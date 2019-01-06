Синдзо Абэ заявил о возможности проведения на Курилах референдума о передаче островов Японии
Кремль на это пока не отреагировал. Эксперты полагают, что президент Путин уже предварительно договорился с японским руководителем по вопросу островов.
Жители Курил сами должны ответить на вопрос, хотят перейти в состав Японии или нет. «Территориальная проблема не может быть решена, пока люди не согласятся», сказал японский премьер Синдзо Абэ телеканалу NHK. Немного раньше в интервью телеканалу Асахи Абэ сказал, что позиция его страны по территориальному вопросу с Москвой не предполагает выселения россиян, проживающих на Курилах. В этом месяце Абэ приедет в Москву. И планирует снова встретиться с президентом Путиным. На прошлой в ноябре в Сингапуре они по словам премьера Японии договорились ускорить переговоры по подписанию мирного соглашения на основе Совместной декларации 56 года. В ней обе страны заявляли, что готовы заключить договор, а Советский Союз после этого соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Стороны документ ратифицировали, но затем Япония стала добиваться возвращения четырех островов, вдобавок к вышеназванным Кунашир и Итуруп в качестве условия для заключения мирного договора.
Не исключено, что лидеры стран предварительно о передаче островов договорились, сказал «Эху Москвы» бывший посол России в Южной Корее Георгий Кунадзе. Он сказал, что слабо в это верит и назвал ситуацию «мистификацией».
Ряд депутатов Госдумы на этой неделе заявили, что никаких опросов о присоединении Курил к Японии не будет. Москва предлагает Токио подписать мирный договор без всяких условий.
На Сахалине в декабре прошёл митинг против передачи островов Японии. На него по сообщениям местных СМИ собралось несколько сотен человек.
Комментарии28
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tv_victim 06 января 2019 | 13:10
Нормальный референдум без вежливых человеков не получится....
kypykyky 06 января 2019 | 13:20
tv_victim: а наш то чего, под плинтус забился?
kreamssdick 06 января 2019 | 13:23
kypykyky: желтый чёрт троллит Пыню неподетски
sensei54 06 января 2019 | 13:11
Референдум? А у японцев есть "отпускники" с рязанскими рожами?
ansata 06 января 2019 | 13:17
Референдум... А у нас статейка имеетца на сей счет! Так что Синдзо, ты людей то не подводи под статейку, не подводи.
buzukin075 06 января 2019 | 13:19
Совсем голова с дыркой у японского премьера... И вот этой муйней угощают уже третий день! Похоже, дело идет к харакири :) В натуре - косоглазый шизнулся! Он бы еще банзай орал, угробище! Кого назначают премьерами - да просто ужоснах - то там, што тут...
sabotage_nik 06 января 2019 | 13:21
Кто будет проводить?Зеленые человечки или Чуров ?Страшно подумать что они там насчитают !
tv_victim 06 января 2019 | 13:25
sabotage_nik: У них что, свой Чуро-сан не отыщется?
len56 06 января 2019 | 13:24
Такой референдум захотят большинство регионов России.
А в составе России можно оставить Кремль с Думой!
haldey 06 января 2019 | 13:35
len56: Хорошая шиза вас посетила)))
Сейчас Россия устойчива и управлении, и в развитии)))
Скорее сшы разлетятся на части, чем кто-то выйдет из состава России)))
Следите за развитием процессов, в России ситуация после развала СССР ухудшалась до Путина, а сейчас улучшается. И этому подтверждение и возврат Крыма, и реализованные мощные инфраструктурные проекты)))
А посмотрите на СШейные метания. Да, после развала СССР, когда наши ресурсы были в распоряжении СШей, они немного продлили свое благополучное существование, но сейчас, когда Путин прекратил воровство ресурсов, резко летят в пропасть))) Назовите хотя бы один мощный инфраструктурный проект, посмотрите на снижение уровня... Сколько им осталось?
black100 06 января 2019 | 13:40
haldey: Передай старшему, что так троллить нельзя....
haldey 06 января 2019 | 13:47
black100: да, проще тяфкать, чем назвать мощный проект сшей)))
gonduras_in_colima 06 января 2019 | 13:54
haldey: // Сейчас Россия устойчива и управлении, и в развитии))) //
Насчёт развития можешь выдать хоть что-то кроме голимого трёпа?
Даже по вашей ватной официальной статистике темпы экономического развития Путирашки уже лет 5 как отстают от среднемировых в разы, и перспектив никаких.
Если и случается небольшой всплеск, то это либо нефть в цене выросла, либо опять сменили методику подсчёта.
