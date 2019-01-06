Украина получила в Стамбуле грамоту о самостоятельном статусе новой Православной церкви
Президент страны Петр Порошенко назвал это еще одним актом провозглашения независимости Украины. По его словам, это укрепит религиозную свободу и усилит права граждан, которых несправедливо клеймили неканоничностью.
Документ о независимости Украинской церкви ее предстоятель, митрополит киевский Епифаний получил сегодня из рук константинопольского патриарха Варфоломея. Против автокефалии Украинской церкви выступает РПЦ.
Комментарии36
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post_v 06 января 2019 | 12:35
дело не в Томосе
все дело в РПЦ
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Это все, что вам достаточно знать про РПЦ
danko_wurda 06 января 2019 | 12:38
post_v: в хохлотроллей и у бабки данко1 сегодня праздник какой-то.
kadetkl 06 января 2019 | 12:41
danko_wurda: Да ещё и вор в законе из Днепропетровска Нарик оказался по левую руку от Парубия при получении томоса… Сюр и трагедия в одном, якобы самом значимом для Украины, мероприятии. Господа нехристи, может Вы покинете синагоги, католические храмы, секты, мечети, чтобы православным рассказать, как молиться надо?
danko_wurda 06 января 2019 | 12:42
kadetkl: да все эти кокломрази. Господи уж боде мой.
kreamssdick 06 января 2019 | 12:44
danko_wurda:
Помните у Гоголя рассказ "Пропавшая грамота"? Так вот у РПЦ такой грамоты и нет.
parasuk_ 06 января 2019 | 12:47
kreamssdick: А она им и не нужна. Уж точно с тех пор, когда стамбульские попы киевскую митрополию московским патриархам попользоваться дали. Как девку дешевую и непотребную ;)
danko_wurda 06 января 2019 | 12:50
kadetkl: теперь Петя со свежим томасом в бой пойдёт. Будет нести охранную грамоту и молиться черту. Хохлочерту. Бандеровскому.
able_seamans 06 января 2019 | 12:56
parasuk_: параСук, как бы не не напрягал свою единственную извилину, натянутую между ушей, ничего нового от перестановки букАв не выйдет. Извилина того и лопнет, и уши отвалятся. За что тебя потом будет «журить» твой прапор? Ты и так недорабатываешь и плюешься вчерашними какашками в каждой теме.
parasuk_ 06 января 2019 | 12:59
able_seamans: стесняюсь спросить, а со вчерашнего дня блядская сучность порашкиной секты как-то изменилась?
able_seamans 06 января 2019 | 13:12
parasuk_: «блядская сущность» как раз подходит таким как ты и твоим коллегам по цеху ))). Иуды-односеребренники ))) Вернее шлюхи одинадцатирублевые ))). Ты там для разнообразия покопайся в жопе у старшого, может еще что нароешь смешного...
polikarpich 06 января 2019 | 13:14
parasuk_: Истеришь? Ну-ну! :-)
Стало быть, ты не прав.
kreamssdick 06 января 2019 | 12:58
parasuk_:
то есть получается, что гундяевская церковь - секта безблагодатная.
parasuk_ 06 января 2019 | 13:03
kreamssdick: Нет. Получается, что украина занимается проституцией еще и на духовном уровне :)
kreamssdick 06 января 2019 | 13:07
parasuk_: нет, получается, что восстановлена историческая справедливость и гундяевцы будут свечками торговать только на московских и минских территориях пока, потом и в этом ограничат. А Варфоломей и анафему наложить может на рпцэшников.
danko_wurda 06 января 2019 | 12:47
kreamssdick: а у Пете параши есть! Отключайте газ и горячую воду!
master_superanalitik 06 января 2019 | 12:41
post_v:
юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства"
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А так как Украина - это искусственное образование, то чисто русские территории постепенно будут возвращаться в родную гавань, что-то заберут поляки, венгры и румыны, то постепенно от Украины ничего не останется, а значит и юрисдикции тоже не останется и вопрос решится сам собой. Много шума из ничего! Украина - это чисто русская земля, а нам чужого не надо, но и свое не отдадим!
ykra_dupa 06 января 2019 | 12:37
Теперь хохлы еще рьяней будут молится за возвращение Крыма ,ну по другому его вернуть не получается ,пичалька !) Но петька автофекальный может пообещать своим сектантам ,что после смерти они точно попадут в Крым !))))))
able_seamans 06 января 2019 | 12:46
ykra_dupa: Вы там уже соберитесь в кучу всеми дупами, станьте в свою привычную позу «вставания с колен» и канонадой из всех пуканов. А то все как-то жиденько получается, наверное на обед сожрал Оливье с нового года?
