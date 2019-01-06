В Саудовской Аравии женщины с этого дня смогут узнать о разводе с помощью sms-оповещений
Вступает в силу постановление, которое должно положить конец практике тайных разводов, когда мужья не сообщают женам о прекращении брака, передает Би-би-си. Оповещать женщин об изменении их брачного статуса будут суды. По словам юристов, это позволит женщинам соблюсти свои права при разводе, а также гарантирует, что доверенности, выданные во время брака, не будут незаконно использованы.
Комментарии3
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prostotak123 06 января 2019 | 12:39
Ну если модно трахаться мобильником с включенным виброзвонком (неужели у них действительно так?), то почему бы не получать СМСки о разводе...
cimirse37 06 января 2019 | 12:54
Прогресс- поучили право водить машину, теперь и развод по телефону. Скоро завидовать будем.
grs_alx_112018 06 января 2019 | 13:01
На самом деле, только мужик может подать на развод по формальному поводу. Это до сих пор осталось, только раньше бабцов об этом в известность не ставили. Теперь тетки получают Sms - все пошла в пень, ты мне больше не главная жена. И вообще - можешь возвращаться к родителям.