Алексей Навальный сообщил о том, что в Таиланде за ним следят

Политик рассказал в соцсетях, что его вместе с женой и детьми снимали в отеле на видеорегистратор некие люди, которые прилетели с ними на одном самолете из Москвы. Навальный предположил, что все это ради скандальных сюжетов, и назвал это разбазариванием бюджетных средств.