В Саудовской Аравии женщины с этого дня смогут узнать о разводе с помощью sms-оповещений

Вступает в силу постановление, которое должно положить конец практике тайных разводов, когда мужья не сообщают женам о прекращении брака, передает Би-би-си. Оповещать женщин об изменении их брачного статуса будут суды. По словам юристов, это позволит женщинам соблюсти свои права при разводе, а также гарантирует, что доверенности, выданные во время брака, не будут незаконно использованы.