Полиция Ингушетии проверяет сообщения о том, что в роддоме младенцу заклеили рот

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором ребенок находится в больничной палате, и к его лицу лейкопластырем прикреплена соска. При этом в палате нет медперсонала и родственников. По словам источника РИА, соску приклеила одна из сотрудниц республиканского перинатального центра.