А через год-два начнётся неизбежное падение добычи нефти, и лет за 5 Путирашка потеряет половину экспорта, а за 10 весь.
И да, удило, реальные располагаемые доходы вашего населения падают уже 4 года подряд - это тоже можно назвать развитием?
Качество вашего управления демонстрируют ежегодные телехождения сцаря в народ, который кроме публичной челобитной, не видит других способов добиться законности и справедливости.
И да, удило, Пoцгвардия, то немногое, что на России растёт, к управлению никакого отношения не имеет.
Уже дошло или ещё добавить?
sidor0ff 06 января 2019 | 13:58
haldey: Ты сделал это воскресенье))))))
Особенно доставило про воровство)) Да и употребление дважды и без ошибки умного слова «инфраструктурный» выдаёт человека с законченным средним образованием!
Мерси за пост.
sabotage_nik 06 января 2019 | 13:57
len56: Россия с узится до МКАД !
haldey 06 января 2019 | 13:24
Как бы вы все тут не старались, но из мухи сделать слона не получится)))
Прежде чем вообще затевать разговор о передаче островов, надо понять главное))) Пока соединенные государства америки не отлучены от управления Японией, Япония не готова даже войти в Русский мир, а уж о контроле островов и подавно мечтать не стоит...)))
polsan 06 января 2019 | 13:32
haldey: Главное правило - не корми тролля! ))
perche 06 января 2019 | 13:28
Если в Крыму можно, то почему на Курилах нельзя?
sklar39 06 января 2019 | 13:31
Хорошая проверка россиян на ватный патриотизм.
rexis 06 января 2019 | 13:32
Перед Новым Годом пообщался с родственником из Владивостока .Говорит что народ массово хлынул прописываться на Курилах . Местные паспортисты цену прописки мгновенно взметнули в верх , уже до 1000 долл.доходит .
Иметь японский паспорт , даже для перемещения по миру - щастье .
Вот и ответ о желании "присоединяться "
tv_victim 06 января 2019 | 13:36
rexis: В Японии едва ли не самые строгие правила получения гражданства. Ну, может для курильцев сделают поблажку, разве что....
rexis 06 января 2019 | 13:41
tv_victim: Японский премьер перед Новым годом говорил что в случае чего признают всех кто живет на этих островах своими .
Зря наверное он так сказал , сейчас на Курилах население за месяц будет больше чем в Москве ..............
andre_klimov 06 января 2019 | 13:53
rexis:
Не волнуйтесь. Японская пресса писала о сохранении российского гражданства у курильцев с присвоением статуса "постоянно проживающий на территории Японии". О японском гражданстве речь и не идёт. Более того - под это предложение попадают только курильцы, проживающие на островах не менее какого-то срока и не находящиеся там по "служебным обязанностям".
mikr 06 января 2019 | 13:35
//...Кремль на это пока не отреагировал...//
В Кремле вполне резонно полагают, что не имеет смысла реагировать на инсинуации японского премьера. Если он хочет помастурбировать на данную тему, то это можно считать его личной интимной жизнью выставляемой напоказ, как это нынче модно в так называемом "цивилизованном" мире.
aladdinov_01 06 января 2019 | 13:41
mikr:
Ага. И, как ты, вонючка, раз сто лично высерал, жидобандере томос никогда не дадут.
i_c_e 06 января 2019 | 13:44
Синдзо Абэ на самое святое замахивается. Какой, на хрен, референдум? Эдак весь Дальний Восток от России-матушки отколется. Как начальство решит — так тому и быть с островами. И, судя по необъяснимому другим образом, кроме как давлением на Японию, увеличению военного контингента именно на этих островах, наши власти и вправду хотят сдать их как можно скорее.
На самом деле активное сотрудничество с Японией было бы выгодно хотя бы через появление конкурента китайцам на распродаже богатств и земель. Уж больно дёшево сейчас, без конкуренции, китайцы забирают. Но наши-то до таких приземлённых явлений как «выгода» обычно не опускаются. Может, какой княжеский титул главному длзюдоисту обещан? Или и вовсе впишут в список наследников Аматерасу, к примеру. А что — красив, силён, мудр, холост, по японским понятиям вполне ещё молод…
nikolaitschi 06 января 2019 | 13:47
Чечня в свое время выбирала, пришлось побеждать в войне.
nehoroshiy 06 января 2019 | 14:00
А как заставить народ Дальний Восток осваивать? Пустить слух ,что -"отдаём в связи с не заселённостью".))
У нас сельское хозяйство поднять можно только в связи с санкциями- "особый путь".