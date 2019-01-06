В руководстве ФСИН назвали некорректным сравнение ведомства с ГУЛАГом
Те времена давно канули в Лету, заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По его словам, «если понимать под сутью ГУЛАГа массовые нарушения прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивание показаний, то как это можно соотнести с сегодняшней ситуацией?», — передает Интерфакс.
Сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, Максименко назвал «горе-работниками». По его словам, ведомство с ними борется.
В минувшем году разразились сразу несколько скандалов, связанных с пытками в системе ФСИН.
Комментарии17
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prostotak123 06 января 2019 | 12:37
Кстати в ГУЛАГе все делалось в соответствии с законностью того времени, а горе работники были всегда. Тогда в чем же разница?
taglit 06 января 2019 | 12:41
prostotak123: На зеркало неча пенять, коли рожа крива (Русская пословица)
tanyaya 06 января 2019 | 13:23
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил: «Если понимать под сутью ГУЛАГа массовые нарушения прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивание показаний, то как это можно соотнести с сегодняшней ситуацией?»
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Именно так и понимать: сегодняшняя ФСИН, как и вся "правоохранительная" система в России - это и есть "массовые нарушения прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивание показаний".
Другого не наблюдается. Даже если глаза зажмурить.
post_v 06 января 2019 | 12:38
в стране, где генерал МВД становится "главным по правам человека",
где "тюремщики в запасе" заседают в Госдуме и в общественных наблюдательных советах,
где на службу во ФСИН приходят "отморозки",
все больше опасаешься за свою жизнь и жизнь близких
Кто-нибудь что-нибудь слышал про "суд офицерской чести" в колонии в Ярославле после того, как 18 (!) сотрудников ФСИН поочередно избивали заключенного?
Если такого суда не было, стало быть, и чести никакой у ФСИН нет
prostotak123 06 января 2019 | 12:43
Шиза по теме пиара скосила вконец борца с бюджетом....
prostotak123 06 января 2019 | 12:45
prostotak123: ПиСи: Сайт работает отвратительно. Ошибка вышла.
alena01 06 января 2019 | 12:54
Ну да, конечно, все сильно изменилось...
Сейчас в системе воруют миллиардами...
allpha00 06 января 2019 | 12:56
Да легко. Пытки - есть доказанные факты. Массовые нарушения прав человека - с горочкой. Выбивание показаний - ну, обычно этим занимаются в полиции, но иногда делегируют, да и по внутренним делам не гнушаются ФСИНовцы. Расстрелы - да, запретили, иначе бы расстреливали. Но регулярно почему-то заключенные умирают при странных обстоятельствах. Массовыми репрессиями не ГУЛАГ занимался, а вполне конкретный КГБ, которого место успешно заняло ФСБ. То же самое и про приговоры - это ж к ФСИН не относится, так что они снимают с себя обвинения, которых не было.
sokol40 06 января 2019 | 13:03
Только что не расстреливают. А так ФСИН и есть постГулаг.
tanyaya 06 января 2019 | 13:27
sokol40: Расстреливают ещё как. На Северном Кавказе в борзую расстреливают без суда и следствия. На остальной территории России открыто расстреливать "стесняются", поэтому по тихому убивают в камерах и при допросах.
petrovich_spb 06 января 2019 | 13:04
Разве что в затылок не стреляют. А так, главный ГУЛАГовский принцип бесплатного труда по принуждению ФСИН соблюдает.
timwlad95 06 января 2019 | 13:07
В руководстве ФСИН назвали некорректным сравнение ведомства с ГУЛАГом
Те времена давно канули в Лету, заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По его словам, «если понимать под сутью ГУЛАГа массовые нарушения прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивание показаний, то как это можно соотнести с сегодняшней ситуацией?», — передает Интерфакс.
Сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, Максименко назвал «горе-работниками». По его словам, ведомство с ними борется.
В минувшем году разразились сразу несколько скандалов, связанных с пытками в системе ФСИН.
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Ну вообще то ГУЛАГ это политическая система в стране который выстраивают деятели искусств интеллигенция России ,но не ФСИН.
moiseevich 06 января 2019 | 13:10
Страна моя не спит, прильнув к экранам,
И ложь легко, зомбируя мозги,
Разводит люд по новеньким ГУЛАГам,
Где нет могил, но есть отцы - Кресты.
bratec_kot_voskrese 06 января 2019 | 13:12
В том то и дело, что название сменилось а порядки остались.
commeilfaut 06 января 2019 | 13:14
Один к одному. И давно.
scimitar 06 января 2019 | 13:36
Надо же, застеснялись. Пытать людей им можно, а на сравнение с другими палачами обижаются.
bbob 06 января 2019 | 13:37
"Горе-работники" это уборщица, которая плохо выметает мусор, и инженер, который, не умеет пользоваться калькулятором. А "сотрудники ФСИН, которые бьют заключенных" это садисты и упыри.