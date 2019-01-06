Соучредитель холдинга Prima Media Мигунов отрицает обвинения в изнасиловании журналистки издания «Сибирь.Реалии»

Соучредитель холдинга Prima Media Алексей Мигунов отрицает обвинения в изнасиловании журналистки издания «Сибирь.Реалии». Он считает, что таким образом Екатерина Федорова пытается дискредитировать его компанию.

«Никакого насилия и изнасилования не было. Есть манипуляция фактами, есть много вымысла в собственных интересах так называемой «жертвы», много лжи», — написал Алексей Мигунов в своем Facebook. При этом как все происходило на самом деле, он рассказывать не стал, лишь отметив, что уже после публичного обвинения в изнасиловании ему написали несколько «жертв общения» с Екатериной Федоровой, которым удалось откупиться деньгами. Мигунов полагает, что журналистка пытается подорвать репутацию холдинга Prima Media, и сейчас он вместе с юристами изучает возможность ответных правовых действий. Об изнасиловании Федорова сообщила ранее в своем Facebook. Она рассказала, что знакома с Мигуновым уже несколько лет. Заявление в полицию, по словам журналистки, она писать не стала, потому что чувствовала себя виноватой и боялась, что ему удастся «замять» дело. Федорова отметила, что после случившегося сделала только фотографию с побоями.

Спустя несколько дней после первой записи Екатерина Федорова написала в Facebook, что на нее «собрали достаточное количество компромата, чтобы закрыть рот или напугать».