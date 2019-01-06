Z Архив новостей новости
5 55 6 1355
13:00, 06 января 2019

Новая украинская православная церковь официально получила независимый статус

Это произошло на торжественной церемонии в Стамбуле.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал уважать свободу вероисповедания. Порошенко отметил, что для украинцев своя церковь – это гарантия духовной свободы и залог общественного согласия.

В Московском патриархате не признают новый статус Украинской православной церкви. Подписанная в Стамбуле грамота не имеет законной силы, — сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с  обществом и СМИ Владимир Легойда.

Комментарии

55

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kreamssdick 06 января 2019 | 13:04

Прямо под праздник.

region62 06 января 2019 | 13:06

kreamssdick: Под праздник укр спустил шаровары перед турком.такая нация....проституток.

danko_wurda 06 января 2019 | 13:06

kreamssdick: у хохлотроллей, мрасей и у старухи данко1 празник какой-то! Можно поскакать на диване и потереть клавиши. Аминь! И помылить томос.

edyunia 06 января 2019 | 13:08

region62: \\нация....проституток.\\
Ну-ну, "нация....проституток" говоришь, почему-то вспомнилось "одними помидорами не отделаются". ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!

danko_wurda 06 января 2019 | 13:10

edyunia: ты спустила штаны? Гы гы гы. !!!! Томаса тебе по помидоры! Сколько унесёшь! Но намыль его.

edyunia 06 января 2019 | 13:13

danko_wurda: \\ты спустила штаны?\\
Чисто чтобы наложить на Московию большую кучу. ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!!

romashka__ 06 января 2019 | 13:13

Успехов Украине!

kosh 06 января 2019 | 13:19

romashka__:


А кто из пятнадцати автокефальных православных церквей признал эту УПЦ не подскажете?
А то получаются большевистские методы какие-то. Впрочем, Украина и пошла по пути большевиков, если не сказать больше.

edyunia 06 января 2019 | 13:22

kosh: \\А кто из пятнадцати автокефальных\\
А кто из 15 не признал?

kreamssdick 06 января 2019 | 13:26

Все ортодоксальные христиане готовятся к празднику сейчас, к Рождеству Христову, полны кротости и благодати, искреннего смирения, и лишь московские и охтинские исходят на говно.
а насчет 15 церквей - это тебе не СССР, прощелыга ты))))

eniro 06 января 2019 | 13:29

kosh: † Вселенський Патріарх Варфоломій, в Христі Бозі вирішує

† митрополит Вріульський Пантелеймон,

† митрополит Італійський і Мальтійський Геннадій

† митрополит Германський Августин

† митрополит Транупольський Герман

† митрополит Нью-Джерський Євангел

† митрополит Родоський Кирилл

† митрополит Ретімнський і Авлопотамський Євгеній

† митрополит Корейський Амвросій

† митрополит Сингапурський Контантин

† митрополит Австрійський Арсеній

† митрополит Сімський Хризостом

† митрополит Чиказький Нафанаїл

region62 06 января 2019 | 13:51

eniro: я по собачьи не понимаю,

eniro 06 января 2019 | 13:54

region62: А не тебе,лоху и писалось...

yuriykyvich 06 января 2019 | 13:33

kosh: Встречный вопрос. А какая автокефальная Православная Церковь (кроме РПЦ, разумеется, не имеющая Томоса на Автокефалию) готова пойти в Раскол, игнорируя решение Вселенского Патриарха, Первого среди Равных?
Томос, это не только грамота на буиаге, а в первую очередь Закон для ВСЕХ автокефальных Православных Церквей, кроме сектатнтов и раскольников, разумеется.
Эо гораздо больше, чем признание или не признание Крыма Российским другими государствами.

region62 06 января 2019 | 13:48

romashka__: Зачем?Полудохлую собаку всегда сожрут или разорвут здоровые волки.Пусть и рвут это недоразумение проституток.

zztop1960 06 января 2019 | 13:20

region62: Не может этого быть !!!!! Какой томос !!!!! Ведь много месяцев , на российских ток-шоу , всякие Соловьёвы , Скобеевы, Шейнины ёрничали . ухохатывались . утверждая , что никакого томоса украита не получит. Неужели они врали российским телезрителям ?

serhio_25__ 06 января 2019 | 13:23

zztop1960: ""Ведь много месяцев , на российских ток-шоу , всякие Соловьёвы , Скобеевы, Шейнины ёрничали . ухохатывались . утверждая , что никакого томоса украита не получит."" - покажи эти выступления или точные цитаты от туда приведи. Врешь тут только ты.

neyexo 06 января 2019 | 13:35

region62:
а наш друг Эрдоган - зачем прибежал в Стамбул встречаться с Порошенко? Мог сидеть в Анкаре
А Варфоломей действительно турок - не будучи турком там очень трудно прожить. Например, он служил в турецкой армии - а там очень издеваются над необрезанными

kreamssdick 06 января 2019 | 13:38

neyexo: что лишь говорит нам о том, что Бог един, а пути к нему могут быть разными, "много обителей в доме Отца моего".

