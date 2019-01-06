Новая украинская православная церковь официально получила независимый статус
Это произошло на торжественной церемонии в Стамбуле.
Президент Украины Петр Порошенко пообещал уважать свободу вероисповедания. Порошенко отметил, что для украинцев своя церковь – это гарантия духовной свободы и залог общественного согласия.
В Московском патриархате не признают новый статус Украинской православной церкви. Подписанная в Стамбуле грамота не имеет законной силы, — сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Комментарии55
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kreamssdick 06 января 2019 | 13:04
Прямо под праздник.
region62 06 января 2019 | 13:06
kreamssdick: Под праздник укр спустил шаровары перед турком.такая нация....проституток.
danko_wurda 06 января 2019 | 13:06
kreamssdick: у хохлотроллей, мрасей и у старухи данко1 празник какой-то! Можно поскакать на диване и потереть клавиши. Аминь! И помылить томос.
edyunia 06 января 2019 | 13:08
region62: \\нация....проституток.\\
Ну-ну, "нация....проституток" говоришь, почему-то вспомнилось "одними помидорами не отделаются". ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!
danko_wurda 06 января 2019 | 13:10
edyunia: ты спустила штаны? Гы гы гы. !!!! Томаса тебе по помидоры! Сколько унесёшь! Но намыль его.
edyunia 06 января 2019 | 13:13
danko_wurda: \\ты спустила штаны?\\
Чисто чтобы наложить на Московию большую кучу. ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!!
romashka__ 06 января 2019 | 13:13
Успехов Украине!
kosh 06 января 2019 | 13:19
romashka__:
А кто из пятнадцати автокефальных православных церквей признал эту УПЦ не подскажете?
А то получаются большевистские методы какие-то. Впрочем, Украина и пошла по пути большевиков, если не сказать больше.
edyunia 06 января 2019 | 13:22
kosh: \\А кто из пятнадцати автокефальных\\
А кто из 15 не признал?
kreamssdick 06 января 2019 | 13:26
Все ортодоксальные христиане готовятся к празднику сейчас, к Рождеству Христову, полны кротости и благодати, искреннего смирения, и лишь московские и охтинские исходят на говно.
а насчет 15 церквей - это тебе не СССР, прощелыга ты))))
eniro 06 января 2019 | 13:29
kosh: † Вселенський Патріарх Варфоломій, в Христі Бозі вирішує
† митрополит Вріульський Пантелеймон,
† митрополит Італійський і Мальтійський Геннадій
† митрополит Германський Августин
† митрополит Транупольський Герман
† митрополит Нью-Джерський Євангел
† митрополит Родоський Кирилл
† митрополит Ретімнський і Авлопотамський Євгеній
† митрополит Корейський Амвросій
† митрополит Сингапурський Контантин
† митрополит Австрійський Арсеній
† митрополит Сімський Хризостом
† митрополит Чиказький Нафанаїл
region62 06 января 2019 | 13:51
eniro: я по собачьи не понимаю,
eniro 06 января 2019 | 13:54
region62: А не тебе,лоху и писалось...
yuriykyvich 06 января 2019 | 13:33
kosh: Встречный вопрос. А какая автокефальная Православная Церковь (кроме РПЦ, разумеется, не имеющая Томоса на Автокефалию) готова пойти в Раскол, игнорируя решение Вселенского Патриарха, Первого среди Равных?
Томос, это не только грамота на буиаге, а в первую очередь Закон для ВСЕХ автокефальных Православных Церквей, кроме сектатнтов и раскольников, разумеется.
Эо гораздо больше, чем признание или не признание Крыма Российским другими государствами.
region62 06 января 2019 | 13:48
romashka__: Зачем?Полудохлую собаку всегда сожрут или разорвут здоровые волки.Пусть и рвут это недоразумение проституток.
zztop1960 06 января 2019 | 13:20
region62: Не может этого быть !!!!! Какой томос !!!!! Ведь много месяцев , на российских ток-шоу , всякие Соловьёвы , Скобеевы, Шейнины ёрничали . ухохатывались . утверждая , что никакого томоса украита не получит. Неужели они врали российским телезрителям ?
serhio_25__ 06 января 2019 | 13:23
zztop1960: ""Ведь много месяцев , на российских ток-шоу , всякие Соловьёвы , Скобеевы, Шейнины ёрничали . ухохатывались . утверждая , что никакого томоса украита не получит."" - покажи эти выступления или точные цитаты от туда приведи. Врешь тут только ты.
