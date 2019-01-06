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12:30, 06 января 2019

Алексей Навальный сообщил о том, что в Таиланде за ним следят

Политик рассказал в соцсетях, что его вместе с женой и детьми снимали в отеле на видеорегистратор некие люди, которые прилетели с ними на одном самолете из Москвы. Навальный предположил, что все это ради скандальных сюжетов, и назвал это разбазариванием бюджетных средств.

Комментарии

29

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cromwel 06 января 2019 | 12:38

тоже мне новость! В Москве за мной следят на каждом углу, все оленевод камерами утыкал.

lenin3 06 января 2019 | 12:50

Зато квартира Пехтина в Майями никого даже ради скандала не интересовала,пока Навальный на неё не указал.Так и с уточками Недимона,прошлым Усманова и капустой Золотова.Зато где греет пузо в отпуске сам Алексей-зомбожурналюгам очень интересно...

romashka__ 06 января 2019 | 12:52

Успехов Алексею Навальному.
Надо не только о слежке в Тайланде сообщать.
Обо всех слежках сообщать.
Путин нашпиговал своими чепигами весь Мир.

echo_shar 06 января 2019 | 13:13

romashka__:
Обо всех? )) О слежке ЦРУ и о его контактах с госдепом ему сообщать запрещено.

kreamssdick 06 января 2019 | 13:30

echo_shar: Думают, что Леха, как Путлер пойдет по мальчикам, а они сфоткают? Так зря, Леха не такой.

echo_shar 06 января 2019 | 13:33

kreamssdick:
Тебе то откуда знать, какой он, Алексей Анальный?? ))
Хотя по его жене видно, что она ему неинтересна.

kreamssdick 06 января 2019 | 13:42

echo_shar: Ну это ты вообще женщинами не интересуешься, как и твои начальнички))) А жена у него хороша собой и умна, и дети все у них общие, очень похожи и на папу и на маму. И живет он с женой, а не как Путин бобылём.

skuller 06 января 2019 | 12:40

Сисян, тебе не стыдно 11 раз лететь в отпуск, когда твои хомячки-сектанты живут в нищете, в обосцанных подьездах и ср..ь ходят на дырку? Они тебе донатят на геволюцию, а не отдых твоей семейки.
Почему эти деньги не потратить на помощь какому-нибудь особо убогому либерасу?

captainobvious 06 января 2019 | 12:43

skuller: Вы просто не понимаете всего коварства этого замысла! Лешенька нарочно мотается с одного курорта на другой по всему миру, не жалея себя, чтобы разорить бюджеты следящих за ним организаций. Это тонкий, очень хитрый план, конечная цель которого - экономика России, окончательно разорванная в клочья.

ura_123 06 января 2019 | 12:44

skuller: Про 11 раз подробнее!

parasuk_ 06 января 2019 | 12:53

skuller: Вообще-то, навальный сказал, что он сам будет решать куда тратить собранные с хомячков деньги и отчитываться перед этими малолетними быдланами он не намерен :)

jurmak 06 января 2019 | 12:59

skuller: зависть не хорошее чувство

odiniznas 06 января 2019 | 13:04

skuller: Неужто на себя особо убогого намекаете?

piterjanis 06 января 2019 | 12:40

да это адепты-навального хайп рубят.

ykra_dupa 06 января 2019 | 12:41

Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближённая к Императору!
Вот только один отец русской демократии собирал деньги НА детей ,а другой собирал у детей !))))

alex949 06 января 2019 | 12:43

Так готовят материалы о его похождении за три моря на деньги, собранные навальнятами !

prostotak123 06 января 2019 | 12:48

Шиза по теме пиара скосила вконец борца с бюджетом....

ansata 06 января 2019 | 12:49

Ну хоть конторские погреются немного, когда еще возможность предоставится.

kir_pich_101 06 января 2019 | 13:05

ansata: А пригожинские на комментах на доширак насосут.

varlam59 06 января 2019 | 12:54

"Россия опережает развитие мирового сообщества на 50 лет"
https://m.youtube.com/watch?v=lBMRN3byZyc
А ведь и правда так.

cimirse37 06 января 2019 | 12:56

Не пора ли Навальному записаться на прием к психиатру?

(комментарий скрыт)

timwlad95 06 января 2019 | 13:04

Алексей Навальный сообщил о том, что в Таиланде за ним следят
Политик рассказал в соцсетях, что его вместе с женой и детьми снимали в отеле на видеорегистратор некие люди, которые прилетели с ними на одном самолете из Москвы. Навальный предположил, что все это ради скандальных сюжетов, и назвал это разбазариванием бюджетных средств.
---------
Ну вообще Таиланд это санаторий для российской оппозиции и развитая система производства и потребления наркотиков.
Не зря же российская интеллигенция и оппозиция ,в большинстве своём евреи к стати,имеет самые широкие связи и проводит свой отпуск именно в тех странах где есть наркотики и работорговля.
На Украине евреи свой новый год праздновали,ну так даже полицию приглашали из Израиля и полиция Израиля ужаснулось разврату евреев поведение которыз был разнузданный разврат .
Израиль к стати задолбался штрафы оплачивать после массового посещения евреев каких либо стран .
Потому США резко сократило финансирование Израиля.В армии служить не хотят,но в отпуск по каждому еврейскому празднику с полным развратом и дебошем.
Ну так как господин Навальный это прислуга евреев,то естественно он курьер с определёнными целями .
Вот и отслеживают курьера.
И к стати,может сами евреи и приставили наблюдения чтобы не дурканул вдохнув наркотический воздух свободы.

andre_klimov 06 января 2019 | 13:05

Слежка - то же трудовая деятельность. А по законам королевства наказание за подобное - очень суровое. Если Алексей обратиться в тайскую полицию саргументированным иском - будет поинтересней чем с Рыбкой-Лесли....

lenia_kosoy 06 января 2019 | 13:06

перепил лёшенька на праздники вот белочка и скачет в его мозгах!

odiniznas 06 января 2019 | 13:10

Как Навальный угодил местным троллям! Такой рождественский прям подарок - рассказал, что в отпуск оправился. Это для них куда интереснее, чем отпуска "Петрова с Бошировым".

pepetz 06 января 2019 | 13:12

"Таиланде за ним следят"

Те же, Дебоширов и Петров?

socialism 06 января 2019 | 13:26

pepetz: Какая разница? Великобреханцы могут выдумать любые погоняла.

(комментарий скрыт)

mickigr 06 января 2019 | 13:19

Попросил бы санитаров свет выключить - так следить будет труднее.

kuchumka 06 января 2019 | 13:27

Нажо было дать им звездюлей. Алексей не стесняйся, пора уже для твоей охраны создавать народные дружины.

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