kadetkl 06 января 2019 | 13:06

kreamssdick: Да ещё и Нарик оказался по левую руку от Парубия при получении томоса… Сюр и трагедия в одном, якобы самом значимом для Украины, мероприятии. Господа нехристи, может Вы покинете синагоги, католические храмы, секты, мечети, чтобы православным рассказать, как молиться надо? Празднуйте. Бандиты довольны и в первых рядах стоят с раскольниками.

edyunia 06 января 2019 | 13:11

kadetkl: \\Господа нехристи\\
И это говорит пятиконечная звезда сесесера, - первого атеистического государства. Таки сюр.

volodya123 06 января 2019 | 13:14

edyunia: Очередное доказательство тому, что национал-большевизм - это форма шизофрении.

serhio_25__ 06 января 2019 | 13:09

kreamssdick: ""Прямо под праздник."" - не, это не под праздник, это и есть праздник, какой-то.
Поздравляю всех СЦУкунов с появлением у них церкви.

ykra_dupa 06 января 2019 | 13:14

serhio_25__: Просто интересно ,а петька свой именной томос будет передавать его следующим презикам украгабона ,или на нем все и закончиться !? Ну а если передавать не будет , то вытекает следующий вопрос ,обязан ли каждый избираемый за ним презик ехать получать свой именной томос ?

edyunia 06 января 2019 | 13:16

ykra_dupa: \\обязан ли каждый избираемый за ним презик\\
Московитам легче, их Пынепут своим томосом до его скончания сношать будет.

serhio_25__ 06 января 2019 | 13:21

ykra_dupa: Этот термос никому, кроме Параши не нужен. Придет Тимошенко или Зеленский и прикроют этот термос по-тихому.

tiridas 06 января 2019 | 13:46

ykra_dupa: Имхо, исчо интересней мнение и действия будущего постварфаломеевского (с учётом возраста нынешнего) турецкого патриарха по вопросу взаимоотношений с РПЦ.

master_superanalitik 06 января 2019 | 13:18

kreamssdick:
Это важное событие для России, так как теперь только РПЦ является первой среди равных всех православных церквей. И если стамбульский патриархат имеет право покушаться на собственность РПЦ, то значит и РПЦ имеет право покушаться на собственность стамбульского патриархата. И не только. Если греки поддерживают стамбульцев, то являются соучастниками стамбульского беззакония. А потому греческий Афон должен принадлежать РПЦ, как фактически принадлежит Новый Афон в Абхазии. Фанар тоже должен принадлежать РПЦ. Софийский собор в Стамбуле и места, связанные с Николаем Чудотворцем тоже. Все американские храмы стамбульского патриархата будут принадлежать Русской Православной Церкви Заграницей. Только РПЦ является единственной правильной церковью во всем Мире.

kreamssdick 06 января 2019 | 13:21

master_superanalitik: ты бредишь дядя, московских правословных уже и на Афон не пускают, как еретиков

danko_wurda 06 января 2019 | 13:04

Сегодня скачки на майдане.

kreamssdick 06 января 2019 | 13:05

danko_wurda: пока что прыгаете вы прижопинцы да всякая содомская легойда

danko_wurda 06 января 2019 | 13:08

kreamssdick: вы свидомыемрази уже 2 дня прыгаете на перегонки.

poluputing 06 января 2019 | 13:40

danko_wurda: и в прыжке все преграды преодолеем, как говаривал "великий" Путин после известного прыжка, похлопывая по плечу муслима- хозяина твоей жизни

skuller 06 января 2019 | 13:06

Господа, не хочу вас огорчать, но на дворе 21 век. На Марс полет готовится. А вы какую-то поповскую бумажку уже столько раз здесь разрекламировали, что у меня сложилось впечатление, что Эхо -радио Средневековья.

volodya123 06 января 2019 | 13:09

skuller: Ну так и комментируй новости про Марс, че ты тут трешься?

annacrimea 06 января 2019 | 13:10

Удивляюсь только одному: почему гундяевские пацаны еще не обратились к далай-ламе? Впрочем, можно ведь и якутских шаманов на помощь позвать...

serhio_25__ 06 января 2019 | 13:15

annacrimea: ""почему гундяевские пацаны еще не обратились к далай-ламе"" - для чего? В России настоящая независимая церковь с патриархом, которая действует как хочет, а не побирается по миру с просьбами, как это делают СЦУкуны.

edyunia 06 января 2019 | 13:19

serhio_25__: \\В России настоящая независимая церковь с патриархом\\
ПАЦАК, там она даже от Господа Бога независима. Q!

serhio_25__ 06 января 2019 | 13:25

edyunia: Существо, Бога независим ты и твой хозяин Параша. Ваш бог, это деньги и больше ничего.

