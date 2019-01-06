"Роскосмос может выйти из переговоров с США по окололунной станции из-за отмены визита Дмитрия Рогозина"

Это сообщил источник РИА. В руководстве NASA заявили, что поездка главы Роскосмоса в США отменена из-за того, что против выступили ряд американских сенаторов. Ранее директор NASA сказал, что договорился с Белым домом о том, чтобы с Дмитрия Рогозина временно сняли санкции, чтобы он мог приехать в США.

Бывший вице-премьер попал в «черный список» из-за политики Москвы в отношении Украины.