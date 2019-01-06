Украина получила в Стамбуле грамоту о самостоятельном статусе новой Православной церкви

Президент страны Петр Порошенко назвал это еще одним актом провозглашения независимости Украины. По его словам, это укрепит религиозную свободу и усилит права граждан, которых несправедливо клеймили неканоничностью.

Документ о независимости Украинской церкви ее предстоятель, митрополит киевский Епифаний получил сегодня из рук константинопольского патриарха Варфоломея. Против автокефалии Украинской церкви выступает РПЦ.