ura_123 06 января 2019 | 12:41
Что за праздничный салют раздался по всей России??? А,опять у портяноидов пуканы рванули,причём одновременно)))
cromwel 06 января 2019 | 12:41
Ох Петька! Отольются тебе наши слёзки. В горле томас застрянет.
able_seamans 06 января 2019 | 12:41
Да всем начхать за что выступает секта РПЦ, как раз подходящая для туповатой путинской ваты, так и не перешедшей от коммунизма к демократии и живущим, в своем виртуальном мирке, окруженные «врагами».
parasuk_ 06 января 2019 | 12:44
Свершилось. Стамбульский поп дал томоса пцу. Или все-таки сцу? :)
freshener 06 января 2019 | 13:03
parasuk_:
Как будь-то есть разница....
polikarpich 06 января 2019 | 13:19
parasuk_: Послухай! Ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Ты уже просто на дурачка похож, чесслово, одно и то же несколько дней подряд молотить и копипастить! :-)
Неужели ни одной мыслишки не имеется, кроме заученных "дал томоса пцу" и "непотребной девки". Кстати, это ты так о части Христовой Церкви отзываешься?
lenia_kosoy 06 января 2019 | 12:45
Ну всё теперь на Хухраине воцарится мир и благоденствие! Интересно Педя Парашко уже испробовал на себе достоинства Томоса? Как бы с радости Педя дров не наломал - поломав головку у Томаса или разорвав себе промежность до пупка!
cimirse37 06 января 2019 | 12:51
Поздравляем!
timwlad95 06 января 2019 | 12:51
Украина получила в Стамбуле грамоту о самостоятельном статусе новой Православной церкви
Президент страны Петр Порошенко назвал это еще одним актом провозглашения независимости Украины. По его словам, это укрепит религиозную свободу и усилит права граждан, которых несправедливо клеймили неканоничностью.
Документ о независимости Украинской церкви ее предстоятель, митрополит киевский Епифаний получил сегодня из рук константинопольского патриарха Варфоломея. Против автокефалии Украинской церкви выступает РПЦ.
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Да нет никакой самостоятельности у новой украинской секты под властью константинопольского патриархата.
Во всём ограничены.Только борщ из свинины разрешили им самим варить и кушать с салом,остальное только по указанию из константинопольского патриархата.
bobiksdoh 06 января 2019 | 12:54
Ходили слухи, что есть проблемы с финансированием ольгинцев. Судя по сегодняшнему дню, проблема решена. Хотя, может на посленовогодний опохмел у высокодуховных не хватает, вот и строчат на омэриканских девайсах за благословенные 11,80. Интересно, а сколько разоблачающие омэриканский империализм комментов надо, чтобы накопить на фонфурик животворящей бояры?
navy 06 января 2019 | 12:55
"Украина получила в Стамбуле..." Не Украина , а раскольники.
"грамоту о самостоятельном статусе" - не самостоятельной , а стамбульской.
"новой Православной церкви" - не Православной, а неканонической.
"Против автокефалии Украинской церкви выступает РПЦ" - не РПЦ, а все православные, включая украинцев.
"Эхо", зачем так передёргивать-то?
ura_123 06 января 2019 | 13:01
navy: Про ”всех" православных подробнее! Только не надо передёргивать.
navy 06 января 2019 | 13:36
ura_123: Ну назови хотя бы одну церковь, которая признала раскольников. Хоть одну, чучело! Петя может хоть сто бумажек подписать, это ничего не изменит. Сейчас начнётся попытка отъёма собственности Украинской православной церкви - это да, очень серьёзно. Мне очень жаль, если Киево-Печерская Лавра уйдёт Стамбулу. Ну а таким, как ты - всё похер.
able_seamans 06 января 2019 | 13:04
navy: Как бы ты псина не старалась гавкать, все равно выходит жалобное щенячье скуление. Дали жирного пинка сектантам РПЦ гундяевского пУтриархата и выкинули из Украины и это правильно!
navy 06 января 2019 | 13:39
able_seamans: Ну это мы ещё поглядим. Мало вас турки драли? Попробуйте ещё, а мы погладим.
echo_shar 06 января 2019 | 12:55
Бандюган из Днепропетровска Нарик уже сфоткался с грамотой!
Ура!!!
veliratsepp 06 января 2019 | 13:06
Пэтро! Ты ж хрень сморозил! Лучше б там же в Турции попросился под руку Аллаха. Теперь-то уж какая разница? Чем независемей, тем лучше.
svoi216 06 января 2019 | 13:08
Как ни брыкались московские попы а правда восторжествовала