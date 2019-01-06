Самыми выгодными в минувшем году для россиян были вложения в доллары
Американская валюта за год подорожала более чем на 20%, пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Падение курса рубля связывали, в основном, с новыми западными санкциями.
А вот, самая известная из криптовалют, биткоин, за год подешевела почти в 4,5 раза.
Комментарии6
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gregor 06 января 2019 | 13:41
Самыми выгодными в минувшем году для россиян были вложения в доллары
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Ну не в тугрики же ,в само -то деле .
tv_victim 06 января 2019 | 13:45
А правительство все бредит о переходе на нац валюты в международной торговле.... Хотя, думаю, личные деньги держат именно долларах....
polsan 06 января 2019 | 13:46
Подозреваю, что 95% россиян, ни вкладывали свои рубли в доллары с целью получения прибыли.
kir_pich_101 06 января 2019 | 13:51
А когда в Расее было по другому?
Премьер ведь говорил, что пожалеют те, кто вложил рубли в доллары.
Фраза была не полностью произнесена.
...пожалеют, что не все рубли вложили.
kitaiss 06 января 2019 | 14:03
медвепуты - оне ведь тоже наворованное держат не в рубленной медной проволоке...
vpu2011 06 января 2019 | 14:04
:)