В руководстве ФСИН назвали некорректным сравнение ведомства с ГУЛАГом

Те времена давно канули в Лету, заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По его словам, «если понимать под сутью ГУЛАГа массовые нарушения прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивание показаний, то как это можно соотнести с сегодняшней ситуацией?», — передает Интерфакс.

Сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, Максименко назвал «горе-работниками». По его словам, ведомство с ними борется.

В минувшем году разразились сразу несколько скандалов, связанных с пытками в системе ФСИН.