neyexo 06 января 2019 | 13:35
region62:
а наш друг Эрдоган - зачем прибежал в Стамбул встречаться с Порошенко? Мог сидеть в Анкаре
А Варфоломей действительно турок - не будучи турком там очень трудно прожить. Например, он служил в турецкой армии - а там очень издеваются над необрезанными
kreamssdick 06 января 2019 | 13:38
neyexo: что лишь говорит нам о том, что Бог един, а пути к нему могут быть разными, "много обителей в доме Отца моего".
kadetkl 06 января 2019 | 13:06
kreamssdick: Да ещё и Нарик оказался по левую руку от Парубия при получении томоса… Сюр и трагедия в одном, якобы самом значимом для Украины, мероприятии. Господа нехристи, может Вы покинете синагоги, католические храмы, секты, мечети, чтобы православным рассказать, как молиться надо? Празднуйте. Бандиты довольны и в первых рядах стоят с раскольниками.
edyunia 06 января 2019 | 13:11
kadetkl: \\Господа нехристи\\
И это говорит пятиконечная звезда сесесера, - первого атеистического государства. Таки сюр.
volodya123 06 января 2019 | 13:14
edyunia: Очередное доказательство тому, что национал-большевизм - это форма шизофрении.
serhio_25__ 06 января 2019 | 13:09
kreamssdick: ""Прямо под праздник."" - не, это не под праздник, это и есть праздник, какой-то.
Поздравляю всех СЦУкунов с появлением у них церкви.
ykra_dupa 06 января 2019 | 13:14
serhio_25__: Просто интересно ,а петька свой именной томос будет передавать его следующим презикам украгабона ,или на нем все и закончиться !? Ну а если передавать не будет , то вытекает следующий вопрос ,обязан ли каждый избираемый за ним презик ехать получать свой именной томос ?
edyunia 06 января 2019 | 13:16
ykra_dupa: \\обязан ли каждый избираемый за ним презик\\
Московитам легче, их Пынепут своим томосом до его скончания сношать будет.
serhio_25__ 06 января 2019 | 13:21
ykra_dupa: Этот термос никому, кроме Параши не нужен. Придет Тимошенко или Зеленский и прикроют этот термос по-тихому.
tiridas 06 января 2019 | 13:46
ykra_dupa: Имхо, исчо интересней мнение и действия будущего постварфаломеевского (с учётом возраста нынешнего) турецкого патриарха по вопросу взаимоотношений с РПЦ.
master_superanalitik 06 января 2019 | 13:18
kreamssdick:
Это важное событие для России, так как теперь только РПЦ является первой среди равных всех православных церквей. И если стамбульский патриархат имеет право покушаться на собственность РПЦ, то значит и РПЦ имеет право покушаться на собственность стамбульского патриархата. И не только. Если греки поддерживают стамбульцев, то являются соучастниками стамбульского беззакония. А потому греческий Афон должен принадлежать РПЦ, как фактически принадлежит Новый Афон в Абхазии. Фанар тоже должен принадлежать РПЦ. Софийский собор в Стамбуле и места, связанные с Николаем Чудотворцем тоже. Все американские храмы стамбульского патриархата будут принадлежать Русской Православной Церкви Заграницей. Только РПЦ является единственной правильной церковью во всем Мире.
kreamssdick 06 января 2019 | 13:21
master_superanalitik: ты бредишь дядя, московских правословных уже и на Афон не пускают, как еретиков
danko_wurda 06 января 2019 | 13:04
Сегодня скачки на майдане.
kreamssdick 06 января 2019 | 13:05
danko_wurda: пока что прыгаете вы прижопинцы да всякая содомская легойда
danko_wurda 06 января 2019 | 13:08
kreamssdick: вы свидомыемрази уже 2 дня прыгаете на перегонки.
poluputing 06 января 2019 | 13:40
danko_wurda: и в прыжке все преграды преодолеем, как говаривал "великий" Путин после известного прыжка, похлопывая по плечу муслима- хозяина твоей жизни
skuller 06 января 2019 | 13:06
Господа, не хочу вас огорчать, но на дворе 21 век. На Марс полет готовится. А вы какую-то поповскую бумажку уже столько раз здесь разрекламировали, что у меня сложилось впечатление, что Эхо -радио Средневековья.
