Полиция Ингушетии проверяет сообщения о том, что в роддоме младенцу заклеили рот
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором ребенок находится в больничной палате, и к его лицу лейкопластырем прикреплена соска. При этом в палате нет медперсонала и родственников. По словам источника РИА, соску приклеила одна из сотрудниц республиканского перинатального центра.
Комментарии4
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ansata 06 января 2019 | 13:45
В общем то всей стране заклеили. Правда вместо соски несколько иной предмет.
black100 06 января 2019 | 13:45
Вот тебе и свобода слова....
looking_deep_into 06 января 2019 | 13:50
Это дикость и неадекватность персонала, которая могла привести к смерти младенца. Тот, кто приклеивает ко рту новорожденного пустышку и оставляет его без присмотра, на мой взгляд, должен нести уголовную ответственность как минимум по статье 125 УК РФ.
Я не понимаю, если эти люди, имеют медицинское образование и такие чёрствые, они же не мазохисты, неужели они настолько тупые, что не могут осознать вероятных последствия подобного деяния?
PS: сейчас набежит неадекватная публика Эхо Москвы и в порыве радости от новостного повода начнёт стебаться над эфемерной властью и ментальностью русского народа.
kaplan911 06 января 2019 | 13:55
Путриоты учат любить страну .......с рождения.