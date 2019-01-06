Алексей Навальный сообщил о том, что в Таиланде за ним следят
Политик рассказал в соцсетях, что его вместе с женой и детьми снимали в отеле на видеорегистратор некие люди, которые прилетели с ними на одном самолете из Москвы. Навальный предположил, что все это ради скандальных сюжетов, и назвал это разбазариванием бюджетных средств.
Комментарии29
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cromwel 06 января 2019 | 12:38
тоже мне новость! В Москве за мной следят на каждом углу, все оленевод камерами утыкал.
lenin3 06 января 2019 | 12:50
Зато квартира Пехтина в Майями никого даже ради скандала не интересовала,пока Навальный на неё не указал.Так и с уточками Недимона,прошлым Усманова и капустой Золотова.Зато где греет пузо в отпуске сам Алексей-зомбожурналюгам очень интересно...
romashka__ 06 января 2019 | 12:52
Успехов Алексею Навальному.
Надо не только о слежке в Тайланде сообщать.
Обо всех слежках сообщать.
Путин нашпиговал своими чепигами весь Мир.
echo_shar 06 января 2019 | 13:13
romashka__:
Обо всех? )) О слежке ЦРУ и о его контактах с госдепом ему сообщать запрещено.
kreamssdick 06 января 2019 | 13:30
echo_shar: Думают, что Леха, как Путлер пойдет по мальчикам, а они сфоткают? Так зря, Леха не такой.
echo_shar 06 января 2019 | 13:33
kreamssdick:
Тебе то откуда знать, какой он, Алексей Анальный?? ))
Хотя по его жене видно, что она ему неинтересна.
kreamssdick 06 января 2019 | 13:42
echo_shar: Ну это ты вообще женщинами не интересуешься, как и твои начальнички))) А жена у него хороша собой и умна, и дети все у них общие, очень похожи и на папу и на маму. И живет он с женой, а не как Путин бобылём.
skuller 06 января 2019 | 12:40
Сисян, тебе не стыдно 11 раз лететь в отпуск, когда твои хомячки-сектанты живут в нищете, в обосцанных подьездах и ср..ь ходят на дырку? Они тебе донатят на геволюцию, а не отдых твоей семейки.
Почему эти деньги не потратить на помощь какому-нибудь особо убогому либерасу?
captainobvious 06 января 2019 | 12:43
skuller: Вы просто не понимаете всего коварства этого замысла! Лешенька нарочно мотается с одного курорта на другой по всему миру, не жалея себя, чтобы разорить бюджеты следящих за ним организаций. Это тонкий, очень хитрый план, конечная цель которого - экономика России, окончательно разорванная в клочья.
ura_123 06 января 2019 | 12:44
skuller: Про 11 раз подробнее!
parasuk_ 06 января 2019 | 12:53
skuller: Вообще-то, навальный сказал, что он сам будет решать куда тратить собранные с хомячков деньги и отчитываться перед этими малолетними быдланами он не намерен :)
jurmak 06 января 2019 | 12:59
skuller: зависть не хорошее чувство
odiniznas 06 января 2019 | 13:04
skuller: Неужто на себя особо убогого намекаете?
piterjanis 06 января 2019 | 12:40
да это адепты-навального хайп рубят.
ykra_dupa 06 января 2019 | 12:41
Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближённая к Императору!
Вот только один отец русской демократии собирал деньги НА детей ,а другой собирал у детей !))))
alex949 06 января 2019 | 12:43
Так готовят материалы о его похождении за три моря на деньги, собранные навальнятами !
prostotak123 06 января 2019 | 12:48
Шиза по теме пиара скосила вконец борца с бюджетом....
ansata 06 января 2019 | 12:49
Ну хоть конторские погреются немного, когда еще возможность предоставится.
kir_pich_101 06 января 2019 | 13:05
ansata: А пригожинские на комментах на доширак насосут.
varlam59 06 января 2019 | 12:54
"Россия опережает развитие мирового сообщества на 50 лет"
https://m.youtube.com/watch?v=lBMRN3byZyc
А ведь и правда так.
cimirse37 06 января 2019 | 12:56
Не пора ли Навальному записаться на прием к психиатру?
timwlad95 06 января 2019 | 13:04
Алексей Навальный сообщил о том, что в Таиланде за ним следят
Политик рассказал в соцсетях, что его вместе с женой и детьми снимали в отеле на видеорегистратор некие люди, которые прилетели с ними на одном самолете из Москвы. Навальный предположил, что все это ради скандальных сюжетов, и назвал это разбазариванием бюджетных средств.
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Ну вообще Таиланд это санаторий для российской оппозиции и развитая система производства и потребления наркотиков.
Не зря же российская интеллигенция и оппозиция ,в большинстве своём евреи к стати,имеет самые широкие связи и проводит свой отпуск именно в тех странах где есть наркотики и работорговля.
На Украине евреи свой новый год праздновали,ну так даже полицию приглашали из Израиля и полиция Израиля ужаснулось разврату евреев поведение которыз был разнузданный разврат .
Израиль к стати задолбался штрафы оплачивать после массового посещения евреев каких либо стран .
Потому США резко сократило финансирование Израиля.В армии служить не хотят,но в отпуск по каждому еврейскому празднику с полным развратом и дебошем.
Ну так как господин Навальный это прислуга евреев,то естественно он курьер с определёнными целями .
Вот и отслеживают курьера.
И к стати,может сами евреи и приставили наблюдения чтобы не дурканул вдохнув наркотический воздух свободы.
andre_klimov 06 января 2019 | 13:05
Слежка - то же трудовая деятельность. А по законам королевства наказание за подобное - очень суровое. Если Алексей обратиться в тайскую полицию саргументированным иском - будет поинтересней чем с Рыбкой-Лесли....
lenia_kosoy 06 января 2019 | 13:06
перепил лёшенька на праздники вот белочка и скачет в его мозгах!
odiniznas 06 января 2019 | 13:10
Как Навальный угодил местным троллям! Такой рождественский прям подарок - рассказал, что в отпуск оправился. Это для них куда интереснее, чем отпуска "Петрова с Бошировым".
pepetz 06 января 2019 | 13:12
"Таиланде за ним следят"
Те же, Дебоширов и Петров?
socialism 06 января 2019 | 13:26
pepetz: Какая разница? Великобреханцы могут выдумать любые погоняла.
mickigr 06 января 2019 | 13:19
Попросил бы санитаров свет выключить - так следить будет труднее.
kuchumka 06 января 2019 | 13:27
Нажо было дать им звездюлей. Алексей не стесняйся, пора уже для твоей охраны создавать народные дружины.