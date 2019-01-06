Самыми выгодными в минувшем году для россиян были вложения в доллары

Американская валюта за год подорожала более чем на 20%, пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Падение курса рубля связывали, в основном, с новыми западными санкциями.

А вот, самая известная из криптовалют, биткоин, за год подешевела почти в 4,5 раза.