volodya123 06 января 2019 | 13:09
skuller: Ну так и комментируй новости про Марс, че ты тут трешься?
annacrimea 06 января 2019 | 13:10
Удивляюсь только одному: почему гундяевские пацаны еще не обратились к далай-ламе? Впрочем, можно ведь и якутских шаманов на помощь позвать...
serhio_25__ 06 января 2019 | 13:15
annacrimea: ""почему гундяевские пацаны еще не обратились к далай-ламе"" - для чего? В России настоящая независимая церковь с патриархом, которая действует как хочет, а не побирается по миру с просьбами, как это делают СЦУкуны.
edyunia 06 января 2019 | 13:19
serhio_25__: \\В России настоящая независимая церковь с патриархом\\
ПАЦАК, там она даже от Господа Бога независима. Q!
serhio_25__ 06 января 2019 | 13:25
edyunia: Существо, Бога независим ты и твой хозяин Параша. Ваш бог, это деньги и больше ничего.
edyunia 06 января 2019 | 13:29
serhio_25__: \\Ваш бог, это деньги и больше ничего.\\
ПАЦАК, ты о чатлах бухло-сигаретному барыге Гундяю расскажи, да Пынепуту - поклоннику виолончелей. Q!
serhio_25__ 06 января 2019 | 13:51
edyunia: ""ты о чатлах бухло-сигаретному барыге Гундяю расскажи"" - это ты про то, как Кирилл прикрыл лавочку с торговлей сигаретами и алкоголем? Так он это и сам все знает, поэтому это и запретил все. Существо, еще вопросы есть?
volodya123 06 января 2019 | 13:20
serhio_25__: Ага, Гундяев настолько независимый, что аж Папе Римскому жалобу накатал. Независимее не придумаешь.
serhio_25__ 06 января 2019 | 13:28
volodya123: Какую жалобу? Я понимаю, что ты кастрюля, но все же. Патриарх Кирилл написал послание, причем он написал его руководителям стран и организаций и христианских религий.
edyunia 06 января 2019 | 13:33
serhio_25__: \\он написал его руководителям стран и организаций\\
ПАЦАК, и кто ему ответил? Все покрутили пальцем у виска и промолчали, - интеллигентные люди. Q!
serhio_25__ 06 января 2019 | 13:53
edyunia: ""и кто ему ответил? Все покрутили пальцем у виска и промолчали, - интеллигентные люди. Q! "" - существо, на Послания не отвечают, ты совсем, что ли дурак?
Ты лучше скажи, кто признал церковь СЦУкунов?
kreamssdick 06 января 2019 | 13:35
serhio_25__: помогите люди добрые, хулиганы приходов лишают, как же я харчеваться буду... Примерно такое было послание Гуни.
volodya123 06 января 2019 | 13:37
serhio_25__: Ну да, послание, независимое такое, сопливое и беспомощное. И был послан, очевидно, руководителями стран и организаций и христианских религий.
serhio_25__ 06 января 2019 | 13:55
volodya123: ""Ну да, послание, независимое такое, сопливое и беспомощное. И был послан, очевидно, руководителями стран и организаций и христианских религий. "" - вообще-то послали церковь СЦУкунов. Вас же ни одна организация в мире не признала. Парашистские пропагандонские СМИ вам об этом не говорят?
volodya123 06 января 2019 | 14:05
serhio_25__: Куда ты так торопишься? Подожди хотя бы месяц. Что за привычка такая дурацкая хотеть все и сразу... маленький что ли?
scimitar 06 января 2019 | 13:33
serhio_25__: Вот только РПЦ эта не имеет никакого отношения к Иисусу Христу, и действует она, как хочет Путин и его оккупационный режим. И сама она часть оккупационного режима.
serhio_25__ 06 января 2019 | 13:58
scimitar: ""Вот только РПЦ эта не имеет никакого отношения к Иисусу Христу"" - какое отношение к религии имеешь ты? Что-то мне подсказывает, что ты не верующий, так чего ты лезешь в вопросы религии?
igorkot____1 06 января 2019 | 13:28
annacrimea: Им якутские шайтаны больше сродни.
rechlinman 06 января 2019 | 13:30
А Баба Яга - против.... (((
neyexo 06 января 2019 | 13:32
Люди, куда делся Филарет?
Он патриарх или нет?
kreamssdick 06 января 2019 | 13:34
neyexo: он теперь Отец церкви.