Соучредитель холдинга Prima Media Мигунов отрицает обвинения в изнасиловании журналистки издания «Сибирь.Реалии»
Соучредитель холдинга Prima Media Алексей Мигунов отрицает обвинения в изнасиловании журналистки издания «Сибирь.Реалии». Он считает, что таким образом Екатерина Федорова пытается дискредитировать его компанию.
«Никакого насилия и изнасилования не было. Есть манипуляция фактами, есть много вымысла в собственных интересах так называемой «жертвы», много лжи», — написал Алексей Мигунов в своем Facebook. При этом как все происходило на самом деле, он рассказывать не стал, лишь отметив, что уже после публичного обвинения в изнасиловании ему написали несколько «жертв общения» с Екатериной Федоровой, которым удалось откупиться деньгами. Мигунов полагает, что журналистка пытается подорвать репутацию холдинга Prima Media, и сейчас он вместе с юристами изучает возможность ответных правовых действий. Об изнасиловании Федорова сообщила ранее в своем Facebook. Она рассказала, что знакома с Мигуновым уже несколько лет. Заявление в полицию, по словам журналистки, она писать не стала, потому что чувствовала себя виноватой и боялась, что ему удастся «замять» дело. Федорова отметила, что после случившегося сделала только фотографию с побоями.
Спустя несколько дней после первой записи Екатерина Федорова написала в Facebook, что на нее «собрали достаточное количество компромата, чтобы закрыть рот или напугать».
Комментарии3
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kindman_a 06 января 2019 | 13:24
"...Заявление в полицию... она писать не стала..."
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Странные нонче изнасилования - якобы вся в семени (по ее словам) - но сразу кинулать постить в Фейсбуке.
parasuk_ 06 января 2019 | 13:30
kindman_a: Это либерально и демократично
lenia_kosoy 06 января 2019 | 14:04
Не знаю кто такой Мигунов, но таким как Фёдорова веры нет - решила поправить своё пошатнувшее финансовое состояние путём шантажа и клеветы.