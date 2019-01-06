Роскосмос может выйти из переговоров с США по окололунной станции из-за отмены визита Дмитрия Рогозина
Это сообщил источник РИА. В руководстве NASA заявили, что поездка главы Роскосмоса в США отменена из-за того, что против выступили ряд американских сенаторов. Ранее директор NASA сказал, что договорился с Белым домом о том, чтобы с Дмитрия Рогозина временно сняли санкции, чтобы он мог приехать в США.
Бывший вице-премьер попал в «черный список» из-за политики Москвы в отношении Украины.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansata 06 января 2019 | 13:39
Так выходите. Не вы ли кричали, что вы самодостаточны и вам нафиг никто не нужен?
kindman_a 06 января 2019 | 13:41
ansata:
Из-за толстомордого топителя такс должна прерваться программа развития и освоения космоса РФ?
А пинком под ...опу его не более логично ли было, а?
Приоритеты в РФ, однако....
aladdinov_01 06 января 2019 | 13:50
А еще мой лучший друг жырномордый Митя Рогозин в знак протеста вернёт полученную в качестве взятки квартиру и пойдет на отсидку в тюрьму за взяточничество. Причем все это он сделает добровольно и с песнями. Роисся, вперде!
sensei54 06 января 2019 | 13:54
kindman_a: У него не только толстая морда. И эту "не только" видимо кто-то сильно любит.
Другого на отсутствие пинка под зад ничего не придумывается.
scimitar 06 января 2019 | 14:00
kindman_a: Иногда может создаться впечатление, что Путин намеренно выжигает всё вокруг себя: образование, науку, космонавтику, православие, медицину, международные отношения, сельское хозяйство, промышленность, Интернет, информатику, генетику... Этакий Демон Разрухи. Потом спохватываюсь. Убеждаю себя: да нет же, это он не специально и не со зла. Он как компьютер, у которого серый процессор сделан по древней отсталой технологии, а операционная система заражена сотней вирусов. Вот он и не способен сделать что-то правильно.
jetsam 06 января 2019 | 13:39
не полетят на луну.
как же пиндосы переживут такое.....
vitalit 06 января 2019 | 13:40
ну вот, мы из-за Рогозина еще и без Луны останемся
kir_pich_101 06 января 2019 | 13:48
vitalit: Да ладно, просто все когда распилили, то поняли, что осталось только на дешевый китайский телескоп, чтобы наблюдать, как другие покоряют космос.
cite 06 января 2019 | 13:43
Моська не договорилась со слоном и начала устрашающе лаять.
pepetz 06 января 2019 | 13:51
"Роскосмос может выйти из переговоров с США по окололунной станции из-за отмены визита Дмитрия Рогозина"
И что? Сидел бы там и пыхтел.
-Что вы Дмитрий Олегович можете возразить о сопротивлении
косинуса на синус?
А Дмитрий Олегович сидит, не находит нужным возразить.
prishvin 06 января 2019 | 13:52
Государственный подход в сенате... переживают, за казённые стулья и диваны.
kitaiss 06 января 2019 | 13:55
обложили ордынцев со всех сторон...
gnom74 06 января 2019 | 13:57
Через 10 лет про Рогозина все забудут , а будущим поколениям придется исправлять ,,косяки,, сегодняшнего руководства.
grishakras 06 января 2019 | 13:59
Давайте , ещё сверните , что осталось. Особенно из-за человека, при котором , космос ушёл к американцам , китайцам и тд
putin_itogy 06 января 2019 | 14:04
Между нами выросла стена
И это полностью твоя вина.
Между нами взорваны мосты
И это все, чего добился ты.
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Раз и навсегда.
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Больше никогда не подходи.
Разные дороги есть вокруг,
Тебе на север, значит мне на юг.
Хватит отношенья выяснять,
Тебя я больше не желаю знать.
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Раз и навсегда.
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Больше никогда не подходи.
Ты предпочитаешь самолет,
А я возьму билет на пароход.
Если мне позволит капитан,
Я крикну даже через океан...
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Раз и навсегда.
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Больше никогда...
grazschdanin 06 января 2019 | 14:05
То есть с пиндосами не возможно не только серьезные проекты осуществлять, но даже их планировать?!