Новая украинская православная церковь официально получила независимый статус

Это произошло на торжественной церемонии в Стамбуле.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал уважать свободу вероисповедания. Порошенко отметил, что для украинцев своя церковь – это гарантия духовной свободы и залог общественного согласия.

В Московском патриархате не признают новый статус Украинской православной церкви. Подписанная в Стамбуле грамота не имеет законной силы, — сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.