edyunia 06 января 2019 | 13:29

serhio_25__: \\Ваш бог, это деньги и больше ничего.\\
ПАЦАК, ты о чатлах бухло-сигаретному барыге Гундяю расскажи, да Пынепуту - поклоннику виолончелей. Q!

serhio_25__ 06 января 2019 | 13:51

edyunia: ""ты о чатлах бухло-сигаретному барыге Гундяю расскажи"" - это ты про то, как Кирилл прикрыл лавочку с торговлей сигаретами и алкоголем? Так он это и сам все знает, поэтому это и запретил все. Существо, еще вопросы есть?

volodya123 06 января 2019 | 13:20

serhio_25__: Ага, Гундяев настолько независимый, что аж Папе Римскому жалобу накатал. Независимее не придумаешь.

serhio_25__ 06 января 2019 | 13:28

volodya123: Какую жалобу? Я понимаю, что ты кастрюля, но все же. Патриарх Кирилл написал послание, причем он написал его руководителям стран и организаций и христианских религий.

edyunia 06 января 2019 | 13:33

serhio_25__: \\он написал его руководителям стран и организаций\\
ПАЦАК, и кто ему ответил? Все покрутили пальцем у виска и промолчали, - интеллигентные люди. Q!

serhio_25__ 06 января 2019 | 13:53

edyunia: ""и кто ему ответил? Все покрутили пальцем у виска и промолчали, - интеллигентные люди. Q! "" - существо, на Послания не отвечают, ты совсем, что ли дурак?
Ты лучше скажи, кто признал церковь СЦУкунов?

kreamssdick 06 января 2019 | 13:35

serhio_25__: помогите люди добрые, хулиганы приходов лишают, как же я харчеваться буду... Примерно такое было послание Гуни.

volodya123 06 января 2019 | 13:37

serhio_25__: Ну да, послание, независимое такое, сопливое и беспомощное. И был послан, очевидно, руководителями стран и организаций и христианских религий.

serhio_25__ 06 января 2019 | 13:55

volodya123: ""Ну да, послание, независимое такое, сопливое и беспомощное. И был послан, очевидно, руководителями стран и организаций и христианских религий. "" - вообще-то послали церковь СЦУкунов. Вас же ни одна организация в мире не признала. Парашистские пропагандонские СМИ вам об этом не говорят?

volodya123 06 января 2019 | 14:05

serhio_25__: Куда ты так торопишься? Подожди хотя бы месяц. Что за привычка такая дурацкая хотеть все и сразу... маленький что ли?

scimitar 06 января 2019 | 13:33

serhio_25__: Вот только РПЦ эта не имеет никакого отношения к Иисусу Христу, и действует она, как хочет Путин и его оккупационный режим. И сама она часть оккупационного режима.

serhio_25__ 06 января 2019 | 13:58

scimitar: ""Вот только РПЦ эта не имеет никакого отношения к Иисусу Христу"" - какое отношение к религии имеешь ты? Что-то мне подсказывает, что ты не верующий, так чего ты лезешь в вопросы религии?

igorkot____1 06 января 2019 | 13:28

annacrimea: Им якутские шайтаны больше сродни.

rechlinman 06 января 2019 | 13:30

А Баба Яга - против.... (((

neyexo 06 января 2019 | 13:32

Люди, куда делся Филарет?
Он патриарх или нет?

kreamssdick 06 января 2019 | 13:34

neyexo: он теперь Отец церкви.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Новости

Константинопольский патриарх вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви Томос представляет собой грамоту, которая в оформлении повторяет исторические документы многовековой давности…

5 98 6 6675
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова – по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы все-таки  на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 101 6 21898 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 285 6 33049 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 140 6 16710 03.01
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 83 6 10007 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 452 6 55798 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23768 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 52 6 6709 31.12
Kминобороны, рпц, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13894 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Андрей Окара политолог

Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и  руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…

5 63 6 9139 05.01
Kобщество, украина, рпц, религия, события
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 39 6 5681 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 181 6 28762 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

​Взятые на иппон Только по сообщениям из-за границы и может судить российский народ, что острова, возможно, будут в скором времени переданы Японии. Российские власти молчат. Да и зачем им что-то говорить своему народу? Он же – ничто…

5 92 6 15369 11:52
Kрф, япония, политика, китай, путин, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9868 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Шта? В МИДе РФ обвинили в публикации списков журналистов Би-би-си британских хакеров, которые взломали сайт российского посольства в Лондоне…

5 189 6 97585 30.12
Kсми, мид, хакеры, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8620 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения

Популярное за неделю

Новости

В городе Тимашевске Краснодарского края умерла женщина, которую оставил на дороге водитель маршрутного такси Это произошло еще в конце декабря, но подробности в местных СМИ и на странице «Типичный Тимашевск» в Instagram появилась сегодня

5 35 6 81644
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 138 6 168426 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 81 6 18472 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 329 6 360515 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 349 6 110516 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7534815
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3846874

Сегодня в эфире