo_shar 06 января 2019 | 13:56
Спалились! ))))))
novyrusich 06 января 2019 | 14:05
echo_shar: как хорошо, что тебя так корежит, глупенький, как хорошо.
Поблюй еще.
Смерть Сралина в луже дерьма и мочи это лучший сюжет для комедии.
kitaiss 06 января 2019 | 14:00
вроде бы была какая-то шхняга снята с неким кабенским? нее прокатила таки в штатах?иле тожж медведынский запретил?
arc1000i 06 января 2019 | 14:01
Антисоветчик всегда русофоб. Русофоб всегда дегенерат. Англосаксы любят дегенератов.
grazschdanin 06 января 2019 | 14:07
Запрещенный к просмотру в семье Ивановых порнофильм получил высокую оценку в семье Рабиновичей из соседнего дома.
kuchumka 06 января 2019 | 14:09
Сталин мерзский тип, но он фактически остановил еврейский нацизм который зарождался в тридцатые в СССР и значительно уменьшил популяцию иудонацистов и за это черти в аду сделали ему сковородку чуть холоднее.