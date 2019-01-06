Украина получила в Стамбуле указ о независимом статусе своей церкви
Грамоту киевскому митрополиту Епифанию вручил константинопольский патриарх Варфоломей. Президент страны Петр Порошенко, который был на церемонии, назвал церковный указ одним из актов о независимости Украины и подчеркнул, что он укрепит религиозную свободу в стране. Российские власти и Московский патриархат резко отрицательно оценивают получение новой Украинской церкви, созданной в декабре, автокефального статуса.
Комментарии39
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kreamssdick 06 января 2019 | 13:40
В Турции византиец дал документ украинцу. Верещат об этом только в России.
danko_wurda 06 января 2019 | 13:42
kreamssdick: теперь Пети параши сам черт не страшен.
kreamssdick 06 января 2019 | 13:43
danko_wurda: Христос оборонит и от черта, и от путлеровских мразей.
danko_wurda 06 января 2019 | 13:47
kreamssdick: и это пишешь хохломразь?
ringo77_1 06 января 2019 | 14:01
Получил Петя Перегар тормоз и организовал автофекальную секту греко-протестантов - свидетелей Бандеры. Поздравляю, щиро-свидомые!
echo_shar 06 января 2019 | 14:02
kreamssdick:
Смешно слышать от госдеповских сначала о том, что церковь и вера, это что-то древнее и зашкварное, но как только Бандеростан получил томас - то это великая благодать божия! )))))))
kadetkl 06 января 2019 | 13:46
danko_wurda: Страшен, но они сейчас подельники.
edyunia 06 января 2019 | 13:51
kadetkl: \\сейчас подельники.\\
Чья бы мычала, - твоя звезда бы помолчала. Безбожник советский или лицемер московитский.
danko_wurda 06 января 2019 | 13:51
edyunia: иди томос подмой кокломрась.
edyunia 06 января 2019 | 13:53
danko_wurda: \\иди томос подмой кокломрась.\\
Начнёшь его минетить автоматом отмоется.
danko_wurda 06 января 2019 | 13:56
edyunia: томос у тебя в дупле. Его друг хохол тебе будет минетить. Помечтай. Ты и гомик к тому же. Гы гы гы !!! Свидомый маразматик! Родственник Пети параши и старухи данко1. Из маями.
kadetkl 06 января 2019 | 13:57
edyunia: Не вижу противоречия моей аватарки и православного символа Веры. Твой сатанизм и раскольничество более противны. Может ты ответишь по присутствию бандита на мероприятии по вручению томоса?
volodya123 06 января 2019 | 14:01
kadetkl: Шизик ты просто, потому и не видишь противоречия. А знал бы, чем коммунизм от христианства отличается, никогда бы чуши такой не писал.
edyunia 06 января 2019 | 14:01
kadetkl: \\Не вижу противоречия\\
Параноики тоже противоречий никаких не усматривают в своём бреде. Но это забота для врачей, а не дискуссия.
haldey 06 января 2019 | 13:44
kreamssdick: Именно верещат... "Эхо москвы" одно из верещятелей, да мартышки разные))) А это классный момент, лучше ужасный конец, чем ужас без конца)))
kadetkl 06 января 2019 | 13:44
kreamssdick: А Нарик почётный гость был или это охрана раскольников и первых лиц сегодняшней Украины?
aladdinov_01 06 января 2019 | 13:44
«Украина получила в Стамбуле указ о независимом статусе своей церкви»
Врут, сцуки! Все это снято на съемных квартирах и храницца на буржуазных серверах, а в действительности никто жидобандеровцам никаких томосов не давал и не даст. Секелёв и Коловьев вам же врать не станут. Роисся, вперде!
parasuk_ 06 января 2019 | 13:54
kreamssdick: И что характерно, верещат об этом на российских ресурсах украинские томосеки :)
polikarpich 06 января 2019 | 14:01
parasuk_: Да ну?! Так ты и есть "томосек"?
"Свершилось. Стамбульский поп дал томоса пцу. Или все-таки сцу? :)"
Автор - этот самый parasuk_
И так 100500 раз за последние два-три дня.
