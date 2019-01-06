Синдзо Абэ заявил о возможности проведения на Курилах референдума о передаче островов Японии

Кремль на это пока не отреагировал. Эксперты полагают, что президент Путин уже предварительно договорился с японским руководителем по вопросу островов.

Жители Курил сами должны ответить на вопрос, хотят перейти в состав Японии или нет. «Территориальная проблема не может быть решена, пока люди не согласятся», сказал японский премьер Синдзо Абэ телеканалу NHK. Немного раньше в интервью телеканалу Асахи Абэ сказал, что позиция его страны по территориальному вопросу с Москвой не предполагает выселения россиян, проживающих на Курилах. В этом месяце Абэ приедет в Москву. И планирует снова встретиться с президентом Путиным. На прошлой в ноябре в Сингапуре они по словам премьера Японии договорились ускорить переговоры по подписанию мирного соглашения на основе Совместной декларации 56 года. В ней обе страны заявляли, что готовы заключить договор, а Советский Союз после этого соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Стороны документ ратифицировали, но затем Япония стала добиваться возвращения четырех островов, вдобавок к вышеназванным Кунашир и Итуруп в качестве условия для заключения мирного договора.

Не исключено, что лидеры стран предварительно о передаче островов договорились, сказал «Эху Москвы» бывший посол России в Южной Корее Георгий Кунадзе. Он сказал, что слабо в это верит и назвал ситуацию «мистификацией».

Ряд депутатов Госдумы на этой неделе заявили, что никаких опросов о присоединении Курил к Японии не будет. Москва предлагает Токио подписать мирный договор без всяких условий.

На Сахалине в декабре прошёл митинг против передачи островов Японии. На него по сообщениям местных СМИ собралось несколько сотен человек.