"сцу...пцу...сцу...пцу...сцу...пцу...сцу...пцу..."
igorkot____1 06 января 2019 | 13:57
kreamssdick: Ах-ха-ха.... Как Портяны с ольгинскими шлюхами зубами скрипят от злобы? По всей Руси ныне этот скрип раздается. Вы хоть до корней сотрите их.
Миру цивилизованному на ваше скрипенье - тьфу и растереть.
Понятно, быдлосики?
ringo77_1 06 января 2019 | 14:07
igorkot____1: "Весь мир с намы", да свидомышь? Ты в этом уверен? Госдеп, ЦРУ и стамбульский поцреарх с вамы, а хто еще?
karachun 06 января 2019 | 14:04
За Курилы им нельзя верещать, за Китайскую Сибирь нельзя, а тут дали отмашку визжать, так они и рады. Кацап гавка, а караван iде.
shm0n 06 января 2019 | 14:04
kreamssdick: Мне тоже стрёмно:светский президент ездил за церковной справкой. Не мог курьера послать?
kadetkl 06 января 2019 | 13:41
Объясните нахождение днепропетровского бандита Нарика по левую руку от Парубия при получении томоса… Сюр и трагедия в одном, якобы самом значимом для Украины, мероприятии. Господа нехристи, может Вы покинете синагоги, католические храмы, секты, мечети, чтобы православным рассказать, как молиться надо?
aladdinov_01 06 января 2019 | 13:46
kadetkl: «чтобы православным рассказать, как молиться надо»
И кресты на звезду с твоей, вонючий ублюдок, аватарки поменять, да?
kadetkl 06 января 2019 | 13:49
aladdinov_01: Эк тебя на правду корёжит опять...
aladdinov_01 06 января 2019 | 13:55
kadetkl: Вонючий, как ты сам, слив мы тебе, портянка, успешно засчитываем. Можешь теперь обтекать.
haldey 06 января 2019 | 13:41
"Эхо москвы" орет уже который день "ХАЛВА,ХАЛВА,ХАЛВА")))) НО слаще не будет, а будет горше для либерды))) Это мощное разрушающее воздействие на недоразумение, оставшееся от государства Украина))) Это приближает конец))) Похвалим кастрюлеголовых, никто так много для возврата Украины не сделал)))
kreamssdick 06 января 2019 | 13:44
haldey: Возврата КУДА?
haldey 06 января 2019 | 13:51
kreamssdick: Захарченко назвал это Малороссией))) Б-ди его убили, но его дело живет))) И ему будет поставлен памятник в столице Малороссии, в Киеве)))
polikarpich 06 января 2019 | 13:56
haldey: Эк вас пучит! А может, ему надо было Мавзолей построить?
У Путирашки сейчас одно дело - как-то замедлить свой неизбежный распад, а не о захватах мечтать.
edyunia 06 января 2019 | 13:57
haldey: \\Захарченко назвал это Малороссией)))\\
Захарченко, он кто был: автомойщик или куриный продавец? Он тебе авторитет?
haldey 06 января 2019 | 13:55
kreamssdick: И еще, Малороссия никому ничего не должна, а свидомые хохлы пусть платят по долгам, которые наделали))) Белогвардейцы много вернули своим спонсорам?
Малороссы не должны участвовать в жизни бандеровской украины, в их иллюзорных выборах)))
kreamssdick 06 января 2019 | 14:02
haldey: мозгов у тебя МАЛО
volodya123 06 января 2019 | 13:56
haldey: Ты там со своими "возвратами", наверно, уже обдрочился весь на пару с мастером-оналитегом. У него тоже там "руки теперь развязаны". Развязаны, да коротки. Сам точно не справится.
kaplan911 06 января 2019 | 13:52
Искренне рад за свободных и независимых украинцев, их очередной
победе.
Молодцы!
danko_wurda 06 января 2019 | 13:54
kaplan911: ну ты поскачи хоть. Коклотролль. Томос в дупло. Намажь.
alex_sionist 06 января 2019 | 14:03
Религиозные фанатики в лучших традициях своей веры начали материть и проклинать друг друга.
karachun 06 января 2019 | 14:06
Кацап гавка - караван iде.